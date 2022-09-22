Азов з нами! Що стоїть за поверненням Редіса, Калини, Пташки та інших? | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Україна повернула з російського полону 215 військових, із них 108 - це бійці полку "Азов".

На яких умовах відбувся обмін та що стоїть за поверненням знакових командирів легендарного полку - Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.

Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко (Редис) - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського (Волину), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.

Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.

Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.

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У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.