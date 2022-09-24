Російське рішення про мобілізацію - це визнання того, що їхня кадрова армія посипалася, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, виступ українського презиента розміщений у його фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Російське рішення про мобілізацію – це відверте визнання того, що їхня кадрова армія, яку десятиліттями готували до загарбання чужого, не витримала й посипалась. І тепер через мобілізацію війна Росії проти України для більшості громадян РФ – це не щось там на ТБ чи в інтернеті, а те, що ввійшло в кожен російський дім.
Саме на факт української сили реагує керівництво Росії, яке змінює тактику та намагається втягнути у війну ще більше російських громадян і ресурсів.
Объясню русским по-русски, что происходит.
55 тысяч российских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены, искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Боритесь. Убегайте. Или сдавайтесь в украинский плен. Это – варианты для вас, чтобы выжить.
Я дякую кожному й кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Попісялася.
- О, круто. С кем воюем?
- С фашистами.
- Ясно. А против кого?
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Реєстрація:21.09.2022 - новорожденный, а уже каской загребает
А якщо засекречений пункт указу про мобілізацію в росії дозволяє призвати 1 млн росіян, це означає, що кремль планує, що Україна скоро перемеле 1 млн біомаси і їм потрібна заміна.
Эту инфу нарыл Виктор Суворов в немецком архиве во Фрайбурге в 1995 году...судя по записям в дневнике начштаба Вермахта Гальдера ..,а немцы записывали каждую мелочь в сражениях с кремлевским Вермахтом..
Потрібно шукати адекватну відповідь. Наприклад, на питання, чи готова Україна призвати і підготувати таку саму кількість військ? Чи потрібно це робити? А може вже почати робити зараз? Зеленський хай говорить, а Залужний хай робить.
Навіть в теорії уявити додаткових 300 000 орків в Україні це фігово.
"Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані й підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення про мобілізацію. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків - це те головне, про що вони зараз замовчують."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/22/7368678
Це як мама вчила: "Поїв - помий тарілку!"...
тепер вона починає війну, з допомогуою мобіків.
Було видалено 168 Акаунтів,149 сторінок, та 79 групп.
В Адміністрації Президента цю новину не коментують...
принаймні Єрмак і Подоляк мовчать , як в рот води набрали !🙁
Погано що це все було за нащі грощі.
7 год ·
На кожній ділянці фронту наші воїни намагаються брати полонених для обміну.
Тільки під час Балаклійської наступальної операції взяли у полон понад 400 російських військовослужбовців.
Поповнення обмінного фонду робить можливим і подальші обміни.
Тим більше, що в Україні багато російської агентури - депутати ОПЗЖ продовжують спокійно голосувати у Раді.
Відомі російські агенти Рінат Кузьмін і Руслан Демченко, наприклад, мають для Путіна не меншу цінність, ніж Медведчук.
Ми маємо обміняти усіх наших. Понад 2000 наших полонених у Маріуполі, та кілька тисяч полонених на інших ділянках фронту чекають на обмін.
Треба використовувати усі важелі.
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
Бубочка лишень читає вголос написані кимось тексти.
Сподобався текст? - так і пиши: "текст сподобався".
Диктор сподобався? - так і пиши: "чувак з кварталу жжот" і т.ін.
Be more specific.
- це помилка чи навіть обман, тому що насправді важливим (і взагалі дійсним) є тільки 1 запитання:
"що робити?"
Тому тільки казки.
Казкар квартальний - армія капів може і посипалася, але вони залучать 1 міліон кацапів і будуть намагатися закидати ЗСУ трупами, що вони і робили у Другу Світову, тай ще мін навстановлюють.