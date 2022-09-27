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полон (1295) Азов (674) ССО (379)

Воїни ССО Азов вітають визволених з російського полону побратимів: Ми надихалися вашою стійкістю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи ССО Азов із різних міст України привітали своїх побратимів з визволенням із російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ССО Азов. 

У повідомленні зазначається: "Командири Азовських підрозділів вітають з поверненням побратимів з полку "Азов"!

Звернення до звільнених з полону азовців записали командир 2-го батальйону та бійці ССО АЗОВ Київ, командири 98-го батальйону ТРО "Азов" Дніпро та ССО АЗОВ Харків.

Свобода героїв "Азовсталі" — це вже одна із наших перемог. Продовжуємо боротьбу за звільнення оборонців Маріуполя, доки не повернеться кожен зі сталевих воїнів".

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Хлопці пережили неймовірні тортури.
Вони реально мученики.
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23.09.2022 21:54
+15
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23.09.2022 21:58
+13
Вчора в фб було багато дописів про тих, кого не обміняли з Азовсталі. Від родичів, дітей. Не можна знімати це з інформаційної повістки.Треба фото і імена тих хто в полоні, повернули самих «медійних», українському суспільству треба пам'ятати про українських військовополонених. Нагадування про них владі і міждународним організаціям не буде зайвим.
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23.09.2022 22:22
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Хлопці пережили неймовірні тортури.
Вони реально мученики.
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23.09.2022 21:54 Відповісти
починайте ******* зелених серед себе. ну і потім поза
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23.09.2022 21:54 Відповісти
А яких ще. Коричневих серед них апріорі бути не може
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23.09.2022 22:27 Відповісти
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23.09.2022 23:10 Відповісти
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23.09.2022 21:58 Відповісти
і підпис "мій піздюк".
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23.09.2022 22:03 Відповісти
гитлерёныш
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24.09.2022 01:21 Відповісти
когда всех освободят тогда и будем радоваться а то другим обидно будет что освободили только распиаренных или "блатных" которые сами себя пиарили и видосики пилили с Невзоров и другими кацапами переписку вели
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23.09.2022 22:02 Відповісти
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23.09.2022 22:18 Відповісти
Вчора в фб було багато дописів про тих, кого не обміняли з Азовсталі. Від родичів, дітей. Не можна знімати це з інформаційної повістки.Треба фото і імена тих хто в полоні, повернули самих «медійних», українському суспільству треба пам'ятати про українських військовополонених. Нагадування про них владі і міждународним організаціям не буде зайвим.
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23.09.2022 22:22 Відповісти
Правильно!
Надо орать о них при любой возможности, а то этот обмен 215 человек на медведчука освещается так, будто освободили всех.
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24.09.2022 05:26 Відповісти
Все тому, що найкращого пєрєговорщіка по полоненими злочинно поміняли
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23.09.2022 22:29 Відповісти
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23.09.2022 22:08 Відповісти
тіктокери їбуться )))
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23.09.2022 22:36 Відповісти
пдр шарий: "украинских пленных в россии подлечили и откормили".
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23.09.2022 22:11 Відповісти
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Героям слава
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24.09.2022 00:17 Відповісти
😥
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24.09.2022 16:17 Відповісти
Британські добровольці, звільнені з полону, розповіли про тортури та знущання з боку сепаратистів "днр": били, принижували, били струмом, чинили постійний психологічний тиск і погано годували. Мучителі отримували задоволення від страждань безпомічних людей.

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23.09.2022 22:13 Відповісти
Захисник «Азовсталі»:"Били чим тільки можна - руками, ногами, палками, - били струмом, морили голодом. Чотири місяці, день в день. Я не буду розказувати в деталях, як проходив мій день. Повірте, це був ад. Але я вистояв. Мої побратими вистояли. Хоча когось вже нема в живих"
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23.09.2022 22:15 Відповісти
Якщо в 2019 році честь зелупі не віддав тільки Редис, то вчора цього не зробили ні Редис, ні Волина, ні Калина. Честь понад усе!
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23.09.2022 22:27 Відповісти
Оце шолє
"Чому я не потис руку президенту" - розповідь "азовця"
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23.09.2022 22:37 Відповісти
Маю надію Редису не заборонять виходити в ефір з Туреччини, і він дасть зеленій пастві зрозуміти: що насправді він думає про зелупу і його промосковську команду.
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23.09.2022 22:44 Відповісти
Ви буквачки сині не натискали? Ну то й не треба
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23.09.2022 22:45 Відповісти
ух ты а видео есть?
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23.09.2022 23:18 Відповісти
Зескот рефлексує "Екстракція - це те, що домовлялися".
Ні. Не те.
АЗОВ просив про пряму екстракцію з Маріуполя в Туреччину для ВСІХ
А зелупа їх ЗДАВ в кацапські тюрми, бо не зміг домовитися про екстракцію.
Те, що ви зараз називаєте Е. - це вже ЗАСЛАННЯ після ЗДАЧІ героїв в полон.
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23.09.2022 22:32 Відповісти
В это верили только слабоумные. Не надо все валить на Зеленского. Сами сказки придумывают, потом делают вид что возмущены. Вы реально тупой или притворяетесь?
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23.09.2022 23:19 Відповісти
а разве зеленое чмо не приказало тупо сдаться под кацапский пытки? и разве падло арестович не рассказывал что там красный крест и оон все порешает?
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23.09.2022 23:21 Відповісти
Только не говорите что Азов верил что поплывет в Турцию. Если бы была возможность они бы легко послали клоуна на три буквы. Значит положение было отчаянное.
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23.09.2022 23:24 Відповісти
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23.09.2022 23:39 Відповісти
я знаю одно - зеленский очередной раз сбрехав и умыл руки потому что на этой теме видосики тупые не запишешь
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24.09.2022 00:08 Відповісти
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23.09.2022 23:35 Відповісти
Мне было бы стыдно на месте этих командиров. Помните Маккейна которых отказался бросать своих друзей? А он был просто рядовым пилотом.
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23.09.2022 23:15 Відповісти
ты бы лежал в луже собственной мочи или говна если бы хотя бы на день оказался на их месте
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23.09.2022 23:19 Відповісти
и это ещё не самый плохой сценарий
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24.09.2022 05:55 Відповісти
Ты штрейкбрехер КАЦАПСКИЙ ‼️Они Герои ,а условий обмена не знали сидели в камерах одиночках ‼️
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23.09.2022 23:58 Відповісти
Много бы мы знали о Маккейне, не стань он политиком высшего уровня?
Мне, кстати, выражения лиц этих парней, когда они благодарили пана президента и Ермака, до сих пор не дают покоя. Не могу избавиться от ощущения, что Денису было что сказать этой сладкой парочке, но он человек сильный и ответственный, дающий себе отчёт, что каждое сказанное им слово будет иметь последствия для тех из его подчинённых, кто пока ещё там. И, кстати, откуда уверенность, что это его выбор, освобождаться или нет? Он человек военный, приказали - выполнил.
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24.09.2022 05:53 Відповісти
Нашим сталевим Героям тричі: СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
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24.09.2022 01:02 Відповісти
Ivan Troyan

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Реєстрація: 16.09.2022
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24.09.2022 08:26 Відповісти
Вони Героi,Але...звернення президента 24.09 там до вас всих спасайте душi
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24.09.2022 08:38 Відповісти
Вы знаете, я уже писала о своём отношении к этому высочайшему фарсу от "высочайшего". но это убрали сразу. Видать, огромная армия ОП воюет, но не на фронте, а со своими согражданами, имеющими своё видение присходящего, не согласованное с ними. Я повторюсь, это цинизм, сначала сдать часть своего войска врагу по своему приказу, замечу, одних из лучших, чтоб не умничали, а потом, с помпой, покалеченных, и не всех, одну десятую часть, вернуть назад, и сделать из этого предвыбороное шоу! Да ещё заставить благодарить за эти мучения. А остальные, а покаяние за сделанное, за тех, кого там замучали и в которых ещё жизнь теплится? Слёзы радости будут потом, когда все вернутся, и живыми, а не телами. Конечно, они герои, они патриоты, на таких земля держится, они не молчали, за это и пострадали. Вы понимаете, о чём я. Для них Украина, честь воина что то значат. ОНи легенда для нас и следующих поколений! Им много есть что расказать, он они смолчали, не от трусости, даже смешно, а от понимания ситуации, что могут навредить тем, кто ещё в плену. и которых могут забыть вернуть. Власть, как я вижу, мстительна,
строится глубокая вертикаль, как у орды с той стороны. Будем говорить и кушать, что разрешат.
Сберегите себя, воины, вы нам нужны.

Отдельно для админов: мы пока живём в демократической стране, и, каждый, по Конституции, может иметь своё мнение и высказаться. Власти меняются, а народная память остаётся, не портите свой иммидж, не убирайте что то в угоду кому то, имейте тоже своё мнение.
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24.09.2022 16:13 Відповісти
 
 