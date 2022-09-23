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Бойовий дрон знищує ворожого піхотинця. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці за допомогою бойового дрона атакували позиції окупантів і знищили принаймні одного російського піхотинця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ЗСУ знайшли поблизу Ізюма підбитий російський БТР і мертвого окупанта. ВIДЕО 18+

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+45
Смерть притягувала раша-фашиста... біг до неї сам.
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23.09.2022 15:42
+40
Лопатний орк зловив дві плюхи з двох.
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23.09.2022 15:42
+34
Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.

Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.

Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.

И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.

На. Нашу. Землю!

Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону

За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.

И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.

Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.

И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.

Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"

А потом наша ненависть мутирует.

Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"

Артем Ляшенко
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23.09.2022 15:48
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Смерть притягувала раша-фашиста... біг до неї сам.
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23.09.2022 15:42 Відповісти
чувак реально везунчик - бегает куда надо
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23.09.2022 15:48 Відповісти
Лопатний орк зловив дві плюхи з двох.
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23.09.2022 15:42 Відповісти
бинго!
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23.09.2022 15:49 Відповісти
Згадалося.
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23.09.2022 15:54 Відповісти
ага про те саме подумав
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23.09.2022 17:48 Відповісти
ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині та покращили позиції біля Бахмута
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23.09.2022 15:43 Відповісти
про Бахмут звідки інфа? Тільки міст підірвали ж..
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23.09.2022 15:55 Відповісти
Вони що "па русски" не розуміють: "СТОЙ"!
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23.09.2022 15:43 Відповісти
Він її зловити хотів ?
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23.09.2022 15:43 Відповісти
воно с першої вже контужене було, та не розуміло куди бігти
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23.09.2022 15:46 Відповісти
Радіє влучність скиду з такої висоти. Треба зробити ще один вид спорту "влучання з коптера в окоп кацапу"
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23.09.2022 15:47 Відповісти
Я думал ненавидеть вас сильнее уже невозможно.

Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.

Мы ненавидим вас.

Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.

И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.

На. Нашу. Землю!

Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону

За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.

Но мы все отстроим.

И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.

Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.

И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.

Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"

А потом наша ненависть мутирует.

Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.

И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"

Артем Ляшенко
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23.09.2022 15:48 Відповісти
Вот наши научились в яблочко попадать, небось уже какой то софт написали, у Украины одни из лучших программистов на планете.
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23.09.2022 15:49 Відповісти
Думаю, в данном случае, это прямые руки оператора БПЛА.
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23.09.2022 15:53 Відповісти
+досвід
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23.09.2022 15:57 Відповісти
В гранатах софта нет от слова совсем. Это результат практики и хорошего хвостового оперения у гранаты.
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23.09.2022 16:02 Відповісти
При чем тут граната, речь об вычислении координаты приземления, то есть в какой момент и над какой координатой отпустить гранату. С учётом поправок на ветер, силу кориолиса и т.д. такие гранатки на полтора метра промажешь и вреда не нанесешь.
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23.09.2022 16:06 Відповісти
Сила кориолиса вряд-ли а вот поправку на направление и скорость ветра очень желательно.
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23.09.2022 16:18 Відповісти
Ти ще про злив у ванні напиши.
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23.09.2022 16:46 Відповісти
ты еще приплети сюда "высчесление метаний орка", чтоб ему точно в кумпол прилетела граната!
граната неуправляемая, какие нах координаты приземления?!
высота такая, что там 5 отдельных воздушных потока, которые могут сдуть её на 50 метров в сторону!
на видео мы видим исключительно везение, как со стороны пилота дрона, так и со стороны мечущегося орка
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23.09.2022 20:51 Відповісти
и безветрия скорее всего
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23.09.2022 17:25 Відповісти
Справа ж не в програмістах. Та й про найкращих програмістів не більше, ніж міф. Гарні кодери. Але я щось не чув про мову програмування, яку б придумали українці. Тут важливо засвоїти правильні уроки з цієї війни:
- відновити колишній рівень занехаяної нині математики в школі;
- створити нові підприємства оборонки, які своєю чергою створять попит на інженерні та конструкторські спеціальності у вишах;
- переформатувати прикладну науку з орієнтацією саме на виші (як це є у країнах Заходу). Це, до речі, змусить тримати високий рівень викладання у цих вишах;
- думаю також, що і трохи ширше вивчення філософії, як і історії України у вишах, буде теж правильним.
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23.09.2022 16:23 Відповісти
Товарищи полегли, а орк и после второго попадания бегает, как живой. А головы у него и до демилитаризации не было.
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23.09.2022 15:52 Відповісти
Так он уже неживой родился. Живые кацапских глупостей не делает.
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23.09.2022 16:03 Відповісти
Насмешили озвучкой
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23.09.2022 15:52 Відповісти
👍
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23.09.2022 16:20 Відповісти
.
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23.09.2022 15:52 Відповісти
Красиво. Но все же слабоват заряд. С первого раза не завалил орка
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23.09.2022 15:53 Відповісти
Это зачем он так сделал?
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23.09.2022 15:53 Відповісти
Контузія після першого прильоту.
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23.09.2022 17:00 Відповісти
Термінатор:судний день орків. Роботи убивають кацапів.
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23.09.2022 15:53 Відповісти
"инстинкт смерти" (С) )))
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23.09.2022 15:55 Відповісти
Так і в карму повірити можна.
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23.09.2022 15:55 Відповісти
пороубали Хлопці, нечисть на ШМАТОВАЛЕНКА
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23.09.2022 15:58 Відповісти
хотел лопату забрать =))))
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23.09.2022 15:59 Відповісти
Він нервово шукав дорогу додому
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23.09.2022 15:59 Відповісти
Столько шастя досталось одному... Интересно, сможет унести ... ?)))
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23.09.2022 16:02 Відповісти
Кара небесна на ваші голови!
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23.09.2022 16:02 Відповісти
Потрібен датчик наближення для вибуху повітря. Дешевою альтернативою буде таймер. Час детонації буде встановлено на основі оцінки висоти дронів. руйнівна енергія швидкості падіння втрачається при ударі об землю. якщо він детонує в повітрі, то швидкість вибуху осколків додається до швидкості падіння і стає більш смертоносним.
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23.09.2022 16:03 Відповісти
Тоді вже теплова головка самонаведення на кожного орка окремо + аеродинамічні поверхні як у JDAM )
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23.09.2022 16:21 Відповісти
яке живуче падло , після другої навіть побіг
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23.09.2022 16:16 Відповісти
Petux otrublenoi golovoi toze begaet, a roSSijani vse opushtenie dvuxgalovie petuxi, tak kak ix paxana putina ***** opustila Ukraina...
P.S na ponjanom roSSijskom jazike
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23.09.2022 16:30 Відповісти
Це вам не коровьи лепешки.
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23.09.2022 16:23 Відповісти
Мінус ще одна свинособака!
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23.09.2022 17:10 Відповісти
Занадто малий заряд.

Треба робити аналог іранських. Щоб зразу 50кг на голову і випаровувати такий окоп.
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23.09.2022 17:16 Відповісти
Ни одной входящей СМСки не пропустили! Ловкие!
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23.09.2022 18:45 Відповісти
Як же я чекав, що він вирішить повернутись назад
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23.09.2022 19:18 Відповісти
Друзі, я ось що надум.... ну, те що так влучно і красиво, як стрибав кацап - само собою. А я про таке - навіть на пару орків витрачаються вже БК... який настрій у кацапа в окопі? Цікаво
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23.09.2022 19:37 Відповісти
красівоє! можна дивитись нонстоп 😄
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23.09.2022 20:38 Відповісти
Ванька фартовый попался)) судьба ему просто не оставили шансов)
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23.09.2022 20:53 Відповісти
Эх, как хочется , немножко по мощней , кацапов угостить ..
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23.09.2022 21:27 Відповісти
Усі так сильно радіють - а в останній момент видно крізь дим, що він в укриття заскочив Можливо - був поранений осколками Але точно не вбитий!
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24.09.2022 04:16 Відповісти
Это не важно ))) Мы не всегда попадаем .... Но он по любому в минусе а остальные свинособаки будут срать себе в штаны и даже мыслей не будет вылезти на позицию
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24.09.2022 06:46 Відповісти
ванька фартовий дві ракетки на одного ваньку
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24.09.2022 05:51 Відповісти
В чужій землі копався
На літаючу гранату нарвався
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24.09.2022 12:40 Відповісти
 
 