Бійці ЗСУ знайшли поблизу Ізюму підбитий російський БТР і мертвого окупанта. ВIДЕО 18+

Українські воїни знайшли в полі поблизу Ізюму підбитий ворожий БТР та тіло знищеного окупанта.

Відеозапис, на якому зафіксовані бронемашина та знищений росіянин, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Могилізація" ворожої техніки під Ізюмом. ФОТОрепортаж