Російське рішення про мобілізацію - це визнання того, що їхня кадрова армія посипалася, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, виступ українського презиента розміщений у його фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання того, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян РФ – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що ввійшло в кожен російський дім.

Саме на факт української сили реагує керівництво Росії, яке змінює тактику та намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.

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Объясню русским по-русски, что происходит.

55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить.

Я дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги".

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