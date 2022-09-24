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"Вот наша армия, чуваки!": П’яні "частково мобілізовані" росіяни готуються до відправки на війну проти України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Нетверезі росіяни з Далекого Сходу очікують на відправку до пункту дислокації. Мобілізовані не забули взяти алкоголь із собою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео росіяни напідпитку йдуть до літака. Один з них взагалі лежить на землі. На іншому відео в автобусі "частково мобілізовані" взяли з собою "тривожну валізку" з алкоголем.
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