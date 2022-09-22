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Азов з нами! Що стоїть за поверненням Редіса, Калини, Пташки та інших? | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

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Україна повернула з російського полону 215 військових, із них 108 - це бійці полку "Азов".

На яких умовах відбувся обмін та що стоїть за поверненням знакових командирів легендарного полку - Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам вдалося повернути 5 командирів та віддати 55 тих, хто воював проти України, - Зеленський

Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко (Редис) - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського (Волину), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

Також читайте: 5 звільнених з полону командирів до кінця війни перебуватимуть під захистом у Туреччині

У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.

Автор: Анна Судак
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Полк Азов знає кому дякувати.

‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.

Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!

Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!

Слава Україні!

‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
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22.09.2022 16:20 Відповісти
Аммиак?
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22.09.2022 16:30 Відповісти
Героям Слава!
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22.09.2022 16:38 Відповісти
А шо с химиком где он ?
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22.09.2022 18:13 Відповісти
медведчук остався депутатом вру. похже чз деякий час з нього будуть ліпить героя депутата який заради полонених поїхав в рф.
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22.09.2022 18:27 Відповісти
Почему именно сейчас кацапы согласились на такой непопулярный для себя обмен? есть инфа, что там не из за мертветчука или Эрдогана, а из- за того, что в ходе контрнаступления в Харьковской области было поймано несколько интересных высокопоставленных военных кацапских ребяток, которые не ожидали, что их поймают, и расслабили булки. Наши спецом про это не говорили, чтоб предложить на обмен. Также вопрос, насколько обработанными приедут наши герои спустя 3 месяца, неизвестно что там с ними ФСБшники в подвалах делали. Вспоминаем гадю савченко.
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22.09.2022 19:00 Відповісти
 
 