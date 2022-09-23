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Українці захопили дві російські гаубиці "Мста-Б". ВIДЕО
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Українські воїни затрофеїли дві російські гаубиці "Мста-Б" калібром 152 міліметра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій бойовий здобуток бійці показали в соцмережах.
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Топ коментарі
+33 Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
показати весь коментар23.09.2022 09:53
+20 Підлога Маккартні
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+16 Hanka Panyanka
показати весь коментар23.09.2022 10:00
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Хлопці , Ви молодці , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
в хороших руках, як снайперська гвинтівка
слава ЗСУ!
Ввалюйте їм по-повній, шо б руки-ноги в різні кути розліталися!
Если они захотели рассмешить и порадовать гранатомётчика,то да,это верный способ.