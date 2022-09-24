Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні. ВIДЕО

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні.

Цей дивізіон було створено задля забезпечення підтримки військ у прирічкових операційних районах. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

"Підрозділи річкових катерів, які знаходяться у підпорядкуванні сил і засобів, що виконують завдання у Північній операційній зоні, призначені для контролю водних ресурсів, а також для здійснення маневрів силами та військами на загрозливих напрямках у ході виконання бойових завдань", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, командири знають, як готувати та тренерувати підлеглий особовий склад і здійснюють це на постійній основі. Це потрібно для того, щоб у разі необхідності військові діяли впевнено, злагоджено та бездоганно.

Зокрема, цього разу відбулося тренування висадки десанту з метою оволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника.

За легендою тренування, спершу на берег висаджуються передові загони, які захопилюють визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі висаджується основний десант, висадка якого забезпечується силами оперативного прикриття. Вони знешкоджують умовну протидесантну оборону противника та здійснюютиь рішучий наступ на березі.

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"Одним з основних елементів бойової готовності підрозділів є правильне виконання маневру військами та силами. Це обумовлено необхідністю у загрозливі моменти здійснювати посилення військ на тих чи інших напрямках або виконувати їх термінове нарощення", - додає Наєв.

Командувач зауважив, що командири повинні вміло приймати оперативні рішення, які будуть відповідати обстановці, яка склалася, а особовий склад має володіти відмінними навичками, щоб у швидкому темпі виходити у задані райони та здійснювати нарощення.

"Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатний виконувати покладені на нього завдання. Але показало й те, над чим будемо працювати в майбутньому. Процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника, - підкреслив генерал-лейтенант Наєв.

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