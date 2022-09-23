Ворожий гелікоптер Мі-8 знищили українські військові. ВIДЕО
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За інформацією військових, під час нальоту ворожої авіації, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-8.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
"Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+36 Katherina Kalmuk
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+25 Vika Lysenko
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+25 Харьков Сумской
показати весь коментар23.09.2022 18:54
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)))
Своє найголовніше призначення у цьому житті вони вже виконали - на них обміняли наших Воїнів! І ми при цьому залишились Людьми, і не опустились до рівня свинособак!
Махнути рукою - ай, якось він живе.
А я хочу щоб українці бачили як він тепер живе.
Слава Украине, Героям слава
Походу Алігатори все, скінчилися, їх було біля сотні загалом на початок вторгнення
Тепер будуть старі добрі Мі-24, а де можливо Мі-8, бо це ще дешевше.
Навпаки - це добре, що намагаєтесь спілкуватись Українською мовою.
Не зупиняйтесь!
@MBigwhite
Я правильно понимаю, что резервная армия, не интересуется, куда делась регулярная?
Чесно, думав що написати. Образити тебе, чи просто зверхньо ввічливо принизити. Та я просто без цього скину факти! А ти тепер живи с собою.