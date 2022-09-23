УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4625 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
8 770 9
війна (56544) трофеї (171)

Понад десять одиниць бойової техніки затрофеїли бійці батальйону "Карпатська Січ" під час "планового перегрупування" армії РФ на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" захопили у справному стані понад десять одиниць ворожої бойової техніки під час українського контрнаступу на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофеями українських воїнів стали дві БМП-2, танк Т-80БВМ, БТР-82А, бронемашини МТ-ЛБ, МТ-ЛБВМ, реактивна установка УР-77, САУ Гіацинт-С та військові вантажівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці захопили дві російські гаубиці "Мста-Б". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це супер, в нас її не вистачає
показати весь коментар
23.09.2022 10:45 Відповісти
Працює воєнторгRU.
показати весь коментар
23.09.2022 10:48 Відповісти
Планова щоденна поставка ))
показати весь коментар
23.09.2022 10:53 Відповісти
Файно, файно
показати весь коментар
23.09.2022 10:57 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 11:34 Відповісти
Переозброєння та мілітаризація.

Головне тепер символіку зачистити щоб потім казусів не було.
показати весь коментар
23.09.2022 12:28 Відповісти
"..потерь нет"
показати весь коментар
25.09.2022 06:31 Відповісти
 
 