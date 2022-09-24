УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5983 відвідувача онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні Війна Мобілізація в РФ
42 441 59
армія РФ (13505) війна (56581) Росія (47263) мобілізація (1461)

"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - незадоволених мобілізованих росіян заспокоюють на збірному пункті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Чоловікам кажуть, що вони перебуватимуть "на службі" до кінця "спецоперації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із військових розповідає мобілізованим про те, що їм виплачуватимуть зарплату як контрактникам, а також нададуть звання "ветеран бойових дій".

Також він заявив, що вони перебуватимуть на службі до кінця "спецоперації".

"Рот закрий! ... Ви всі військові, мужики. Все, ігри закінчилися, ви всі військові", - сказав військовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+79
Ідіть у сраку зі своїм Тєлєграмом.
показати весь коментар
23.09.2022 11:37
+56
показати весь коментар
23.09.2022 11:44
+41
Нужно умиреть за *****. иначе ты, ****, не руская *****
показати весь коментар
23.09.2022 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ідіть у сраку зі своїм Тєлєграмом.
показати весь коментар
23.09.2022 11:37 Відповісти
sgoden...sho za 🤬stvo polzovatsa etim fsbshnim dermom
показати весь коментар
23.09.2022 11:39 Відповісти
Я если честно сам ****. Бацка-Астнаватель телеги это павло дуров, астнаватель вкатаке. Это, ****, чисто фсбшний, просто господи, через Е, проЕкт. и там ****, всьо бизапасна **********, ну *** буду, безопастна
показати весь коментар
23.09.2022 11:41 Відповісти
vse na mnogo huzhe. dazhe Zaluzhny polzuetsa etim dermom
показати весь коментар
23.09.2022 11:42 Відповісти
нашел на хартии https://charter97.org/ru/news/2022/9/23/516921/
показати весь коментар
23.09.2022 11:59 Відповісти
і при тому шість разів
показати весь коментар
23.09.2022 12:05 Відповісти
У Дурова отжимают Vk. Он делает телеграм. Дурова щимят, он сваливает из рашки. Вывод: Дуров агент ФСБ. ШТА?
показати весь коментар
23.09.2022 12:43 Відповісти
trebo do konca razskazivatj🤬........potom Amerika otbirajet durovu granti - tot goly kak krisa bezhit abaratna na parashu....i.....v drug opjatj vse u nevo v porjadke...
показати весь коментар
23.09.2022 12:48 Відповісти
Вот на ютубе
показати весь коментар
23.09.2022 12:51 Відповісти
Нужно умиреть за *****. иначе ты, ****, не руская *****
показати весь коментар
23.09.2022 11:37 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 12:05 Відповісти
агоньагоньагоньагоньагонія..!
показати весь коментар
23.09.2022 12:50 Відповісти
Короче вернутся только в пакетах.
показати весь коментар
23.09.2022 11:38 Відповісти
«Мы всерьез пока еще ничего не начинали» не дарма )(уйло сказав
показати весь коментар
23.09.2022 11:39 Відповісти
Ну, не знаю, какие военные из них получаться, а вот падаль из них выйдет отменная. ВСУ гарантирует.
показати весь коментар
23.09.2022 11:40 Відповісти
Сборы второй армии мира это что то. Но в целом лям дебилов с автоматами, это лям дебилов с автоматами. Даже если каждый сотый дебил попадет в одного нашего, это огромные потери...запад должен дать нам и танки и ракеты, хватит уже эту тему мусолить, время настало, дальше только ядерная война и никому эти танки уже не пригодятся
показати весь коментар
23.09.2022 11:40 Відповісти
Самое глупое, что плешивый мог сделать, - он уже сделал, объявил могилизацию.
путин, как большинство народонаселения россии, очень глупый человек, совершенно необразованный. Ватаны мыслят категориями, - людишками забросаем, у нас их много (на самом деле уже давно, - нет). Дурак даже не понял, что призвав миллион человек, - он ослабил армию, а не усилил. Миллион человек нужно кормить, одеть, обуть, посадить в какой-то танк... Ресурсы, которые и так сокращаються (в декабре нефтянное эмбарго) будут размазываться на большее стадо... толку от необученного, демотивированного солдтата, - ноль. По всем граблям фюрера идет придурок.
показати весь коментар
23.09.2022 11:59 Відповісти
Могут рассматривать "план Жукова" опробованный на Тоцком полигоне.
Удары тактическими ядерными ракетами по укрепрайонам и прорыв большими массами пехоты с танками прямо по "окнам" пробитым ядерными фугасами.
показати весь коментар
23.09.2022 12:46 Відповісти
прямо по радиоактивным окнам? Я правильно понял?
Сбрасиваешь ядерную бомбу и посылаешь в зону заражения солдат?
Гениально.
хороший план у товарища жюкова - забористый...
показати весь коментар
23.09.2022 13:44 Відповісти
Ви самі зрозуміли,що написали?
В 2014 році кацапи писали і інеті: парашютісти висаджуються на кришу ВР... і тому подібну муть вони винашували 8 років.
Попробували і получили по зубам.
Касапи можуть тільки солі собі на хвост насипать і повиступати з заявами-страшилками...
Часткова мобілізація визвала паніку,а застосування ЯЗ може спровокувати наслідки,похлеще Херосіми та Нагасакі.
показати весь коментар
24.09.2022 10:27 Відповісти
Быдло думало, что это коснётся только Украины, а им - ордена и медали. Оказалось, их ждут прочные пакеты и рефрижераторы.
показати весь коментар
23.09.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 11:44 Відповісти
"Бидло" починають заганять у "стійло" І до деяких починає "доходить", що це "стійло" - тимчасове... Як на м"ясокомбінаті - перед забоєм чергової партії скота!
показати весь коментар
23.09.2022 11:44 Відповісти
Ишь ты, пакетное мясо думать вздумало! По пакетам!
показати весь коментар
23.09.2022 11:50 Відповісти
Питання касира на рассіі - "пакєт нада?" набуває якогось загрозливо сакрального значення...
показати весь коментар
23.09.2022 11:54 Відповісти
Це питання могілізовані кацапи повинні задавати воєнкому
показати весь коментар
23.09.2022 12:02 Відповісти
Российские депутаты приняли «трудное решение» не ехать на фронт
21 сентября 2022

Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.

«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
показати весь коментар
23.09.2022 11:51 Відповісти
Четверо депутатов Госдумы РФ попросились на войну в Украине просьбой отправить их "служить в составе ВС РФ" к нему обратились единороссы Дмитрий Хубезов, Виталий Милонов, Дмитрий Саблин и Сергей Сокол. https://www.unian.net/war/chetvero-deputatov-gosdumy-poprosilis-na-voynu-v-ukraine-11988468.html
показати весь коментар
23.09.2022 11:56 Відповісти
ce ponti i pokazuha - tak zhe kak s girkinim na granice Hersona.
показати весь коментар
23.09.2022 12:00 Відповісти
Виталий Милонов? Отлично, без этой гниды Земля станет чище. Даже кацапы будут довольны. Кроме самых упёртых НОДовских имперцев.
показати весь коментар
23.09.2022 12:53 Відповісти
так він же в окопі не буде сидіти
показати весь коментар
23.09.2022 13:07 Відповісти
да там бабы сами мужиков погонят.чтобы кредиты закрыть. не зря их всех загоняют в долги.
показати весь коментар
23.09.2022 11:52 Відповісти
а де ви там мужиков побачили?? петушня 3.14арастична
показати весь коментар
23.09.2022 11:59 Відповісти
Кацапы,существа без мозгов,е....ное скотское стадо дикарей.
показати весь коментар
23.09.2022 11:55 Відповісти
Леменги *****...
показати весь коментар
23.09.2022 11:57 Відповісти
В советско-финской войне, названной зимней 1939*40 года ,товаристч Сралин тоже орал на маршалов...что ж вы просрали войну...
По версии Марка Солонина и Виктора Суворова тогда погибло 180 000 солдат и фицеров РККА,от холода голода ещё 120 000,,,эта "паБеда,," одержана всего за три месяца боёв Гордой Финляндией..
Слава маршалу Маннергейму 💪👍
показати весь коментар
23.09.2022 11:58 Відповісти
Без мобілізації їм ласти. Була в рашистів начебто мільйонна армія, на початок вторгнення, кадрових вояк за 7 міс. в рашистів більше не стало, один згинув, другий неподовжив контракт, третій розірвав, четвертий в полоні, п'ятий "отказник" - нових контрактників мізер, снарядів, ракет кратно менше, ********* більш-менш заліза теж, а от гарматного мяса та брухту типу Т-62, Д-1 ще достатньо
показати весь коментар
23.09.2022 11:59 Відповісти
І знов бурят?как я рад))-подумав Кабзон.
показати весь коментар
23.09.2022 12:03 Відповісти
ще тре йух в срань,для повного щастя!

😄лаптєногіпідараси
показати весь коментар
23.09.2022 12:07 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 12:10 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2022 12:18 Відповісти
"вернулся урка с фронта" - будущий слоган, наводящий ужас на крепостных всех парашных населённых пунктов )).
показати весь коментар
23.09.2022 12:18 Відповісти
Редакция ЦН , Вы немножко так ......... со своим телеграмом , он не открывается , почему нельзя дать в обычном формате
показати весь коментар
23.09.2022 12:24 Відповісти
Як казав: ВИ ВСЕ ГА..НО! ))
показати весь коментар
23.09.2022 12:29 Відповісти
задов ван лав
показати весь коментар
23.09.2022 13:31 Відповісти
Раніше на росії давали 10 років за вбивство, тепер 10 років за відмову вбивати....
показати весь коментар
23.09.2022 12:32 Відповісти
"ваше місце зарезервовано" у ямі))))))))))
показати весь коментар
23.09.2022 12:37 Відповісти
Сидять терпіли, і ніхто з них не подумає - а нафіга їм це потрібно!!! Не народ, а сброд!!!
показати весь коментар
23.09.2022 12:44 Відповісти
*** ТЕЛЕГРАММ В РОТ!
показати весь коментар
23.09.2022 13:19 Відповісти
По срокам - до конца операции... зп, как у контрактника...
В общем, по воде вилами... Рабы. Кинут 100%.
показати весь коментар
23.09.2022 13:23 Відповісти
1000 нарядов саботажникам всех туалеты мыть...а потом в караул на месяц без еды ишь ты...строганники захотели
показати весь коментар
23.09.2022 13:29 Відповісти
О-о-о, ці навоюють...
показати весь коментар
23.09.2022 13:31 Відповісти
Прибытие домой в чёрном пакете и то не факт.
показати весь коментар
23.09.2022 13:55 Відповісти
 
 