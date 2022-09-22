УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8136 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 161 14
обстріл (21114) Торецьк (153)

Російські окупанти вдарили по багатоповерхівці Торецька - є загиблі та поранені. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 22 вересня російські окупанти обстріляли Торецьк Донецької області, влучивши у багатоповерхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

"Торецьк, Донецька область. Рашисти вдарили з літака по 9-ти поверхівці. Багато загиблих та поранених", - зазначається у повдомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ніч на Донеччині: Авдіївка зазнала масованого артобстрілу, по Торецьку завдано авіаудару. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
це все дуже далеко зайшло. або ми, або вони. все, крапка.
показати весь коментар
22.09.2022 23:15
+6
це війна - зуб за зуб , око за око -російські міста мають зазнавати ударів..нищити всіх нах інакше ніяк..
показати весь коментар
22.09.2022 23:23
+5
Зловтіха, пробач Господи, бо скільки з них молили "Путен введи!".. І скільки мовчало ту біду терплячий. Ось і намолили. Усім нам. Тьфу, ***...
показати весь коментар
22.09.2022 23:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це все дуже далеко зайшло. або ми, або вони. все, крапка.
показати весь коментар
22.09.2022 23:15 Відповісти
в них свій джахад скоріше попасти в рай ....бо всі інші просто "здохнут" ... кгбешений пророк так сказав ....
показати весь коментар
22.09.2022 23:25 Відповісти
пока мы не начнем делать с кацамими такие же негуманные справы,что бы они на своей шкуре почувствовали как это...никуя не будет
показати весь коментар
22.09.2022 23:27 Відповісти
кто это ,, мы,, ?
показати весь коментар
22.09.2022 23:33 Відповісти
но...не вы...ничего личного...смените методичку.
показати весь коментар
23.09.2022 00:38 Відповісти
В Дагестані колапс... бояться воювати проти ЗСУ https://www.youtube.com/watch?v=1Yj-c5PGcwo
показати весь коментар
22.09.2022 23:22 Відповісти
ну це ще не колапс, але я дивився оригінал, там кацапка намагається їх вербувати дебільними доводами та в неї не дуже виходить
показати весь коментар
22.09.2022 23:34 Відповісти
це війна - зуб за зуб , око за око -російські міста мають зазнавати ударів..нищити всіх нах інакше ніяк..
показати весь коментар
22.09.2022 23:23 Відповісти
знову б'ють по Запоріжжю, ********
показати весь коментар
22.09.2022 23:47 Відповісти
В найближчі дні, тижні орки посилять обстріли... Вирішальни часи
показати весь коментар
22.09.2022 23:49 Відповісти
Зловтіха, пробач Господи, бо скільки з них молили "Путен введи!".. І скільки мовчало ту біду терплячий. Ось і намолили. Усім нам. Тьфу, ***...
показати весь коментар
22.09.2022 23:50 Відповісти
А че зловтіха ? Вполне себе адекватная констатация их русской поговорки "назвался груздем?".

Шо хотели - то получили.
показати весь коментар
23.09.2022 00:28 Відповісти
Чому говнокомандуючий не дає команди бити по ворожій території? Треба на кожен їхній удар відповідати двома. Тільки так і можливо цих трарин заставити думати.
показати весь коментар
23.09.2022 10:10 Відповісти
 
 