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Бойовий дрон знищує ворожого піхотинця. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці за допомогою бойового дрона атакували позиції окупантів і знищили принаймні одного російського піхотинця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+45 Панас Стець
показати весь коментар23.09.2022 15:42
+40 MausMike
показати весь коментар23.09.2022 15:42
+34 A San
показати весь коментар23.09.2022 15:48
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Будь ласка, зачекайте...
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.
Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"
Артем Ляшенко
граната неуправляемая, какие нах координаты приземления?!
высота такая, что там 5 отдельных воздушных потока, которые могут сдуть её на 50 метров в сторону!
на видео мы видим исключительно везение, как со стороны пилота дрона, так и со стороны мечущегося орка
- відновити колишній рівень занехаяної нині математики в школі;
- створити нові підприємства оборонки, які своєю чергою створять попит на інженерні та конструкторські спеціальності у вишах;
- переформатувати прикладну науку з орієнтацією саме на виші (як це є у країнах Заходу). Це, до речі, змусить тримати високий рівень викладання у цих вишах;
- думаю також, що і трохи ширше вивчення філософії, як і історії України у вишах, буде теж правильним.
P.S na ponjanom roSSijskom jazike
Треба робити аналог іранських. Щоб зразу 50кг на голову і випаровувати такий окоп.
На літаючу гранату нарвався