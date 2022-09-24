Зеленський - до мешканців окупованих територій: Бережіть своє життя і допомагайте нам знищувати окупантів. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 212 дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне – бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. А якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію про окупантів.

Від початку активних дій на Сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнуто і завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше", - сказав Зеленський.

Також читайте: Хтось має вправити мозок керівництву РФ, - Зеленський