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Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО
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Зенітниками повітряного командування "Південь" збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цей іранський БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БпЛА припадає на 2017 рік.
"Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.
Топ коментарі
+42 Андрей Моисеенко 5be38f2c
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+30 Autorare Autorare
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+26 Senator 0eaca536
показати весь коментар23.09.2022 20:45
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@zloy_odessit
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44 мин
По уничтоженному сегодня в Одессе иранскому БПЛА Mohajer-6 ещё пару интересных моментов. Этот БПЛА, согласно его ТТХ можно было безопасно использовать для разведки. Например как это делали ВСУ с Bayraktar TB2. Но россияне, впервые используя БПЛА Mohajer-6 сразу же облажались В первый же день применения потерять БПЛА... И не просто потерять, его выловили и теперь ВСУ, а так же наши партнёры, смогут изучить начинку этого чудо-БПЛА и установят не только его реальные ТТХ, но и кто помогал Ирану с запчастями для него.БПЛА Mohajer-6 производились в Иране с 2017 года и фактов их потери не известны. Россиянам же только дали в руки, так они и агрегат потеряли и поставщика подставили. Вот, что значит иметь дело с питекантропами.
для порядку
Бо Zеленські агенти кремля цей зразок знищать по вказівці з кремля... щоб ніхто не вивчив ще більш докладніше "трофейну" зброю всесвітніх ворогів...