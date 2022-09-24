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війна (56581) Путін (21443) розвідка (3621) мобілізація (1461) перехоплення (328)

Дружина окупанта - до чоловіка: "Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні дружина розповідає чоловіку, який воює в армії "ДНР", про невдоволеність діями Путіна серед населення на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Так, а вдруг это, войдут (українці), ты будешь оттуда уходить как-то? Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?", - питає жінка.

Її чоловік, "ДНРівець", відповідає, що "как-то".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий РФ просить забрати солдатів із позиції після обстрілу: "Нас тут кинули, как собак #баных", - перехоплення ГУР. АУДIО

Своєю чергою вона "мотивує" чоловіка та розповідає про настрої росіян після оголошення Путіним "часткової" мобілізації:

"Там уже,если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели обьявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались - эти мэры - понял, что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти".
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Топ коментарі
+42
да всем насрать на вашу гнилую россию,переварачивайте у себя что хотите, а еще лучше бы было чтобы вы все сдохли, и спасли мир от своего присутствия
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24.09.2022 09:45
+29
стали на колени и пишут "... барин пощади нас, грязных, сущеглупых холопов...."
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24.09.2022 09:43
+25
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24.09.2022 09:57
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стали на колени и пишут "... барин пощади нас, грязных, сущеглупых холопов...."
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24.09.2022 09:43 Відповісти
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24.09.2022 10:33 Відповісти
да всем насрать на вашу гнилую россию,переварачивайте у себя что хотите, а еще лучше бы было чтобы вы все сдохли, и спасли мир от своего присутствия
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24.09.2022 09:45 Відповісти
Бренд ЗСУ зробив свою справу, зрозуміли, що їх шкура, в кращому випадку підсмажиться, а в гіршому - вийде з попілом у повітря. Тут їм не поле перейти, не пройдеш, ноги не повідривавши.
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24.09.2022 09:46 Відповісти
Жді оно вєрньоцца в мусарнам пакєтє-толька очєнь жді...
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24.09.2022 09:46 Відповісти
У дамбасян паніка.
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24.09.2022 09:48 Відповісти
Так вже мало писать.
Робіть щось , уроди

Стояти дивитись як вбивають українців кацапи згідні, а самим піти здохнути за роіську не дуже хочеться.
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24.09.2022 09:49 Відповісти
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24.09.2022 09:57 Відповісти
Там уж если что, чувак, то твою вагину с ушами уже чебурек из тёплых краёв чпокает...
Ну ты воюй!
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24.09.2022 09:59 Відповісти
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24.09.2022 10:02 Відповісти
вата ще тільки починає розуміти що ***** може зробити 3 світову
і починають розуміти що ***** дійсно *****
але освідомлення повілне бо нема мозгів зовсім
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24.09.2022 10:08 Відповісти
Это не соответствует реальностям. Соберут и миллион баранов в стадо и погонят на фронт. Другой вопрос что это стадо будет ******** когда увидит что реальность не соответствует телевизору. Но не надо обманываться про перевороты, лаптеногие это рабы крепостные.
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24.09.2022 10:10 Відповісти
1) Нужно за границей создавать "Объединенную российскую оппозицию" из всех выехавших оппозиционеров: Чичваркина, Гудкова, Ходорковского, Фейгина, и так далее...

2) Нужо создавать мощное российское оппозиционное телевидение на территории европы. путин выделяет в год по 2 млрд долларов на пропагандистские каналы. америке тоже столько выделять на оппозиционные.

чтобы эти каналы вещали через спутник, ютуб, телеграм, интернет сайты, приложения на телефоне.

На этих каналах в рекламных промежутках вести постоянно рекламу партии "Объединенная российская оппозиция". Вот так как у нас 3 месяца перед выборами какая масштабная рекламная кампания всех партий проходит! А тут так постоянно вести такую предвыборную кампанию!

И еще эти каналы должны постоянно призывать к революции в россии! Нужно записывать ролики с самыми авторитетными российскими оппозиционерами, чтобы они призывали людей выходить на улицы!

3) Создавать в Украине большое военное объединения "Свободная Россия". Россиянин типа в европу едет на отдых на 3 месяца, а на самом деле едет в Украину тренироваться в корпусе "Свободная Россия".
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24.09.2022 10:14 Відповісти
раССєя має бути тільки одна - РОЗВАЛЕНА! поки цього не станеться - ВСІМ сусідам ********* життя нормального не буде...
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24.09.2022 10:22 Відповісти
Вкладывать миллиарды в оппозционные к Путину каналы?
- Неа, в хаймерсы эфективней, - подумала Демусика.
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24.09.2022 10:50 Відповісти
Те персонажи, которых вы назвали, "оппозиционеры" только в видосиках, сидя по заграницам в теплых кабинетах. Им и так неплохо живется. А порассуждать и получить некоторое восхищение и одобрение зрителей - кому не понравится?
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24.09.2022 11:15 Відповісти
Арестович, ти?
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24.09.2022 21:37 Відповісти
Ну приберуть (якщо приберуть) одне *уйло, то поставлять інше *уйло, а воно може бути ще більше "скрєпнуте"
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24.09.2022 10:15 Відповісти
Как они гАвАрЯт то:

МилАй чё, да милАй чё,
Кинул член то через плЯчо?

То снаряд то прилетам,
Руки там а ноги там.

Ну и чё?

И всё, не чё.
ТЯперЯ член через пляЁ.
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24.09.2022 10:15 Відповісти
Свинособаки поввинні бути знищені від слова всі!
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24.09.2022 10:22 Відповісти
"Мобилизироваться", це напевно покупати пижжені в Україні телефони?
Чи скупати старі клавішні моторолки?
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24.09.2022 10:30 Відповісти
Ну гундяй же сказав шо всє вАскрЄснут. Дохнуть за ***** єто пАчьйотнА
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24.09.2022 10:37 Відповісти
пишут куда?
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24.09.2022 10:47 Відповісти
цитата про рашку: "Никто не хочет убивать и умирать". Это идеалистическое клише. Некоторые хотят и убивать. А многие люди, доведенные до отчаянья нищетой и бесправием, хотят умереть. Пусть и неосознанно. Та жизнь, которая сейчас доступна большинству в России, то ее ничтожное качество, собственно, жизнью не является. Про то, что любая жизнь ценна, ценна сама по себе, придумала русская литература и те, кто плохо никогда не жил. А кто жил плохо, кто вечно высчитывал между инстинктом самосохранения и отчаяньем, внутри того давно включен шизоидный маятник, качающийся в сторону небытия."
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24.09.2022 11:01 Відповісти
Не вірю в цю маячню... Знаю точно, що підарасія велика і там живе 140 лярдів даунів з групою шизанутих і уражених космічною радіацією дебілів в верхах, і марять курва так шо світ просто в шоці. Коротко кажучи - горбатого могила вилікує....
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24.09.2022 11:16 Відповісти
в кріслі пуйла з,являються кнопки, багато кнопок... вже некомфортно його дупі в тому кріслі... скоро цв,яхи сотки чи двухсотки з,являться...
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24.09.2022 11:27 Відповісти
Бл.ядина ватная неладное почуяла.
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24.09.2022 13:45 Відповісти
 
 