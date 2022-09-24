Зеленський - до мешканців окупованих територій: Бережіть своє життя і допомагайте нам знищувати окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 212 дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях: робіть головне – бережіть своє життя і допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. А якщо ви вже потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам всю важливу інформацію про окупантів.
Від початку активних дій на Сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цей відчутний результат досягнуто і завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають. Робіть, будь ласка, все, щоб такої допомоги ставало більше", - сказав Зеленський.
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По поводу остального нужно не советы давать, а присылать дронами или может даже планирующими авиабомбами без боевой части, но с вкусняшками внутри типа пистолета, взрывчатки, кацапских рублей, руснявого паспорта и многого другого, конечно все в пенопласте и противоударном чехле. Ведь, например, есть же у нас производство паспортов. Можно сделать фейковые легальные паспорта для тех, кто уже в чем-то подозревался или же родственник кому-то. Прислать ламинатор и принтер компактные, чтобы сразу фотку вклеить тому, кто получит дрон, да и саму фотографию выдать по запросу-секретому коду, который будет в записке из дрона, попросив еще в телеграме прислать селфи с собой, ну и прочие меры безопасности и управления, которые отлично знают те же наркоторговцы, которые привыкли вербовать сотни курьеров-закладчиков в анонимном режиме.
Для начала нужно уволить тех руководителей, кто при очевидной сдаче населенного пункта не выполнить принудительную эвакуацию населения. Да, пришлось бы стрелять в воздух, а может в пару человек и на поражение. Но эвакуировать быстро и легко, поселив всех в пустующие квартиры и дома. Как после Припяти. Все тоже самое и столько раз, сколько нужно. А теперь людей отправят на верную смерть, мужчин через мобилизацию, а женщин изнасилуют и убьют вот эти быдлачи и отсидевшие по 5-10 наркоши в первую очередь (как раз воры и убийцы куда порядочнее, особенно с 20 лет сроком), которых вот уже закидывают именно для этого террора.