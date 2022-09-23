УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4625 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
16 910 29
війна (56544) трофеї (171)

Українці захопили дві російські гаубиці "Мста-Б". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни затрофеїли дві російські гаубиці "Мста-Б" калібром 152 міліметра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій бойовий здобуток бійці показали в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни затрофеїли російську переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
Спасибо, парни! Храни вас Господь. Молимся за Вас.
показати весь коментар
23.09.2022 09:53
+20
Жаль не самоходки, но и такое сгодится. Слава Украине!!!
показати весь коментар
23.09.2022 09:55
+16
ай да рашка, поки той лєнд-ліз, а вона вже постчає...
показати весь коментар
23.09.2022 10:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо, парни! Храни вас Господь. Молимся за Вас.
показати весь коментар
23.09.2022 09:53 Відповісти
Жаль не самоходки, но и такое сгодится. Слава Украине!!!
показати весь коментар
23.09.2022 09:55 Відповісти
Героям слава !!

Хлопці , Ви молодці , бережіть себе 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
23.09.2022 09:59 Відповісти
ай да рашка, поки той лєнд-ліз, а вона вже постчає...
показати весь коментар
23.09.2022 10:00 Відповісти
Скільки є снарядів до них?
показати весь коментар
23.09.2022 10:03 Відповісти
Так "ленд-ліз:2" ще працює! Під Херсоном кацапи наскладували - готувалися до нашого масованого наступу на початку вересня! А зараз потроху їх "видавлюють" і склади переходять в наші руки!
показати весь коментар
23.09.2022 10:12 Відповісти
В Східній Європі вже працюють два завода по виробництву 122 і 152 калібрів.
показати весь коментар
23.09.2022 10:27 Відповісти
Можна пруф, порадіти?
показати весь коментар
23.09.2022 11:20 Відповісти
тобі - ні
показати весь коментар
23.09.2022 12:15 Відповісти
Красавчики!!!
показати весь коментар
23.09.2022 10:26 Відповісти
Це не самохідка МСТА. Навіть я, повний ламер, це бачу. Думаю, що це артилерійські гармати Д-20 або Д-30, що теж дуже добре.
показати весь коментар
23.09.2022 10:26 Відповісти
то мста -б их в двух вариантах выпускали самоходная Мста -с и буксируемая
показати весь коментар
23.09.2022 10:38 Відповісти
Я ж кажу, що ламер
показати весь коментар
23.09.2022 10:42 Відповісти
Це пушка- гаубиця 2А65 мста б.

в хороших руках, як снайперська гвинтівка
показати весь коментар
23.09.2022 10:46 Відповісти
Це Мста-Б. А самохідка це Мста-С.
показати весь коментар
23.09.2022 11:34 Відповісти
Фахівець Бобер, ні 122 мм Д-30, ні М-30, ні є гарматами, вони гаубиці. Доречі є Мста і буксуєма
показати весь коментар
23.09.2022 12:47 Відповісти
Що затрофеїли то добре, але з 152-мм снарядами погано. Десь читав, що тільки почали будувати завод по виробництву ***********. Коли він ще запрацює...
показати весь коментар
23.09.2022 11:13 Відповісти
читай і далі "десь"
показати весь коментар
23.09.2022 12:16 Відповісти
Героям Слава! Москалям - смерть! Храни вас Господь, козаки!
показати весь коментар
23.09.2022 12:49 Відповісти
кацапів тільки утилізовувати
слава ЗСУ!
показати весь коментар
23.09.2022 13:14 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
показати весь коментар
23.09.2022 14:03 Відповісти
Молодці хлопці!
Ввалюйте їм по-повній, шо б руки-ноги в різні кути розліталися!
показати весь коментар
23.09.2022 15:45 Відповісти
Энергодар. Утро. Кадыровский омон берет Киев.
Если они захотели рассмешить и порадовать гранатомётчика,то да,это верный способ.
показати весь коментар
23.09.2022 21:51 Відповісти
ребята Украинцы, не комментируйте здесь такие веши, как, когда отдадут США HIMARS ATACMS? ны ваши и не США не разбазаривают такие веши. как по вашему на самый юг крыма достигла украинская ракета? посчитайте киллометраж и делайте выводы.
показати весь коментар
24.09.2022 11:59 Відповісти
 
 