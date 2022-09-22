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війна (56511) Нідерланди (1115) Росія (47229) псевдореферендум (182)

На голландському ТБ оголосили референдум про приєднання Росії до Королівства Нідерланди: "І виберіть собі назву - Русбург, Рустрехт чи Східна Голландія". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Війна в Україні

На голландському ТБ вирішили потролити путінські псевдореферендуми на окупованих територіях України і оголосили референдум про приєднання Росії до Королівства Нідерланди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі одного із телеканалів навіть запустили жартівливий агітаційний ролик російською мовою, у якому нагадали про історичні зв'язки Нідерландів та Росії і розповіли про переваги приєднання до Королівства. Одна з переваг полягає в тому, що у разі приєнання російським чоловікам не доведеться гинути у безглуздій війні в Україні. Голосування буде проведено онлайн і проходитиме 23-27 вересня. Саме у ці дні відбуватимуться путінські псевдореферендуми на окупованих територіях. Щоправда на карті у голандському ролику російським позначений і український окупований Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін пообіцяв "референдуми" на "історичних землях Новоросії": Донеччині, Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+49
РусТрах
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22.09.2022 17:16
+44
мають хороше почуття гумору
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22.09.2022 17:17
+41
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22.09.2022 17:16
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РусТрах
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22.09.2022 17:16 Відповісти
мають хороше почуття гумору
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22.09.2022 17:17 Відповісти
В минулому довелось попрацювати з нідерландцями. Ще тоді я помітив, що вони дуже веселі і з гарним почуттям гумору.
До речі, не називайте нідерландців голандцями, бо ті, що живуть в інших провінціях (не в Голандії) дуже ображаються. Колись мій нідерландський колега назвав мене "руським", у відповідь я жартома обізвав його голандцем і він відразу вибачився за "руського".
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22.09.2022 22:10 Відповісти
Трах Рус назва заграла новими фарбами )))
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22.09.2022 18:18 Відповісти
За Голандію та Трах Рус до дна!!! А забув, за московію до дне не цокаючись!
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22.09.2022 20:00 Відповісти
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22.09.2022 17:16 Відповісти
судячи з того як русня плутає свій прапор з нідерландським то вони і не проти
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22.09.2022 17:18 Відповісти
А він і є нідерландський.
Цей прапор Петро привіз із Голландії.
Він цю країну не те, що любив, а схилявся перед нею. І багато, багато чого запозичив у Голландії. Кажуть, що Петра там вразило багато чого, але особливо дві речі - гарячий шоколад у кав'ярнях та бруковані мостові, на які з бруду не було в будь-який дощ. Петро хотів зробити всю Росію подобою Голландії. Але куди там. Тільки на один Петербург сил і вистачило
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22.09.2022 17:23 Відповісти
Так. прапор русни - це прапор торгового флоту Нідерландів.
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22.09.2022 17:26 Відповісти
А ось за цим посиланням можна прочитати хто будував Петербург та до чого ьам Україна.
Посилання
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22.09.2022 18:00 Відповісти
А тепер давайте, будь ласка, разом поміркуємо, чому в кожному українському місті, містечку, селі є вулиця, бульвар, площа, кінотеатр, палац культури та ін. та ін. імені тієї людини, яка до цього рабського стану свого народу і привела.
З леніними, з калініними, дзержинськими та іншою революційно-радянською наволочью розібралися і вже забули про них. А чому досі в Україні національний герой Богдан Хмельницький, який у Переяславі з рук на руки передав свій народ у повне володіння московським царям
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22.09.2022 18:35 Відповісти
Він все правильно робив, але карта, на жаль, не так лягла. Формувався державний устрій, структура управління козацького строю, але загибель на війні в Молдові Тиміша, його сина та і його власна смерть дезорієнтувала еліту. А так було б наслідне козацьке князівство при підтримці шведів і турків. А з Московією вже при ньому йшло до розриву.
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22.09.2022 19:42 Відповісти
Так не було, умови були інші. Але, як правильно вказав дописувач вище, після смерті Тиміша та самого Богдана усе пішло догори ногами. Молодший син Юрій був зовсім непридатний до правління і кожен, хто міг, використовував його у своїх цілях.
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22.09.2022 20:28 Відповісти
Як би вам сказати.
Історичну фігуру судять не тому, чого він хотів і планував, а по тому чого досяг фактично. Чого він хотів, описали ви, а чого досяг, описав я. І факт його "здобутків" дуже і дуже сумний - продаж у рабство свого народу та позбавлення перспектив самостійної держави на довгих 350 років. Петро на козацьких кістках своє місто побудував, Катерина взагалі роззброїла і виселила їх на Кубань, кого обрусили, а кого на кріпаків перетворили.
А ви знаєте, адже Ленін набагато більше дав Україні, аніж Хмельницький, точніше, Хмельницький взагалі нічого не дав. Але Леніна делінізували, а Хмельницький все той же національний герой. Логічно це незрозуміло.
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22.09.2022 20:44 Відповісти
Переяславська угода часто переписувалася російськими та радянськими істориками.
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22.09.2022 21:33 Відповісти
Ну і до біса цю "угоду", тим більше фальсифіковану, якщо від оригіналу там мало що залишилося.
Я питаю все про те саме - що цей "національний герой України" фактично дав Україні та її народу? На яких підставах він досі залишається "національним героєм", якщо навіть недоумкуватому зрозуміло, що його особистість та його внесок в історію на всі 100% були роздуті Радянською владою як символ вічного поневолення України росією
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22.09.2022 21:53 Відповісти
Краще розкажи про перших правителів Ізраїлю, серед яких переважна більшість калірованих терористів з точки зору міжнародного права.

З Хмельницьким ми без тебе розберемося, сєвєрний пєнсіонєр
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22.09.2022 22:14 Відповісти
Переяславська угода з москвою. Про що йшлося?
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22.09.2022 21:34 Відповісти
Great idea
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22.09.2022 17:16 Відповісти
Ахаха ааа... а
Ухахааа.. 🥴

Хто уважний, той побачить зраду!
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22.09.2022 17:18 Відповісти
Нажаль мапа московії там із Кримом
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22.09.2022 17:21 Відповісти
А після ріфєрєндумов будуть малювати ще й з Луганськом, Донецьком, Херсоном і Запоріжжям. Ну а нам як завжди - дай поржать...
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22.09.2022 17:24 Відповісти
Крим є, а Кенігсбергу- ні
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22.09.2022 17:41 Відповісти
вони його прусакам віддадуть
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22.09.2022 18:02 Відповісти
Ахах. Вирішили попришпилюватися з кацапопітеків з їхнім "рехферендумом"
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22.09.2022 17:18 Відповісти
👍
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22.09.2022 17:18 Відповісти
Дуже файно!
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22.09.2022 17:20 Відповісти
жорстко !!!! йоршиком по мозгам кацапів

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22.09.2022 17:20 Відповісти
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22.09.2022 17:24 Відповісти
навіщо вам цей причіп з гівном??
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22.09.2022 17:22 Відповісти
А гляньте но на карту!
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22.09.2022 17:22 Відповісти
Скоро на украино-китайской границе будет спокойно.
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22.09.2022 17:24 Відповісти
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22.09.2022 17:28 Відповісти
А де Кенінгсберг???
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22.09.2022 18:49 Відповісти
Кубань НАШ!!! Остальне можете приєднувати.))))
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22.09.2022 17:23 Відповісти
Русь наша! А свинопси, до своєї "родєни", під куркою мутантом у Монголію!
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22.09.2022 17:43 Відповісти
Красавцы! Высокий уровень тролинга!!
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22.09.2022 17:25 Відповісти
...в кожному жарті є доля жарту, все інше правда. Кацап голосуй - будєш куріть ядрьоная махорка.
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22.09.2022 17:31 Відповісти
вот такой, из лучший голандский теплица !
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22.09.2022 17:36 Відповісти
Від цих людиноподібних кацапів, крім хорошого, всього можна чекати. Тому такі гумористичні голландські пропозиції містять в собі лише долю гумору. Наші арестовичі пропонують кацапам здаватися Україні. А уявіть собі ситуацію, що всі 300000 мобілізованих кацапів здадуться нам в полон. Затопчуть. Краще їх всіх убити!
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22.09.2022 17:33 Відповісти
боже упаси голандцев включить в свой состав эти болота
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22.09.2022 17:35 Відповісти
Загадять,запаскудять таку високорозвинуту країну,а всіх голандців виселять до сибіру...
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22.09.2022 17:57 Відповісти
Голландцы очень хорошо умеют осушать болота
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22.09.2022 18:40 Відповісти
А ведь это крутая идея. Почему бы Украине не объявить об референдуме о присоединении Кубани в ее состав? Это подчеркнет абсурдность этого цирка на весь мир.
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22.09.2022 17:36 Відповісти
Любах смалить напалмом
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22.09.2022 17:37 Відповісти
Красунчики.
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22.09.2022 17:39 Відповісти
Подивіться всю передачу. Він там цікаво стібеться. "Росіяни прийшли, все розбомбили, багатьох вбили і закатували а потім питають - ви ж хочете приєднатися до нас? (саркастично) Ну звичайно ж хочуть!"(С)
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22.09.2022 17:40 Відповісти
Я пат сталом))) Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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22.09.2022 17:43 Відповісти
Mark Savchuk (1 день назад)

Пока все ждут Путина давайте я вам напомню:

1) ОДКБ разваливается на куски

2) США обсуждает введение вторичных санкций на покупку российской нефти (а санкции на нефть (+ запрет на страховку нефтяных танкеров) вводятся Европой 5 декабря, на нефтепродукты - февраль 2023).

россия УЖЕ вводит секвестр бюджета и повышает налоги на нефтегазовую отрасль которая в этом году получила рекордную прибыль (из-за высоких цен на нефть и газ в первом квартале)

То есть еще ДО введения самых сильных санкций экономика рф уже начинает хромать

3) Китай и Индия на ШОС открыто послали рф ***** четко сказав что "не время сейчас воевать)

4) Казахстан блочит грузы в рф

5) ruzznia УЖЕ про****бала самые лучшие свои войска и большую часть своей бронетехники (спасибо ЗСУ и Залужному)

6) рф рекрутит zеков

7) рф уничтожила инфраструктуру которая позволяла им проводить большую мобилизацию (спасибо Сердюкову, гг. Детали тут - https://twitter.com/kamilkazani/status/1572270599535214598)

8 ) В октябре стартует Ленд-лиз США для Украины

Все играет против них.

Make no mistake - они все еще могут (и причинят) нам много боли. Нам еще придется заплатить огромную цену за нашу свободу.

Но вы УЖЕ СЕЙЧАС видите перед собой врага который мечется из стороны в сторону и не знает что делать. Потому что он понимает что проиграл. Китай и Индия понимают что рф проиграла. илиточка вокруг путина понимает что он проиграл

Чтобы они не делали - они проиграют. Запомните это.
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22.09.2022 17:46 Відповісти
Ви гонєтє? ***** вони вам потрібні? Це отара долбойобів...без них краще, чим з ними..
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22.09.2022 17:49 Відповісти
Голосую за 4 варіант назви: "Україна"
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22.09.2022 18:00 Відповісти
Дурні голандці. Грають з вогнем.
Вони не розуміють, що москалі в разі такого референдуму проголосують ЗА.
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22.09.2022 18:03 Відповісти
Крим прималювали до кацапстану. Йой, як смішно, які дотепні. Тьху
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22.09.2022 18:06 Відповісти
""
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22.09.2022 18:21 Відповісти
ще потрібно було додати, що сцар педро перший був першим в світі сцарем гастербайтером на верфях Голландії-Нідерландів!
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22.09.2022 18:30 Відповісти
З гумором все добре ,а насправді де росія там тільки біда,памятаю як в 90-х роках при Єльцині дехто намагався росію впустити В НАТО І ЄС , важко уявити що б сталось як би тоді росію прийняли.
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22.09.2022 19:49 Відповісти
Як що голандці ржуть з кацапів, то це означає що імперія таки здихає.
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22.09.2022 21:46 Відповісти
Кацапотрехт, Козлобург.
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23.09.2022 08:08 Відповісти
 
 