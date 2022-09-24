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Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність дивізіону річкових катерів до виконання завдань у Північній операційній зоні.

Цей дивізіон було створено задля забезпечення підтримки військ у прирічкових операційних районах. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

"Підрозділи річкових катерів, які знаходяться у підпорядкуванні сил і засобів, що виконують завдання у Північній операційній зоні, призначені для контролю водних ресурсів, а також для здійснення маневрів силами та військами на загрозливих напрямках у ході виконання бойових завдань", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, командири знають, як готувати та тренерувати підлеглий особовий склад і здійснюють це на постійній основі. Це потрібно для того, щоб у разі необхідності військові діяли впевнено, злагоджено та бездоганно.

Зокрема, цього разу відбулося тренування висадки десанту з метою оволодіння важливими районами узбережжя для сприяння військам, що наступають з іншого напрямку для знищення підрозділів противника.

За легендою тренування, спершу на берег висаджуються передові загони, які захопилюють визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі висаджується основний десант, висадка якого забезпечується силами оперативного прикриття. Вони знешкоджують умовну протидесантну оборону противника та здійснюютиь рішучий наступ на березі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни провели навчання та відпрацювали захист Києва на випадок атаки ворога в північній операційній зоні. ВIДЕО

"Одним з основних елементів бойової готовності підрозділів є правильне виконання маневру військами та силами. Це обумовлено необхідністю у загрозливі моменти здійснювати посилення військ на тих чи інших напрямках або виконувати їх термінове нарощення", - додає Наєв.

Командувач зауважив, що командири повинні вміло приймати оперативні рішення, які будуть відповідати обстановці, яка склалася, а особовий склад має володіти відмінними навичками, щоб у швидкому темпі виходити у задані райони та здійснювати нарощення.

"Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатний виконувати покладені на нього завдання. Але показало й те, над чим будемо працювати в майбутньому. Процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника, - підкреслив генерал-лейтенант Наєв.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Забезпечення підтримки військ у прирічкових районах - одне з питань сьогодення. Тренування, тренування і постійна готовність.
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24.09.2022 09:20
+13
Дуже добре, що процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника.
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24.09.2022 09:36
+11
Відпрацьовуються всі варіанти дій з урахуванням бойового досвіду війни і це є запорукою того що москалям на цьому напрямку нічного не світить.
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24.09.2022 09:44
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24.09.2022 08:55 Відповісти
Наев талантливый и опытный военный, но это его не спасет от преследований завистливого и мстительного Зеленского. Его, Залужного, Кривоноса, Марченко... могут спасти армия и народ.
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24.09.2022 11:14 Відповісти
Як на мене Кривонос хороший військовий, але слабий, як політик. Щодо Наєва і Залужного, то вони з часів Порошенко в Армії і надалі там будуть перебувати.
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24.09.2022 11:49 Відповісти
Гомельська Народна Республіка не хоче годувати Мінську Народну Республіку!
Треба допомогти...
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24.09.2022 08:57 Відповісти
А хто сказав що це буде тільки ГНР і МНР? Там може буть і БРСР проти РФ
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24.09.2022 09:06 Відповісти
Кстати генералы Наев,Залужный и Сергей Кривонос знакомы лет 25...
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24.09.2022 09:19 Відповісти
Забезпечення підтримки військ у прирічкових районах - одне з питань сьогодення. Тренування, тренування і постійна готовність.
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24.09.2022 09:20 Відповісти
Так вас только в своём составе им и не хватает. Ждут они тебя "герой" и без тебя, твоего личного участия в первом десанте ну ни как не могут. Когда тебя ждать то им?
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24.09.2022 10:20 Відповісти
Дуже добре, що процес тренування та підготовка військ відбувається постійно, щоб забезпечити повну готовність та впевненість у виконанні завдань у разі загрози з боку противника.
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24.09.2022 09:36 Відповісти
Відпрацьовуються всі варіанти дій з урахуванням бойового досвіду війни і це є запорукою того що москалям на цьому напрямку нічного не світить.
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24.09.2022 09:44 Відповісти
Тримаємо порох сухим!
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24.09.2022 09:47 Відповісти
Хотілось би нагадати, що існує велика кількість маломірних суден у приватній власності. Цікаво, чи проводяться з власниками принаймні якісь підготовчі заходи (навіть не тренування)? У другу світову війну такий флот зіграв свою роль в екстрених обставинах, при евакуації британських, бельгійських і голландських військ з Дюнкерка, після того, як французи фактично розбіглись з поля бою.
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24.09.2022 09:53 Відповісти
Так ведь Вторая то Мировая лет 77 тому назад окончилась. А вы всё на опыт товарисча Жюкова ссылаетесь. Вон, кацапы по тем лекалам воюют, и результат у них на лице. Прилетел "Эскалибур" к примеру, а у кацапов тестикулы за ушами, чужими, пенис в кустах, рядом с головой, а жопа в их полевой кухне, вариться остальным на обед.
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24.09.2022 10:25 Відповісти
Де ви знайшли в моєму комменті про досвід жукова? Я нагадав лише, що в екстремальних обставинах потрібно користуватись всіма можливими засобами.
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24.09.2022 10:33 Відповісти
... пан Наєв, дуже впевнено обіцяв, що з крима кацапи не зайдуть...
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24.09.2022 10:41 Відповісти
Наєв ніколи не казав, що з Криму не нападуть . Коли запитували - казав про обстановку
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24.09.2022 11:11 Відповісти
Доречі, Наєв впусту словами на вітер не кидався. Не треба бла-бла...Він завжди казав по висновкам з оперативної обстановки. Будемо відвертмими.
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24.09.2022 11:14 Відповісти
Туфта і показуха. Два гелікоптери і кілька швидкісних надувних човнів будуть набагато єффективнішими, ніж ці "ярославці" 50-х років побудови...
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24.09.2022 10:47 Відповісти
Як завжди деяким "супер" експертам все не так! То навчання проводяться не так, то перевірки не ті...Хлопці, беріть зброю та показуйте як треба, а командувати нехай і далі будуть професіонали!
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24.09.2022 12:46 Відповісти
 
 