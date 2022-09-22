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СБУ показала кадри з обміну українських військовополонених у Чернігівській області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки України показала кадри з обміну українських військовополонених, що відбувся 21 вересня у Чернігівській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. Це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому.

І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

Нагадаємо, 21 вересня в результаті обміну вдалося повернути з російського полону 215 українських захисників, а також 10 іноземців. Натомість російській стороні повернули підозрюваного у державній зраді кума Путіна Віктора Медведчука та ще 55 військових РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
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22.09.2022 18:49
+30
Хлопці! Ви навіть гадки не маєте, які ви герої!!!
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22.09.2022 19:08
+26
І дівчата
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22.09.2022 19:09
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22.09.2022 18:49 Відповісти
Трогательно. Кишка тонка у оккупанта сломить таких Героев
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22.09.2022 18:55 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦❤️❤️❤️
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22.09.2022 19:07 Відповісти
Хлопці! Ви навіть гадки не маєте, які ви герої!!!
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22.09.2022 19:08 Відповісти
І дівчата
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22.09.2022 19:09 Відповісти
Навіть у війні є щасливі моменти! Героям Слава!
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22.09.2022 19:09 Відповісти
я щаслива. більше нічого написати, бо реву
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22.09.2022 19:11 Відповісти
Медведчука освободили, что бы Ермак (который исполняет его функции один в один, в т.ч. занимается обменом пленных) знал, что и его потом обменяют.
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22.09.2022 19:16 Відповісти
Слава Україні!, Слава ЗСУ! Слава АЗОВу! Героям Слава!
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22.09.2022 19:20 Відповісти
Десь читав що на кацапських форумах обуруються що кацапські полонені повертаються наче з курорту. Може дійсно менше нам треба їм догоджати. Всі оті міжнародні кантори окрім стурбованостей нічим реально не допомагають, тільки смердять коли Україна щось не виконує!
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22.09.2022 19:25 Відповісти
А потім тут же на Цензорі будеш верещати , що Захід не допомагає
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22.09.2022 23:18 Відповісти
Честь и Хвала ❤️Героям Слава 🙏❤️💙💛‼️Скорийшого одуження ‼️
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22.09.2022 19:30 Відповісти
Это десятая часть из плененных в Мариуполе.
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22.09.2022 19:32 Відповісти
Илья Самойленко - Невероятий Супер Герой ❤️👍💙💛Так переживала за него ‼️🙏Как мама сейчас счастлива ❤️

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22.09.2022 19:35 Відповісти
Перехопило горло, нема слів. Слава Героям! Слава Україні!
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22.09.2022 19:48 Відповісти
Героям слава !!
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22.09.2022 19:54 Відповісти
Єй , кремлівський вилупок , глянь мразота , що ти натворив в нашій краіні і до чого довів наших людей , про кацапів не кажу , бо мені на них
начхати !

Будеш , ботоксне бидло , скоро в пеклі , бо украінська нація тобі нічого
не пробачить НІКОЛИ 😠
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22.09.2022 19:53 Відповісти
может и Шуфрича обменять..а.?
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22.09.2022 20:03 Відповісти
При Порошенкові медведчук пішки ходив в Україні ? Може згадаємо ганебний обмін Наді на двох грушників ? Як виявилось двох грушників обміняли на фсбшну дурепу
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22.09.2022 20:20 Відповісти
Хватить уже про Порошенко, набридло
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22.09.2022 20:34 Відповісти
Майже три місяці герої в повному оточенні боролися з силами ворога значно перевищуючими їх. Це дало цінний час для ЗСУ на інших напрямках. Будемо надіятись, що зможуть повернути і інших героїв, яких ще немало заперто у мордорі. Вони повинні вижити заради тих, хто віддав своє життя за батьківщину.
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22.09.2022 20:21 Відповісти
А дєрьмак вже не зрадник?
молюська,а ті хто загинули це не найкращі?
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22.09.2022 20:27 Відповісти
Я дивилася кого мобілізують на кацапіі, то думаю в нас буде багато обміного фонду, там стоять раби з переляканими рилами ,як що ЗСУ перекосило професійні війська московіі,то тут буде повальні здачи у полон,там стоять хто не зміг чи не встиг драпанути з росіі , стадо баранів, те саме гарматне м,ясо.путлер мабуть вирішив , утілізувати кацапів , як маньяк котрому просто треба крові,неважливо чиєї.
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22.09.2022 20:27 Відповісти
Тількі такі чмоні нікому не потрібні, в цей раз віддали якогось там полковника і кацапських льотчиків. А чмонь ніхто забирати не буде.
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22.09.2022 22:24 Відповісти
Не забуваймо що ще більше 4000 у полоні, з них близько 2000 з Азовсталі!
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22.09.2022 22:22 Відповісти
Домой вернулись герои!



Видео возвращения.
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22.09.2022 22:47 Відповісти
Бідні... натерпілися... виснажені, змучені... через таке пройти... ось вам і ад на Землі... сподіваюся після закінчення війни Україна покінчить з корупцією в кінці конців !!!!!!! бо війна оця сталася через корупцію ! і сто раз це повторюю: ЧЕРЕЗ КОРУПЦІЮ. БО ВСЯКІ МЕДВЕДЧУКИ мали можливість робити те, що вони робили... і не тільки медведчуки... бо ж 30 років пройшло, 30 років !! була можливість вже давно бути і в ЄС, і в НАТО ... якби не...
ось тепер ціна... важка ціна...
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22.09.2022 23:07 Відповісти
Боюся що після війни корупція розквітне з новою силою на західній допомозі. Зеублюдки вже заздалегідь готуються до великого дерибану.
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23.09.2022 10:19 Відповісти
А скільки попів московських у нас є ?
Може їх теж через Чернігівську обл на обмін
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22.09.2022 23:22 Відповісти
Наши рідненьки, незламні, велика вам вдячність і шана!
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23.09.2022 06:47 Відповісти
Дивлюсь яку гарну дорогу Боневтік построїв до самого кордону з ворогом. Чекав путлера у всеозброєнні.
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23.09.2022 10:17 Відповісти
Не бачу де Медведчука передають чи кацапив. Чи це не мотивируе? Новини во время войны, это строго манипуляция что с одной стороны, что с другой. Пока нет в людей психологической защиты от манипуляций будут и войны, будут и диктаторы
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23.09.2022 12:07 Відповісти
 
 