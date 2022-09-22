Бійці ССО передають вітання з окупованого Енергодару: "Слава Україні!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис. на якому озброєні чоловіки стоять біля знаку з написом "Енергодар" на в’їзді в місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на записі бійці українських ССО.

"Слава Україні!", - каже чоловік, який веде зйомку.

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