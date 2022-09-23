Останній бій грузинського добровольця, героя Маріуполя полковника Бахви Чікобава. ВIДЕО

Інструктор полку "Азов", учасник боїв за Маріуполь Георгій Купарашвілі розповів про останній бій героя Маріуполя полковника Бахви Чікобава.

Про це він розповів у інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Коли ми бачили, як Бахва веде бойові дії, ми просто пишалися ним", - зазначив Купарашвілі.

"Нас перекинули в центр міста. Там був прорив, треба було знищити техніку противника. Спершу Бахва, як найкращий спеціаліст з вуличних боїв пішов першим з групою із 25 чоловік для стримування цього прориву...Йшов бій у центрі міста, були танки, БМП, першого дня ми їх відбили, билися за кожен сантиметр. Бої йшли в дворах...", - згадує він.

За словами Купарашвілі, вони продовжували бої з танками противника, попри відсутність зброї, необхідної для враження техніки.

Сам Купарашвілі у тих боях зазнав поранення, а Чікобава забезпечив його евакуацію.

"Там залишилися Бахва і два "Азовці", - додає він.

Купарашвілі пригадує, що Чікобава героїчно бив по танках противника з гранатомета. Загинув він також героїчно, намагаючись врятувати бійців "Азову".

"Вони (бійці "Азову". - Ред.) потрапили в оточення, і Бахва зі ще одним "Азовцем" побігли їх рятувати. Це було десь метрів 300 від тієї позиції, де він перебував. І коли він забіг у двір, він хлопців витягнув, але сам вже не вийшов. Його розстріляли в упор", - зазначив Купарашвілі.

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Полковник Бахва Чікобава - офіцер грузинської поліції, екс-командир спецназу із Самегрело, голова регіонального відділення спеціального призначення із Самегрело-Земо Сванеті ГУ МВС Грузії. Інструктор батальйонів "Донбас" та "Азов".

Раніше повідомлялось, що грузинський доброволець Бахва Чікобава загинув, героїчно захищаючи Маріуполь.