Воїни ССО Азов вітають визволених з російського полону побратимів: Ми надихалися вашою стійкістю. ВIДЕО
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Підрозділи ССО Азов із різних міст України привітали своїх побратимів з визволенням із російського полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ССО Азов.
У повідомленні зазначається: "Командири Азовських підрозділів вітають з поверненням побратимів з полку "Азов"!
Звернення до звільнених з полону азовців записали командир 2-го батальйону та бійці ССО АЗОВ Київ, командири 98-го батальйону ТРО "Азов" Дніпро та ССО АЗОВ Харків.
Свобода героїв "Азовсталі" — це вже одна із наших перемог. Продовжуємо боротьбу за звільнення оборонців Маріуполя, доки не повернеться кожен зі сталевих воїнів".
Топ коментарі
+18 Ksenia VB
показати весь коментар23.09.2022 21:54
+15 Перехватчик
показати весь коментар23.09.2022 21:58
+13 Павло ШОвте
показати весь коментар23.09.2022 22:22
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Вони реально мученики.
Надо орать о них при любой возможности, а то этот обмен 215 человек на медведчука освещается так, будто освободили всех.
"Чому я не потис руку президенту" - розповідь "азовця"
Ні. Не те.
АЗОВ просив про пряму екстракцію з Маріуполя в Туреччину для ВСІХ
А зелупа їх ЗДАВ в кацапські тюрми, бо не зміг домовитися про екстракцію.
Те, що ви зараз називаєте Е. - це вже ЗАСЛАННЯ після ЗДАЧІ героїв в полон.
Мне, кстати, выражения лиц этих парней, когда они благодарили пана президента и Ермака, до сих пор не дают покоя. Не могу избавиться от ощущения, что Денису было что сказать этой сладкой парочке, но он человек сильный и ответственный, дающий себе отчёт, что каждое сказанное им слово будет иметь последствия для тех из его подчинённых, кто пока ещё там. И, кстати, откуда уверенность, что это его выбор, освобождаться или нет? Он человек военный, приказали - выполнил.
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Реєстрація: 16.09.2022
строится глубокая вертикаль, как у орды с той стороны. Будем говорить и кушать, что разрешат.
Сберегите себя, воины, вы нам нужны.
Отдельно для админов: мы пока живём в демократической стране, и, каждый, по Конституции, может иметь своё мнение и высказаться. Власти меняются, а народная память остаётся, не портите свой иммидж, не убирайте что то в угоду кому то, имейте тоже своё мнение.