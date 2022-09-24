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"Вот наша армия, чуваки!": П’яні "частково мобілізовані" росіяни готуються до відправки на війну проти України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Нетверезі росіяни з Далекого Сходу очікують на відправку до пункту дислокації. Мобілізовані не забули взяти алкоголь із собою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео росіяни напідпитку йдуть до літака. Один з них взагалі лежить на землі. На іншому відео в автобусі "частково мобілізовані" взяли з собою "тривожну валізку" з алкоголем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приводів для "істеричної реакції" росіян на мобілізацію немає, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+52
А тем временем, где то под Сватовым, наши кацапсского ХЕранала завалили.
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23.09.2022 13:47
+50
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23.09.2022 13:50
+44
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23.09.2022 13:53
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эти хроны при первом же прилете 155го калибра обосрутся и будут бежать впереди кадыровских ********
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23.09.2022 14:58 Відповісти
Ось де міць росії
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23.09.2022 15:18 Відповісти
Думаю,зубоскалити над цими чуваками не треба. Їх можуть не погнати в атаку,воюватимуть інші а ці просто контролюватимуть зайняті території.і тоді нашому населенню буде духе херово....
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23.09.2022 15:23 Відповісти
- Едем на камчатку, а потом - на верную смерть за любимого путина
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23.09.2022 16:11 Відповісти
Із свинячого полку не буде толку (українське народне прислів'я)
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23.09.2022 16:12 Відповісти
Чому наші лікеро-горілчані заводи не виробляють масово підробний алкоголь з метилового спирту? Кілька ящиків такого пійла на напрямку їх можливого наступу (в покинутих будинках, магазинах, на заправках і т.п) і половина років сліпі їдуть в полон а половина мертві.
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23.09.2022 16:39 Відповісти
Явно ндооцінюють таку дешеву, максимально ефеквну і 1000% рускомірну зброю!
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24.09.2022 09:51 Відповісти
смердюче кацапське бидло
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23.09.2022 18:14 Відповісти
а тим часом їх деградовані родичі в автосалонах вибирають бєлиє жігулі
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23.09.2022 18:16 Відповісти
Ваньку, що приліг там вдалині "у березки" верняк впаяють дизертирство.
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23.09.2022 22:54 Відповісти
Эти уроды даже не понимают что такое война, нужно дома бороться всем вместе за свою свободу , жизнь , но дома .Нет **** ,кацапская куйня , подохнит в канаве , на десерт собаки сожрут , но,на Украине..
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24.09.2022 00:07 Відповісти
чмобики =)
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24.09.2022 21:35 Відповісти
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25.09.2022 12:20 Відповісти
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