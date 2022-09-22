Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці Торецька - є загиблі та поранені. ВIДЕО

Ввечері 22 вересня російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області, влучивши у багатоповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Торецьк, Донецька область. Рашисти вдарили з літака по 9-ти поверхівці. Багато загиблих та поранених", - зазначається у повдомленні.

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