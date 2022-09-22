Не можна виключати напад Угорщини на Україну, - Загребельська | Без цензури на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За що Угорщина так не любить Україну? Чому Путін став ліпшим товаришем Орбана та чи варто готуватися до нападу Угорщину й оборони Закарпаття, на яке так ласо поглядає Будапешт?

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан продовжує стверджувати, що санкції ЄС щодо Росії більше шкодять європейцям, - Magyar Nemzet

Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана через занепокоєння щодо хабарництва в Угорщині.

Міністр, відповідальний за використання коштів ЄС, Тібор Наврачич заявив, що Угорщина готова виконати всі свої зобов’язання перед Європейською комісією, щоб отримати близько 7,5 млрд євро, виділення яких планують призупинити.

Кабінет міністрів Орбана, який втратив доступ до фінансування блоку в очікуванні результатів розслідування, сподівається залучити понад 40 мільярдів євро фінансування ЄС до 2027 року.

Водночас Віктор Орбан та його міністри продовжують просувати в Європейському союзі проросійські заяви.

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