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Російським мобілізованим видають іржаві автомати: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мобілізовані російські вояки скаржаться на іржаву зброю, яку їм видають.

Як інформує Цензор.НЕТ, зазначається, що, йомовірно, відео знято в Приморському краї.

"Частково" мобілізованих заспокоюють, що це лише для навчань, але з таким рівнем підготовки можемо уявити, який буде рівень "воїнів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО
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Топ коментарі
+51
Ето очень хорошо.
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24.09.2022 11:42
+44
Нах їм автомати - вони ж смертники , сто грам та палка в руки !
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24.09.2022 11:42
+40
їхнє завдання не стріляти в укропів; їхнє завдання ловити кулі укропів, щоб в них БК закінчився.
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24.09.2022 11:43
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Тю, тупий! Зі зброєю і дурник зможе, а ти спробуй без зброї!)))
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24.09.2022 13:43 Відповісти
Зелений Клин - наступний в чергу на утилізацію, після Кавказу, Бурятів, Туви.
Всі хто виступає проти путіна... Таку можливість путін не може пропустити, щоб перебити бунтівні народи (нації)
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24.09.2022 13:56 Відповісти
Такой автомат при выстреле может взорваться в руках и даже покалечить)))
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24.09.2022 13:56 Відповісти
Ну так это же и хорошо, именно для нас, сами себя и грохнут!
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25.09.2022 23:36 Відповісти
ПУТИН НА@БЫВАЛ СВОЙ НАРОД И ВОЕННЫХ,А ВОЕННЫЕ НА@БЫВАЛИ ПУТИНА И НАРОД )))
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24.09.2022 14:54 Відповісти
слава рашенскому военному руководству за такие подарки! раися вперёд!
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24.09.2022 15:21 Відповісти
Pomilka. раися впёрде.
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26.09.2022 02:01 Відповісти
Танки такі ж!
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24.09.2022 15:38 Відповісти
все нато нажахане

з такими аналоговнєтами нато полюбому буде переможене
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24.09.2022 17:30 Відповісти
Это вы еще танки не видели!
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25.09.2022 00:03 Відповісти
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