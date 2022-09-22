СБУ показала кадри з обміну українських військовополонених у Чернігівській області. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки України показала кадри з обміну українських військовополонених, що відбувся 21 вересня у Чернігівській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
"Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому.
І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.
Будь ласка, зачекайте...
начхати !
Будеш , ботоксне бидло , скоро в пеклі , бо украінська нація тобі нічого
не пробачить НІКОЛИ 😠
молюська,а ті хто загинули це не найкращі?
Видео возвращения.
ось тепер ціна... важка ціна...
Може їх теж через Чернігівську обл на обмін