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Маріуполь (2820) Андрющенко Петро (636)

27 російських військових вантажівок в’їхало до Маріуполя у перший день "референдуму", - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

До Маріуполя 23 вересня, у перший день "референдуму", в’їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"27 важких військових вантажівок в’їхали в Маріуполь. Рухаються в середину міста, частина навантажені. Так в Маріуполі почався перший день вистави "референдум". Правда, схоже на вільне воєвиявлення містян?" - зауважив він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Напевне "масовку" для телекамер пропагандонів готують
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23.09.2022 11:13
+5
Город разрушенный под ноль будет кукарекать...типа руины тоже голосуют за майзолейных баранов🦍🦍🦍
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23.09.2022 11:14
+3
розїздились.... хаймарси це виправлять.....
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23.09.2022 11:07
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розїздились.... хаймарси це виправлять.....
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23.09.2022 11:07 Відповісти
ce oni golosuvati priehali
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23.09.2022 11:09 Відповісти
Напевне "масовку" для телекамер пропагандонів готують
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23.09.2022 11:13 Відповісти
Город разрушенный под ноль будет кукарекать...типа руины тоже голосуют за майзолейных баранов🦍🦍🦍
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23.09.2022 11:14 Відповісти
Это они заполненные бюллетени привезли.
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23.09.2022 11:26 Відповісти
Вы правда верите что они будут заниматься такой ерундой как возиться с бюлетнями? ***** уже сказал что он все решил
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23.09.2022 11:37 Відповісти
Аполитично рассуждаешь, клянусь честное слово! Ты видишь жизнь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь честное слово!
А деньги на агитацию? А деньги на изготовлению бюллетеней? А за рЫск? (дЭньги давай (с)).
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23.09.2022 11:48 Відповісти
Сразу голосующих будут под руки и грузить на фронт. Так сказать чтобы два раза не бегать за ними
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23.09.2022 11:35 Відповісти
Более чем вероятно. Причем и тех, и других (нормальные-то взрывчаткой голосуют (хотя это и военное преступление)).
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23.09.2022 12:17 Відповісти
 
 