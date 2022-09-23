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Ворожий гелікоптер Мі-8 знищили українські військові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

За інформацією військових, під час нальоту ворожої авіації, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

"Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+36
А ми вгодованих орків повернули, як після курорта((
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23.09.2022 18:24
+25
Скорейшего полного выздоровления нашим Героям 🙏❤️💙💛‼️
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23.09.2022 18:40
+25
Це морпіх "Мішаня". Допомогою йому та сімʼї займається сестра, а також журналістка Цензора Віолетта Кіртока. За кілька годин вже зібрана величезна сума. Українці не залишать жодного героя в біді. А рашистам за тортури є можливість відплатити тільки в бою - це зроблять за Мішаню та інших ЗСУ. Ми не будемо знущатися з їхніх військовополонених, бо ми взяли на себе обовʼязки західного світу.
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23.09.2022 18:54
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а так все файно починалося в кацабів https://www.youtube.com/watch?v=r53VIGh_f-I
)))
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23.09.2022 18:17 Відповісти
А что Ка-52 у рашистов уже закончились что на таком говне летают?
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23.09.2022 18:18 Відповісти
Аллигаторы на юг полетели. Зима на носу.
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23.09.2022 18:24 Відповісти
До полону і після.
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23.09.2022 18:21 Відповісти
А ми вгодованих орків повернули, як після курорта((
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23.09.2022 18:24 Відповісти
Не порівнюйте, що роблять люди, і що роблять росіяни!
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23.09.2022 20:12 Відповісти
Ви послухайте, що тепер кажуть ці вгодовані. Один московитський полонений Золкіну казав, що набрав кілограмів 6 за час полону. Але як тільки його обміняли заявив, що їх погано годували, лише два рази на день, милися раз на місяць. Покидьки є покидьками.
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23.09.2022 20:41 Відповісти
Мене, наприклад, вже давно не цікавить що там собі лепечуть росіяни... тим більше мене не цікавить, якщо в цей час над ними стоять декілька ФСБшників!

Своє найголовніше призначення у цьому житті вони вже виконали - на них обміняли наших Воїнів! І ми при цьому залишились Людьми, і не опустились до рівня свинособак!
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23.09.2022 21:55 Відповісти
Livliv, це їх не врятує… Така вже в них брехлива країна, але залишилось, я сподіваюсь, вже не довго, вони будуть пожирати один одного. А той що в нас набрав 6 кіло там загубить більше.
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24.09.2022 02:37 Відповісти
Скорейшего полного выздоровления нашим Героям 🙏❤️💙💛‼️
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23.09.2022 18:40 Відповісти
В мене до тебе одне питання, як до жінки. Для чого ти оце тут виклала? Ми й так знаємо шо кацапня творить з нашими цивільними й полоненними. Думаєте Герой буде задоволений тим шо ти тут постиш?
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23.09.2022 18:42 Відповісти
Тому що люди мають бачити. Ви хочете відвернутись від Героя ?
Махнути рукою - ай, якось він живе.
А я хочу щоб українці бачили як він тепер живе.
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23.09.2022 18:47 Відповісти
Це морпіх "Мішаня". Допомогою йому та сімʼї займається сестра, а також журналістка Цензора Віолетта Кіртока. За кілька годин вже зібрана величезна сума. Українці не залишать жодного героя в біді. А рашистам за тортури є можливість відплатити тільки в бою - це зроблять за Мішаню та інших ЗСУ. Ми не будемо знущатися з їхніх військовополонених, бо ми взяли на себе обовʼязки західного світу.
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23.09.2022 18:54 Відповісти
Де ти побачила, що я хочу відмахнутися від Героя?!
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23.09.2022 19:24 Відповісти
Дуже просто. Варто лише замовчати.
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23.09.2022 19:38 Відповісти
Тобі
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23.09.2022 19:39 Відповісти
Тобі. Вже. Докладно. Пояснили. Що. Ці. Фото. СКРІЗЬ.
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23.09.2022 19:49 Відповісти
Не варто займатися перепалкою з образами.
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23.09.2022 21:50 Відповісти
Ксения, я иногда удивляюсь с вас Украинцев. Вы разгромили самие элитние подразделения так називаемой россии. пусть даже 300 тысяч или даже миллион пошлут в украине. Вы же понимайте что этих людей насильно отправляют на убой и те знают об этом. как вы думайте когда реальние заварухи начнутся в кого они будут стрелять лиш бы убежать и вижить? естественно в свойх командирах. Из истории своей страны расскажу. Перси на Грузию нападали вот уже 3 тысяча лет. как обично они присилали какой то часть своей имперской армии. тогда соотношение сил был 1 к 20 в пользу персии и ничего, мы грузини их провожали до своей персии мечами в их задници. вспомните запорожских казаков. вы древний народ, вы древная Русь. а это, что пришлет президент орков, абсолютно пушечное мясо, только не позвольте этому мясу сличайно вам попасть пулей. но и всех не убивайте сразу. Украине нужна восстановление. ловите их в плен и готовьте сооружениея чтоб их содержать и после войни заставляйте их восстанавливать украинские города до потеря пульса.
Слава Украине, Героям слава
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24.09.2022 11:38 Відповісти
На зараз - це відкрите фото. Погоджено з сестрою морпіха. Їм потрібни кошти, тому фото пішло в відкритий доступ.
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23.09.2022 18:57 Відповісти
суспільство має знати справжне обличчя ворога
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23.09.2022 20:10 Відповісти
Ти кацап, коли Героя України ворогом називаєш?
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23.09.2022 21:03 Відповісти
те або не розумієш про що йде мова або провокатор під українським прапором.
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23.09.2022 21:19 Відповісти
Якісь двоє паскуд лайкнули ці фото!
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23.09.2022 19:07 Відповісти
слава ЗСУ!
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23.09.2022 18:22 Відповісти
Дуже файно.
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23.09.2022 18:23 Відповісти
Рашистський ватоліт правильно приземлився
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23.09.2022 18:24 Відповісти
До речі, ви помітили, що Мі-8 почали падать?
Походу Алігатори все, скінчилися, їх було біля сотні загалом на початок вторгнення
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23.09.2022 18:24 Відповісти
Лишилися для показухи: знімати пропагандистськи фільми, ролики, та показувати свою могутність на парадах.
Тепер будуть старі добрі Мі-24, а де можливо Мі-8, бо це ще дешевше.
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23.09.2022 18:40 Відповісти
Мі 24 бережуть, хоч їх багато ще. Зараз всі атаки здалека некерованими з Мі-8. Їх вилучають отовсюди з цивільної галузі, вішають кріплення та в атаку.
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23.09.2022 19:01 Відповісти
Вибачте - звідусіль.
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23.09.2022 20:13 Відповісти
Ви мене вибачте. Буду більш старанним...
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24.09.2022 00:18 Відповісти
Вам нема за що вибачатись!

Навпаки - це добре, що намагаєтесь спілкуватись Українською мовою.

Не зупиняйтесь!
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24.09.2022 01:22 Відповісти
Ну може штук 10 і лишилось, так
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23.09.2022 20:19 Відповісти
🇷🇺🐽💩НЕ Х#й ШАСТАТЬ ‼️ ❤️ ЗСУ 🙏👍👏💙💛ХАЙ ЩАСТИТЬ‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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23.09.2022 18:37 Відповісти
Mr.BigWhite

@MBigwhite

Я правильно понимаю, что резервная армия, не интересуется, куда делась регулярная?
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23.09.2022 18:42 Відповісти
Відео здається старе і здається його вже наводили в новині про збиття Ка-52
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23.09.2022 19:41 Відповісти
Ну какой ка 52? четко видна восьмерка
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23.09.2022 19:58 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3360762/sogodni_na_donechchyni_zbyto_vorojyyi_vertolit_ka52_komanduvannya_povitryanyh_syl_video
Чесно, думав що написати. Образити тебе, чи просто зверхньо ввічливо принизити. Та я просто без цього скину факти! А ти тепер живи с собою.
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23.09.2022 22:12 Відповісти
Ну? И что ты мне доказал? Что на видео КА-52? Серьезно? Они над моим домом летают ежедневно... И Ми-28 и Ми-8.... И на высоте ниже проводов... На сарае много чего написано, а там дрова) Я разве оспаривал давность видео или то что какой то необразованный человек не правильно подписал его?))) Так чем ты меня хотел унизить?)))
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24.09.2022 00:39 Відповісти
 
 