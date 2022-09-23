Понад десять одиниць бойової техніки затрофеїли бійці батальйону "Карпатська Січ" під час "планового перегрупування" армії РФ на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" захопили у справному стані понад десять одиниць ворожої бойової техніки під час українського контрнаступу на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трофеями українських воїнів стали дві БМП-2, танк Т-80БВМ, БТР-82А, бронемашини МТ-ЛБ, МТ-ЛБВМ, реактивна установка УР-77, САУ Гіацинт-С та військові вантажівки.

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