Російським мобілізованим видають іржаві автомати: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!". ВIДЕО
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Мобілізовані російські вояки скаржаться на іржаву зброю, яку їм видають.
Як інформує Цензор.НЕТ, зазначається, що, йомовірно, відео знято в Приморському краї.
"Частково" мобілізованих заспокоюють, що це лише для навчань, але з таким рівнем підготовки можемо уявити, який буде рівень "воїнів".
Топ коментарі
+51 Valter Valter
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+44 Ірландія
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+40 Ан Мур
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Всі хто виступає проти путіна... Таку можливість путін не може пропустити, щоб перебити бунтівні народи (нації)
з такими аналоговнєтами нато полюбому буде переможене