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Останній бій грузинського добровольця, героя Маріуполя полковника Бахви Чікобава. ВIДЕО

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Інструктор полку "Азов", учасник боїв за Маріуполь Георгій Купарашвілі розповів про останній бій героя Маріуполя полковника Бахви Чікобава.

Про це він розповів у інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову. 

"Коли ми бачили, як Бахва веде бойові дії, ми просто пишалися ним", - зазначив Купарашвілі.

"Нас перекинули в центр міста. Там був прорив, треба було знищити техніку противника. Спершу Бахва, як найкращий спеціаліст з вуличних боїв пішов першим з групою із 25 чоловік для стримування цього прориву...Йшов бій у центрі міста, були танки, БМП, першого дня ми їх відбили, билися за кожен сантиметр. Бої йшли в дворах...", - згадує він.

За словами Купарашвілі, вони продовжували бої з танками противника, попри відсутність зброї, необхідної для враження техніки.

Сам Купарашвілі у тих боях зазнав поранення, а Чікобава забезпечив його евакуацію.

"Там залишилися Бахва і два "Азовці", - додає він.

Купарашвілі пригадує, що Чікобава героїчно бив по танках противника з гранатомета. Загинув він також героїчно, намагаючись врятувати бійців "Азову". 

"Вони (бійці "Азову". - Ред.) потрапили в оточення, і Бахва зі ще одним "Азовцем" побігли їх рятувати. Це було десь метрів 300 від тієї позиції, де він перебував. І коли він забіг у двір, він хлопців витягнув, але сам вже не вийшов. Його розстріляли в упор", - зазначив Купарашвілі.

Також читайте: Грузинський доброволець Бахва Чікобава загинув, героїчно захищаючи Маріуполь, - Сакварелідзе. ФОТО

Полковник Бахва Чікобава  - офіцер грузинської поліції, екс-командир спецназу із Самегрело, голова регіонального відділення спеціального призначення із Самегрело-Земо Сванеті ГУ МВС Грузії. Інструктор батальйонів "Донбас" та "Азов".

Раніше повідомлялось, що грузинський доброволець Бахва Чікобава загинув, героїчно захищаючи Маріуполь.

Автор: Ірина Дашківська
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Слава Герою Грузии и Украины💙💛
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23.09.2022 10:23 Відповісти
Пам'ятаємо кожного!!!
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23.09.2022 10:24 Відповісти
у нас у дворі вже не молодий грузин пече дуже смачну випічку, якось розговорились і він розповів - що коли руські свинособаки вторглись в Грузію і були вже на околицях Дбілісі, біля його дому був ДОТ в якому спочатку було 9 оборонців а потім залишилось 4 чоловіки, протистояли навалі русні і коли скінчились набої залишилась одна граната.... хлопці обійняли один одного за плечі утворивши коло .... потім пролунав вибух......
вони знали що з ними зробить русьня і їй не здались.....
Грузини мужня нація! Слава Героям!
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23.09.2022 10:28 Відповісти
повага ГЕРОЯМ.
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23.09.2022 20:11 Відповісти
грузин, а в серці українець більше ніж ті зрадники з українскими паспортами які масово здають наших хлопців на сході
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23.09.2022 10:30 Відповісти
Спочивай з Богом, козаче
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23.09.2022 10:35 Відповісти
Слава Герою.
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23.09.2022 20:10 Відповісти
 
 