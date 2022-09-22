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Не можна виключати напад Угорщини на Україну, - Загребельська | Без цензури на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За що Угорщина так не любить Україну? Чому Путін став ліпшим товаришем Орбана та чи варто готуватися до нападу Угорщину й оборони Закарпаття, на яке так ласо поглядає Будапешт?

Дивіться у черговому випуску циклу міжнародних оглядів від Богдана Буткевича та Агії Загребельської в "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан продовжує стверджувати, що санкції ЄС щодо Росії більше шкодять європейцям, - Magyar Nemzet

Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо хабарництва в Угорщині.

Міністр, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич заявив, що Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити.

Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро фінансування ЄС до 2027 року.

Водночас Віктор Орбан та його міністри продовжують просувати в Європейському союзі проросійські заяви.

Також читайте: Угорщина заявляє, що ЄС не повинен розглядати нові санкції проти Росії, - Reuters

 

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
та да. а з боку Альфа-Центаври там часом не готують напад на Шепетівку? може готуватися про всяк випадок мешканцям?
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22.09.2022 20:19
+19
Все вірно сказано , бо виключати нічого не можна 😠
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22.09.2022 20:03
+19
та ні, все правильно - дибілів треба знати
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22.09.2022 20:12
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Там у нас насоси в порядку які щось там кацапське качають в Угорщину? Точно в порядку? І труби не погнили? Дивно... але "вода камінь точе"...
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22.09.2022 22:36 Відповісти
Якщо Угорщина нападе, то кордони України будуть біля Австрії.
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22.09.2022 22:38 Відповісти
Нереальное предположение. Кому выгодно так демонизировать всех венгров? Китай и Индия вообще не соблюдают санкции но из них ОПУ не спешит делать врагов. Совпадение наверное.
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22.09.2022 23:07 Відповісти
Поскольку Венгрия является членом НАТО, то что - это будет означать, что на Украину нападет НАТО?
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22.09.2022 23:30 Відповісти


Про Угорщину. Заспокоти цих товаришів можна дуже легко і просто. В свій час було зібрано задостатньо доказів про звірства угорських окупаційних військ, що воювали на стороні фашистської Германії на території України..

2

43

102



tZE inform

@tZEinform

·

1h

Тоді Угорщина пропетляла Нюрнберг, бо потрапила в радянський блок. Тепер всі ці свічення можна "знайти" і виставити Орбану презент в вигляді компенсації за злочини. Нас радо пітримають більшість країн ЄС
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22.09.2022 23:36 Відповісти
Хай заходять. Нам територія Угорщини не завадить
(До речі кожна світова війна супроводжувалась перерозподілом територій на користь переможців, отже коли будемо забирати Кубань, то хто нам це заборонить? Пальчиком погрозять ай яй яй нехорошо. Та і все)
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22.09.2022 23:47 Відповісти
Кубань? А что делать с десятком миллионов кубанских кацапов? Только не надо мне рассказывать, что на Кубанин живут потомки украинцев. У тамошних манкуртов давным давно, кроме фамилий у некоторых, ничего украинского не осталось,
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23.09.2022 00:37 Відповісти
нічого не робити,перон,теплушка ешелон і привіт "радноє зауральє")))
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23.09.2022 03:56 Відповісти
Мадяри захопили Панонію в слов'ян. Не думаю що хочуть повернутись до хантів і мансів
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23.09.2022 00:29 Відповісти
Тот крайне редкий случай, когда хочется, немного перефразировав, процитировать Сралина: "а сколько у Венгрии дивизий?". На этом тему можно считать закрытой.
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23.09.2022 00:34 Відповісти
теж не розумію.про яку навіть гіпотетичну загрозу тут всі труть,а висери,на тему що якби ***** змогло, то б ****** зайшли як миротворці.то взагалі *******.поки ООН чи НАТО не приймуть резолюцію,усі такі "миротворці" це просто окупанти,і висіли б ті підори на всіх деревах від кордону і ... можливо до Будапешту)))
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23.09.2022 03:59 Відповісти
Мдя... Резолюцию говоришь?) Вспомни что говорил один немецкий министр за день до нападения, когда Кулеба у них просил оружие?
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23.09.2022 05:43 Відповісти
кулеба брехлива мразота,на нього посилатись,себе не поважати,а міністр був правий,бо знав що той самий кулеба був попереджений ще у вересні минулого року,і ***** не робив
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23.09.2022 14:23 Відповісти
Уважно прочитаємо про Швейка і все всім стане зрозуміло...
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23.09.2022 05:54 Відповісти
Зачем писать и обсуждать БРЕД, кому это выгодно? Закарпатье - это часть Украины, с многонациональным населением больше одного миллиона человек. Да, из них 10-12 % это этнические венгры и что? О чём речь? Не раздувайте то чего нет! Это только москальская пропаганда любит делить территории и вспоминать о прошлом.

С таким же успехом можно предположить, что и итальянцы хотят вернуть в родную гавань бывшие территории Римской империи или турки Османской.
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23.09.2022 07:07 Відповісти
Чушь полная.
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23.09.2022 08:06 Відповісти
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23.09.2022 08:47 Відповісти
Э... это просто какое-то тупое гавно. Женщина, иди борщ варить!
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23.09.2022 09:02 Відповісти
гавкання орбанівське лиш відробляння деревяних...навіть зайшло Закарпаття в склад України не з Венгрії...а з Чехословаччини після війни...тому за корабдем по курсу..."наслєднічки"..
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24.09.2022 08:00 Відповісти
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