Не можна виключати напад Угорщини на Україну, - Загребельська | Без цензури на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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За що Угорщина так не любить Україну? Чому Путін став ліпшим товаришем Орбана та чи варто готуватися до нападу Угорщину й оборони Закарпаття, на яке так ласо поглядає Будапешт?
Дивіться у черговому випуску циклу міжнародних оглядів від Богдана Буткевича та Агії Загребельської в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо хабарництва в Угорщині.
Міністр, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич заявив, що Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити.
Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро фінансування ЄС до 2027 року.
Водночас Віктор Орбан та його міністри продовжують просувати в Європейському союзі проросійські заяви.
Будь ласка, зачекайте...
Про Угорщину. Заспокоти цих товаришів можна дуже легко і просто. В свій час було зібрано задостатньо доказів про звірства угорських окупаційних військ, що воювали на стороні фашистської Германії на території України..
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tZE inform
@tZEinform
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Тоді Угорщина пропетляла Нюрнберг, бо потрапила в радянський блок. Тепер всі ці свічення можна "знайти" і виставити Орбану презент в вигляді компенсації за злочини. Нас радо пітримають більшість країн ЄС
(До речі кожна світова війна супроводжувалась перерозподілом територій на користь переможців, отже коли будемо забирати Кубань, то хто нам це заборонить? Пальчиком погрозять ай яй яй нехорошо. Та і все)
С таким же успехом можно предположить, что и итальянцы хотят вернуть в родную гавань бывшие территории Римской империи или турки Османской.