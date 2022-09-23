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Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зенітниками повітряного командування "Південь" збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цей іранський БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БпЛА припадає на 2017 рік.

"Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

Також читайте: Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти постачання Іраном зброї Росії для війни проти України

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+42
З Іраном прийдеться розбиратись.
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23.09.2022 20:41
+30
Спочатку треба зачинити представництво ірану в Києві і все шобло видворити і вигнати
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23.09.2022 20:45
+26
Израиль поставил в Украину кое что для борьбы с этим иранским дерьмом...,но не афиширует это,каже офицер израильского ЦАХАЛ Игаль Левин

..
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23.09.2022 20:45
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Шановні київські патріоти. Посольство Ірану знаходиться на Липках. Вулиця Круглоуніверситетська, 12. Спаліть його і скажемо, що це уламки від їхнього безпілотника
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23.09.2022 22:05 Відповісти
Если красные звёзды на закрылках - значит биндеровцкий. енерал кококошников не даст соврать!
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23.09.2022 22:17 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

·

44 мин

По уничтоженному сегодня в Одессе иранскому БПЛА Mohajer-6 ещё пару интересных моментов. Этот БПЛА, согласно его ТТХ можно было безопасно использовать для разведки. Например как это делали ВСУ с Bayraktar TB2. Но россияне, впервые используя БПЛА Mohajer-6 сразу же облажались В первый же день применения потерять БПЛА... И не просто потерять, его выловили и теперь ВСУ, а так же наши партнёры, смогут изучить начинку этого чудо-БПЛА и установят не только его реальные ТТХ, но и кто помогал Ирану с запчастями для него.БПЛА Mohajer-6 производились в Иране с 2017 года и фактов их потери не известны. Россиянам же только дали в руки, так они и агрегат потеряли и поставщика подставили. Вот, что значит иметь дело с питекантропами.
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23.09.2022 22:29 Відповісти
тепер треба і іран чимсь хрякнути

для порядку
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23.09.2022 22:31 Відповісти
С почином!
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24.09.2022 01:52 Відповісти
Хто навчався мед, технічному вузі знає скільки іранців там. Вони здобувають наші знання. Треба просто витурити всіх до одного
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24.09.2022 06:28 Відповісти
Цей зразок відправити до США чи Британії для вивчення.

Бо Zеленські агенти кремля цей зразок знищать по вказівці з кремля... щоб ніхто не вивчив ще більш докладніше "трофейну" зброю всесвітніх ворогів...
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24.09.2022 06:57 Відповісти
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