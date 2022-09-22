Азов з нами! Що стоїть за поверненням Редіса, Калини, Пташки та інших? | Без цензури на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна повернула з російського полону 215 військових, із них 108 - це бійці полку "Азов".
На яких умовах відбувся обмін та що стоїть за поверненням знакових командирів легендарного полку - Аналізує Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
На нашому каналі ви знайдете найцікавішу та найдотепнішу аналітику українського ютубу, тож підписуйтеся: https://cutt.ly/qT3WiU7
Нагадаємо, українська влада в ніч на 22 вересня повідомила про наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Києву вдалося повернути 215 військових.
Серед українських воїнів, яких вдалося визволити з полону держави-агресора, - Герої України Денис Прокопенко (Редис) - командир Окремого загону спеціального призначення "Азов", Євгеній Бова - командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко - командир роти "Азову". Звільнено з полону також Сергія Волинського (Волину), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку "Азов" по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення ім. Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною "Азовсталі", Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з "Азовсталі" облетіли весь світ.
Звільнено 124 офіцери, 108 захисників "Азовсталі", 5 командирів з "Азовсталі", 10 іноземців, в тому числі ті, кому окупанти винесли смертні вироки.
Із 215 полонених, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. П'ятеро командирів обміняли на 55 російських полонених.
У перемовинах щодо полонених брали участь Туреччина та Саудівська Аравія.
Будь ласка, зачекайте...
‼️Частину бійців та командного складу полку «Азов» було обміняно в рамках сьогоднішнього обміну військовополоненими.
Дякуємо кожному захиснику України, котрий наразі виконує свої бойові задачі та докладає максимальних зусиль задля перемоги. Завдяки вам цей обмін мав змогу відбутися!
Ми будемо продовжувати боротьбу до повернення додому кожного нашого бійця!
Слава Україні!
‼️Under today's exchange of prisoners of war, part of the soldiers and the command staff of the Azov Regiment were exchanged.
??? повернути 5 командирів ??? А ниче, что те которих вернули
просидят в Турции до конца войны, а не принесут пользу ВСУ.
Что за дговорняк?