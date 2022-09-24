Дружина окупанта - до чоловіка: "Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - перехоплення ГУР. АУДIО
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У черговому перехопленні дружина розповідає чоловіку, який воює в армії "ДНР", про невдоволеність діями Путіна серед населення на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Так, а вдруг это, войдут (українці), ты будешь оттуда уходить как-то? Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?", - питає жінка.
Її чоловік, "ДНРівець", відповідає, що "как-то".
Своєю чергою вона "мотивує" чоловіка та розповідає про настрої росіян після оголошення Путіним "часткової" мобілізації:
"Там уже,если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели обьявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались - эти мэры - понял, что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти".
Будь ласка, зачекайте...
Робіть щось , уроди
Стояти дивитись як вбивають українців кацапи згідні, а самим піти здохнути за роіську не дуже хочеться.
Ну ты воюй!
і починають розуміти що ***** дійсно *****
але освідомлення повілне бо нема мозгів зовсім
2) Нужо создавать мощное российское оппозиционное телевидение на территории европы. путин выделяет в год по 2 млрд долларов на пропагандистские каналы. америке тоже столько выделять на оппозиционные.
чтобы эти каналы вещали через спутник, ютуб, телеграм, интернет сайты, приложения на телефоне.
На этих каналах в рекламных промежутках вести постоянно рекламу партии "Объединенная российская оппозиция". Вот так как у нас 3 месяца перед выборами какая масштабная рекламная кампания всех партий проходит! А тут так постоянно вести такую предвыборную кампанию!
И еще эти каналы должны постоянно призывать к революции в россии! Нужно записывать ролики с самыми авторитетными российскими оппозиционерами, чтобы они призывали людей выходить на улицы!
3) Создавать в Украине большое военное объединения "Свободная Россия". Россиянин типа в европу едет на отдых на 3 месяца, а на самом деле едет в Украину тренироваться в корпусе "Свободная Россия".
- Неа, в хаймерсы эфективней, - подумала Демусика.
МилАй чё, да милАй чё,
Кинул член то через плЯчо?
То снаряд то прилетам,
Руки там а ноги там.
Ну и чё?
И всё, не чё.
ТЯперЯ член через пляЁ.
Чи скупати старі клавішні моторолки?