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Бійці ССО передають вітання з окупованого Енергодару: "Слава Україні!". ВIДЕО

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У мережі опублікований відеозапис. на якому озброєні чоловіки стоять біля знаку з написом "Енергодар" на в’їзді в місто.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що на записі бійці українських ССО.

"Слава Україні!", - каже чоловік, який веде зйомку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Енергодарі війська РФ обстріляли протилежний берег Каховського водосховища та промзону

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+66
Филипп Духлий

В лютому військомати були переповнені. Брали всіх, медична комісія була формальністю. Хлопці в госпіталях називали свої бригади колхозними, бо були сформовани на 99% з мобілізованих які автомат в руках тримали, в кращому випадку, в армії 20-30 років тому, а то взагалі без досвіду. Безпосередні керівники - молодший офіцерский склад - 20-річні хлопці, що випустились з військових вишів за скороченою програмою.

Два тижні навчання - і на фронт, в саме пекло. Ми вчились воювати на фронті. І у цього є ціна - втрати. Вони великі. Після перемоги ми дізнаємось яку велику ціну ми заплатили.

Але ми встояли. Проти професійної російської армії, її кращих підрозділів. Бо ми боронили СВОЮ землю, свої сімʼї, за нами були наші рідні і близькі, вся країна стала волонтерами, нам допомав захід.

Тепер ми сильніші. У нас є досвід, озброєння, мотивація.

А що є у росіян? Знищені цілі зʼєднання. Хвалена "4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова" фактично припинила існування.

Тепер російська армія - це армія зеків, злодіїв, ґвалтівників, канибалів, злиднів, випадкових перехожих з окупованих територій, матросів, яких посадили в танки. Тепер до них додались невмотивовані, ненавчені цивільні.

Так вони ще достатньо сильні аби чинити нам спротив і окуповувати наші землі. Але це вже агонія.

І ми сміємось з них. З того як їхній хвальоний патріотизм і вставання з колін змінюється на черги на перетинах кордонів з сусідами. Бо наша любов до своєї Батьківщини має практичний вимір - ми готові за неї вбивати. А росіян нема батьківщини, вони обміняли її та свою гідність божевільним злодіям на ілюзію власної величі. І тепер в них немає ні величі ні гідності. Вся їхня велич виявилась фейком. Раптом стало зрозуміло, що вони не вміють воювати без українців.

Ми сміємось, бо вже немає сліз. Залишилась тільки лють і бажання вбивати і гнати цю наволочь подалі від нашої землі, наших домівок.

А може я помиляюсь?

Немає ненавісти, немає й русофобії. Є гидь, русогидь. Та сама огида, що її відчуває українець, повертаючись до оселі де були російські солдати. Хочеться вимити хату хлоркою та освятити.

Росіяни, ви смішні і огидні. Живіть тепер з цим
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22.09.2022 15:02
+59
Героям слава!
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22.09.2022 14:50
+55
Ну вот, посмотрите, какая очередь в военкомат!
А, нет, это международный терминал аэропорта Внуково
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22.09.2022 15:03
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wow.....kacapam prigatovitsa k prizhkam iz okon ta vzrivov zadnic
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22.09.2022 14:50 Відповісти
Героям слава!
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22.09.2022 14:50 Відповісти
Не кричи! Ше-е-епотом... Героям слава...
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22.09.2022 16:25 Відповісти
Что, ЗАЭС на днях освободят от орков уже?
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22.09.2022 14:50 Відповісти
Уже майже уже.
Смайлик тільки лютіший потрібно підібрати.
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22.09.2022 14:59 Відповісти
Рашисти , вам пи#да ! ))
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22.09.2022 14:51 Відповісти
и на фига вы это постите? Потом попробуй убедить русню, что под енергодаром те завалить 100 ссошников никак не могли. а так уж хз..
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22.09.2022 14:51 Відповісти
Убедить русню????
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22.09.2022 14:54 Відповісти
Расфасовать по пакетам.
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22.09.2022 15:03 Відповісти
и не только. Русся рассказывают что наши ССО пробираются им в тыл и сами обстреливают ЗАЭС. Наши парируют что наших там отродясь не было. А так хз кому верить. Точнее понятно, что те пи*дят, но магатешникам только дай хоть малейшую зацепку для "не все так однозначно".
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22.09.2022 15:06 Відповісти
А так хз кому верить..... kacap ? idi *****
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22.09.2022 15:10 Відповісти
такие как ты долбо*бы со своими селфи и подставляют других
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22.09.2022 15:11 Відповісти
kacap ,
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22.09.2022 15:13 Відповісти
"Потом попробуй убедить русню"



Носити воду в решеті...
Поливати пластикові квіти...
"Убєждать русню"...
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22.09.2022 15:09 Відповісти
Кацапи дорожній знак поміняли? Перша літера у назві міста російська замість нашої "Е".
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22.09.2022 14:54 Відповісти
Вони подібне першим ділом роблять. Чокнуті імперці.
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22.09.2022 14:55 Відповісти
Знаки не меняють, це дуже дорого для них, вони букви перемальовують, в Харківській області на звільнених теріторіях теж саме.
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22.09.2022 15:03 Відповісти
Вони прекрасно розуміють, що мова - не "какая разніца".
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22.09.2022 15:12 Відповісти
Це місцеві атомники в захисних костюмах.
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22.09.2022 14:54 Відповісти
Угу...с дозіметрами в руках
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22.09.2022 20:30 Відповісти
Тихо прийшов, тихо пішов. А ванька не прокинувся
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22.09.2022 14:57 Відповісти
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22.09.2022 15:00 Відповісти
Филипп Духлий

В лютому військомати були переповнені. Брали всіх, медична комісія була формальністю. Хлопці в госпіталях називали свої бригади колхозними, бо були сформовани на 99% з мобілізованих які автомат в руках тримали, в кращому випадку, в армії 20-30 років тому, а то взагалі без досвіду. Безпосередні керівники - молодший офіцерский склад - 20-річні хлопці, що випустились з військових вишів за скороченою програмою.

Два тижні навчання - і на фронт, в саме пекло. Ми вчились воювати на фронті. І у цього є ціна - втрати. Вони великі. Після перемоги ми дізнаємось яку велику ціну ми заплатили.

Але ми встояли. Проти професійної російської армії, її кращих підрозділів. Бо ми боронили СВОЮ землю, свої сімʼї, за нами були наші рідні і близькі, вся країна стала волонтерами, нам допомав захід.

Тепер ми сильніші. У нас є досвід, озброєння, мотивація.

А що є у росіян? Знищені цілі зʼєднання. Хвалена "4-та гвардійська танкова Кантемирівська ордена Леніна Червонопрапорна дивізія імені Юрія Андропова" фактично припинила існування.

Тепер російська армія - це армія зеків, злодіїв, ґвалтівників, канибалів, злиднів, випадкових перехожих з окупованих територій, матросів, яких посадили в танки. Тепер до них додались невмотивовані, ненавчені цивільні.

Так вони ще достатньо сильні аби чинити нам спротив і окуповувати наші землі. Але це вже агонія.

І ми сміємось з них. З того як їхній хвальоний патріотизм і вставання з колін змінюється на черги на перетинах кордонів з сусідами. Бо наша любов до своєї Батьківщини має практичний вимір - ми готові за неї вбивати. А росіян нема батьківщини, вони обміняли її та свою гідність божевільним злодіям на ілюзію власної величі. І тепер в них немає ні величі ні гідності. Вся їхня велич виявилась фейком. Раптом стало зрозуміло, що вони не вміють воювати без українців.

Ми сміємось, бо вже немає сліз. Залишилась тільки лють і бажання вбивати і гнати цю наволочь подалі від нашої землі, наших домівок.

А може я помиляюсь?

Немає ненавісти, немає й русофобії. Є гидь, русогидь. Та сама огида, що її відчуває українець, повертаючись до оселі де були російські солдати. Хочеться вимити хату хлоркою та освятити.

Росіяни, ви смішні і огидні. Живіть тепер з цим
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22.09.2022 15:02 Відповісти
Так, все правильно. У нас "голова медкомісії" (вона ж сімейний лікар") жартувала: як служити - то всі хворі, як воювати - то всі здорові. Навчань узагалі не було (на Київщині було не до того, навчалися по ходу). Але за нами - наші рідні, наші домівки. А за ними - максимум Лада, і то не факт )
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22.09.2022 15:51 Відповісти
Как с военкомата привезли в часть ,доктор спросил,,что нибудь болит? ,, вот и вся медкомиссия. Это было 26 февраля,и уже хлопцы спали возле частей и военкоматов, лишь бы взяли. И вот уже считай почти семь месяцев прошло как я воюю. Два раза был дома,один раз три дня,второй раз пять.
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22.09.2022 16:19 Відповісти
У нас реально перевіряли лише зір. Всі інші лікарі - "на щось скаржитеся? окей, здорові". Це було 24 лютого.
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22.09.2022 16:39 Відповісти
Виталий,храни Вас и побратимов наш Любящий Господь! 🙏🙏🙏
Ми вас,наши Защитники,любим и молимся за вас! Возвращайтесь
домой живыми! 😚
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22.09.2022 18:13 Відповісти
Дуже влучно сказано!
Респект!
Переможемо!
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22.09.2022 16:17 Відповісти
Потому что кроме мертветчука наши им отдали несколько очень интересных военных дядек, захваченных в Харьковской области. Благодаря чему этот обмен и состоялся.
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22.09.2022 18:49 Відповісти
Этих дядек они светить не хотят
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22.09.2022 18:50 Відповісти
Ну вот, посмотрите, какая очередь в военкомат!
А, нет, это международный терминал аэропорта Внуково
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22.09.2022 15:03 Відповісти
Не потрібно тішититсь як кацапи. Є куча відео з десятками тисяч орків які ідуть в воєнкомати, і скоро ця орда хоч і не навчена, буде в Україні. Не потрібно бути кацапами і недооцінювати ситуацію.
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22.09.2022 15:17 Відповісти
v spame kudahtai rjuzke
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22.09.2022 15:18 Відповісти
Прямо ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ? Ты лично пересчитал, кацапура?
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22.09.2022 15:27 Відповісти
Руская мама, ти вже своїх орченят у військкомат відправила?
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22.09.2022 15:34 Відповісти
Скоро вони, як афганці, будуть чіплятися за шассі самольотів, аби тільки здриснути с паРаші. Згуртуватися, вийти всім і знести сраного сцарька - питання навіть не стоїть. Яка гидотна недонація...
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22.09.2022 15:29 Відповісти
Внучат-то дедывоевателей сколько!
Не зря назвали "Внуково"!
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22.09.2022 16:27 Відповісти
та то фігня, у них ще й аеропорт Домодєдово є.
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22.09.2022 20:10 Відповісти
це черга в ізраїльський воєнкомат. В Ізраїлі служити краще ніж в РФ, бо не буде контакту з ВСУ
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22.09.2022 16:33 Відповісти
"мама! они идут!" (с)
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22.09.2022 15:06 Відповісти
Тиха українська ніч, гавкають собаки...
Бійці ССО повільно ріжуть кацапів....
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22.09.2022 15:10 Відповісти
Н-да, ще й мій коментар помітили як спам."Корисні дурні" для кацапської пропаганди.
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22.09.2022 15:43 Відповісти
Шановні це офіційне відео Міноборони? Якщо ні навіщо всі Украінські акки і навіть Цензор це розповсюджують? Це може бути кацапська підробка, і наступним буде якийсь теракт в Енергодарі або ЗАЕС.
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22.09.2022 15:15 Відповісти
Информация для русских мам

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Реєстрація:22.09.2022

IDI NAHER kacap
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22.09.2022 15:17 Відповісти
Я ще раз запитую нахера ширять це відео? Кацап чому? Тому що не ширю всяку можливу херню? І слухаю що каже наше Міноборони?
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22.09.2022 15:33 Відповісти
kacap tomu - sho debil i vonjaesh
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22.09.2022 15:35 Відповісти
Судячи по твоїй агресивній поведінці, без всяких аргументів, кацапом ******* від тебе. Типова їня тактика "Сам дурак". Заслали щоб українці між собою на Цензорі сралися?
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22.09.2022 15:39 Відповісти
tuporiloe , ti tak i nichovo nezrozumil vi zhe na stolko TUPIE , shto na kazhdom slove palites idi ka k svoemu borjke - v SPAM
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22.09.2022 15:41 Відповісти
Скільки акків в Твіттері маєш? Чи ти думаєш що Цензор кацапи читають?
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22.09.2022 15:44 Відповісти
v spame kukarekai
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22.09.2022 15:45 Відповісти
На гугл мапс не знайшов цього знака як на відео, є тільки один такий на виїзді з міста на головній дорозі, і там дерев не має. Скоріш за все це просто "закидуха"...
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22.09.2022 15:59 Відповісти
У гуглмапс фоткі застарілі.
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22.09.2022 16:07 Відповісти
і не дивно, що саме такого не найшов - надпис московською зроблений недавно. А під час окупації хто там шо фоткає?
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22.09.2022 20:13 Відповісти
М О Л О Д Ц І !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2022 19:26 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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22.09.2022 19:34 Відповісти
А хто створював ці ССО?Генерал Кривонос.А чим діюча влада йому віддячила?Карною справою - За ОБОРОНУ аеропорту.Це сюр чи дебелізм?
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23.09.2022 08:29 Відповісти
 
 