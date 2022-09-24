Бійка п’яних мобілізованих росіян: "Я вас щас убью, бля!". ВIДЕО

У російському Южно-Курильську п’яні мобілізовані побилися між собою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бійки опублікований у соцмережах.

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