"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - незадоволених мобілізованих росіян заспокоюють на збірному пункті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Чоловікам кажуть, що вони перебуватимуть "на службі" до кінця "спецоперації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Один із військових розповідає мобілізованим про те, що їм виплачуватимуть зарплату як контрактникам, а також нададуть звання "ветеран бойових дій".
Також він заявив, що вони перебуватимуть на службі до кінця "спецоперації".
"Рот закрий! ... Ви всі військові, мужики. Все, ігри закінчилися, ви всі військові", - сказав військовий.
Топ коментарі
+79 xander 9cf28439
показати весь коментар23.09.2022 11:37
+56 Александр Бычик
показати весь коментар23.09.2022 11:44
+41 Підлога Маккартні
показати весь коментар23.09.2022 11:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
путин, как большинство народонаселения россии, очень глупый человек, совершенно необразованный. Ватаны мыслят категориями, - людишками забросаем, у нас их много (на самом деле уже давно, - нет). Дурак даже не понял, что призвав миллион человек, - он ослабил армию, а не усилил. Миллион человек нужно кормить, одеть, обуть, посадить в какой-то танк... Ресурсы, которые и так сокращаються (в декабре нефтянное эмбарго) будут размазываться на большее стадо... толку от необученного, демотивированного солдтата, - ноль. По всем граблям фюрера идет придурок.
Удары тактическими ядерными ракетами по укрепрайонам и прорыв большими массами пехоты с танками прямо по "окнам" пробитым ядерными фугасами.
Сбрасиваешь ядерную бомбу и посылаешь в зону заражения солдат?
Гениально.
хороший план у товарища жюкова - забористый...
В 2014 році кацапи писали і інеті: парашютісти висаджуються на кришу ВР... і тому подібну муть вони винашували 8 років.
Попробували і получили по зубам.
Касапи можуть тільки солі собі на хвост насипать і повиступати з заявами-страшилками...
Часткова мобілізація визвала паніку,а застосування ЯЗ може спровокувати наслідки,похлеще Херосіми та Нагасакі.
21 сентября 2022
Самым легким решением для депутатов Госдумы было бы отправиться на фронт вместе с мобилизованными россиянами, но народные избранники не могут так поступить, поскольку за каждым из них стоят граждане, заявил депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин.
«Иной раз кажется, что написать заявление и уйти на фронт - это самое легкое решение. Но за каждым из нас стоят граждане», - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне Вяткин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за дезертирство и сдачу в плен.
По версии Марка Солонина и Виктора Суворова тогда погибло 180 000 солдат и фицеров РККА,от холода голода ещё 120 000,,,эта "паБеда,," одержана всего за три месяца боёв Гордой Финляндией..
Слава маршалу Маннергейму 💪👍
😄лаптєногіпідараси
В общем, по воде вилами... Рабы. Кинут 100%.