"Вот наша армия, чуваки!": П’яні "частково мобілізовані" росіяни готуються до відправки на війну проти України. ВIДЕО

Нетверезі росіяни з Далекого Сходу очікують на відправку до пункту дислокації. Мобілізовані не забули взяти алкоголь із собою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео росіяни напідпитку йдуть до літака. Один з них взагалі лежить на землі. На іншому відео в автобусі "частково мобілізовані" взяли з собою "тривожну валізку" з алкоголем.

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