Російським мобілізованим видають іржаві автомати: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!". ВIДЕО

Мобілізовані російські вояки скаржаться на іржаву зброю, яку їм видають.

Як інформує Цензор.НЕТ, зазначається, що, йомовірно, відео знято в Приморському краї.

"Частково" мобілізованих заспокоюють, що це лише для навчань, але з таким рівнем підготовки можемо уявити, який буде рівень "воїнів".

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