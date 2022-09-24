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Нам потрібні німецькі танки. Шлях компромісу Путін не розуміє, - Порошенко в ефірі Deutsche Welle. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Deutsche Welle закликав Німеччину збільшити постачання зброї для України. Він пояснив, що озброєння ЗСУ - це і є найкоротший шлях до миру, бо агресор розуміє лише мову сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності". 

"Путін йде настільки далеко, наскільки йому дозволяють. Друге - не довіряйте Путіну. Путін у переговорах ніколи не дотримував свого слова. Він розуміє тільки силу, нашу силу. Тому сила української армії, єдність українського суспільства та народу, сильна коаліція у світі, яка підтримує Україну та єдність, точно зупинить Путіна", - наголошує Порошенко.

"Ви повинні розуміти, що чим більше зброї, чим більше боєприпасів ви постачаєте, тим коротшим буде шлях до миру. Іншого шляху не існує, шлях компромісу Путін не розуміє", - сказав Порошенко.

"Час дипломатії закінчується, і тепер найкращий дипломат - українські Збройні Сили, які підтримуються союзниками. У цій ситуації нам точно потрібні німецькі танки, німецька амуніція, ми дуже дякуємо за німецьку артилерію. Будь ласка, допоможіть нам врятувати вас, допоможіть нам і Європі. Допоможіть нам виконувати нашу спільну роботу. І даючи Україні танки, підтримуючи українські Збройні Сили, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку", - закликав він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
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24.09.2022 12:12
+15
Не. Так танки мы не выпросим. Нам нужно прекратить отгрузку зерна в африканские государства потому что без танков мы не можем обеспечить безопасность портов. Вчера наглядно все видели как из окупированного Херона рашисты запускали дроны-камикадзе по Одессе где грузятся баржи зерном.
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24.09.2022 12:14
+11
Додам: "німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
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24.09.2022 12:34
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Социальные сети: в Китае - военный переворот

В Twitter массово распространяются сообщения о военном перевороте Китае и досрочной отставке Си Цзиньпина с поста лидера страны.

Поступают данные о переброске военной техники в Пекин. Сообщается, что была замечена колонна техники длинной 80 километров.

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24.09.2022 12:12 Відповісти
Це фейк ??
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24.09.2022 12:16 Відповісти
Ні. Це пи#діж.
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24.09.2022 12:31 Відповісти
🤔Старший радник Конгресу США Пол Массаро написав ось таке повідомлення. «Dictators are in danger»
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24.09.2022 12:31 Відповісти
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24.09.2022 12:12 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼😕++++
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24.09.2022 12:15 Відповісти
Баба Яга вигнала відпрацьовувати напізжене.
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24.09.2022 13:30 Відповісти
Всім відомо , що путлєр ху@ ло , мразь і жорстокий вбивця 😡
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24.09.2022 12:12 Відповісти
Танки они не дадут, но если постоянно их просить, то будут давать дополнительно другие вещи, может быть РСЗО или САУ. Нужно всегда просить большее, чтобы получить меньшее. Танков уж железно не будет, пока их не даст Байден и раньше их. Но танки без активной противоракетной защиты не изменят картину боя кардинальным образом, да и то у кацапов может быть рпг "крюк" с двумя выстрелами сразу, плюс все еще куча ночных охотников и ка-шек, кто будет бить по танкам. И чтобы получить танк, нужно просить самолет. А чтобы самолет, нужно просить авианосец или хотя бы вертолетоносец.
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24.09.2022 12:14 Відповісти
Стучащему да откроется! Танки дадут и они нужны. Абсолютной защиты не существует. Вы обращали внимание на полет башни после попадания ракеты в танк типа Т-72? Это особенности компоновки боевого отделения советских танков и их потомков. У Абрамс и Леопард такая ситуация весьма маловероятна. Экипаж скорее всего останется жив. Зачем к самолетам авианосец, я как-то недопонял!
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24.09.2022 12:29 Відповісти
Не. Так танки мы не выпросим. Нам нужно прекратить отгрузку зерна в африканские государства потому что без танков мы не можем обеспечить безопасность портов. Вчера наглядно все видели как из окупированного Херона рашисты запускали дроны-камикадзе по Одессе где грузятся баржи зерном.
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24.09.2022 12:14 Відповісти
і так, і так треба просити. що ж.
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24.09.2022 12:22 Відповісти
для протидії цим дронам потрібне ППО і зенітні кулемети.
Нехай хоч це дадуть німці.
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24.09.2022 12:23 Відповісти
вы представляете масштабы зерна на хранении с прошлогоднего урожая его девать некуда а это паи селян...
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24.09.2022 12:27 Відповісти
Так действует Путин, но не Украина.
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24.09.2022 13:52 Відповісти
Так німаки продовжують ''шольцаваляти"!
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24.09.2022 12:16 Відповісти
А краще американські.
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24.09.2022 12:17 Відповісти
Тут спорный вопрос. Т.к. танк это не просто боевые и технические характеристики, но и логистика. Абрамс через многие наши мосты не пройдет, топлива жрет очень много, доставить его можно только параходом!
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24.09.2022 12:33 Відповісти
#башить орков беспощадно вот ввесь компромис...
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24.09.2022 12:22 Відповісти
Дивно як країна путінферштеєрів пустила його на радіо. Він же їм установку в голові ламає. А відмазку вони вже придумали. Не можуть більше постачати бо великі ціни на газ скоротили виробництво. Тож і самим не вистачає.
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24.09.2022 12:24 Відповісти
Взагалі-то від німців краще вимагати, щоб приструнили для початку мадьяр, а після виборів - і макароників, щоб ЄС таки запроваджував санкції проти касапів.
Так, Леопарди не помішають, але куди ефективніше буде, якщо загнати ***** в економічну кризу.
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24.09.2022 12:26 Відповісти
Пока в німеччині ця влада, німці даватимуть по чайній ложечці в рік, причому не криючись з цим. Чому?Тому що шольц - це СДПГ, за яку голосують, в тому числі, всі іммігранти, також і весь німецький совок з ссср: "новиє нємци", "нємєцкіє євреі". Чому голосують? тому, що СДПГ (колишні комуністи) забезпечують їм можливість паразитувати на нормальних німцях, які працюють. Крім того, багато німців вже навчились так само паразитувати. Була нормальна нація (до гітлера), а виродилась в паразитів.
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24.09.2022 12:26 Відповісти
А поки в Україні ця влада? Ви навіщо займаєтесь критикою країни, яка реально допомагає і ви воюєте її зброєю? Не подобається,то кидайте асфальт в іранські дрони. Зерно ваше Іран отримує.
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24.09.2022 12:29 Відповісти
При всій повазі: Ви, мабуть, ніколи не були в німеччині, в районах компактного проживання совка, з зас*аними автобусами і скверами, де на вулицях і в транспорті чути переважно кацапський мат. Вони не криються з свлєю ненавистю до всього справді німецького, і йдуть голосувати за сдпг, бо ті обіцяють їм ще більше шари. А сдпг знає про цк. Така от автогенерація: що більше буде німецького совка, то більше буде голосів за сдпг - то більше буде шари для слвка - то ще більше буде совка.
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24.09.2022 12:40 Відповісти
Розумієте, якщо хтось вмираючому від голоду дає ложку води та зернятко рису на день, то цього доброго самаритянина начебто дякувати потрібно. Але яка користь від того пацієнту, він все рівно помре від таких щедрот. Потрібна масована поставка ******** зброї. Ще краще з операторами. Бо наразі маємо реальність де людожеру дають отруту в мікродозах замість того що б запхати йому в пащеку кіло отрути одночасно. Та покінчити остаточно і швидко.
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24.09.2022 12:41 Відповісти
Показовий приклад: німці дали установки ППО і ніби похвалялись цим, Але *********** для них - на 15 хвилин стрільби.
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24.09.2022 12:44 Відповісти
Додам: "німецький совок" - це сволота з німецькими паспортами, тобто іммігранти з ссср, в яких (за дуже малим винятком) нічого німецького немає. Вони дивляться кацапське телебачення і інтернет, ходять на демонстрації "за раzzію", нападають на наших біженців - жінок і дітей.
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24.09.2022 12:34 Відповісти
Прямо зараз в мене проживають далекі родичі біженці з Херсонщини. Дочка одного з цих людей дуже давно живе в Німеччині. Вона не вірить у звірства росіян навіть своєму батьку. Каже, що отримує інформацію не тільки з німецьких засобів, а й з російського телебачення де інформують прямо з місця подій. Тому батько все бреше. РусТВ нічого подібного не показує.
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24.09.2022 12:52 Відповісти
Так отож. У Геббельса були газети і радіо, тому йому знадобилось 5 років, щоб задурити німців і привести гітлера до влади. А у кацапів є ще і тб, і і інтернет. І совки в німеччині.
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24.09.2022 12:59 Відповісти
А зараз Німеччина хоче ще російських бігунів від призову запускати в країну. Мабуть вже недостатньо раніше заїхавших кацапів для регулярних всенімецьких автопробігів #наберлин. Чи може референдум про приєднання до кремля хочуть провести та потрібні виборці.
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24.09.2022 12:30 Відповісти
Порох у Німечені? Танки будуть.
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24.09.2022 12:36 Відповісти
Тільки в разі відриву Шольцу яєк.
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24.09.2022 12:43 Відповісти
Може за цим Порох і приїхав, за яйками))))))
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24.09.2022 13:15 Відповісти
Порох викрутить! Це дієвіше.
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24.09.2022 14:13 Відповісти
" шлях компромісу Путін не розуміє " Це що? Порох ,бачить компроміси ? Хіба, якщо компромісом назвати виведення орди з України, виплата репарацій в обмін, що ми не спалимо Москву і все що по дорозі до Москви.
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24.09.2022 12:59 Відповісти
Ні. Компромісу щодо не спалення москви бути не може. Це ******** Карфаген. І від москви має залишитись тільки фундамент та модель під склом з написом - Тут було місце концентрації ненависті росіян до усього людства.- А Карфаген дійсно тільки пару руїн та модель під склом. Був там декілька років тому.
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24.09.2022 13:16 Відповісти
Так,компроміс. Не підемо до китайського кордону!
В гішому разі компроміс на кордонах 2018 року.
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24.09.2022 14:16 Відповісти
До китайського вже не так далеко, як ви думаєте.
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25.09.2022 01:50 Відповісти
Я думаю що мир буде на Українсько - Китайському кордоні.
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25.09.2022 09:23 Відповісти
100%!
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24.09.2022 13:19 Відповісти
Танки и ракеты СД скорее всего держат в ответ на ратификацию в госдуме РФ референдума. Видимо ждут следующего шага Путина и если он решиться его сделать то будут танки и ракеты.
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24.09.2022 14:00 Відповісти
Порох Лідер з великої літери
Він якось справляється без арестовичей, єрмаків і інщої офісної живності.
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26.09.2022 02:47 Відповісти
Порошенко забув, що війна почалась у 2014 році? Щось я не зустрічав інформації про такі його вимоги в часи його каденції. А він же ПРЕЗИДЕНТОМ воюючої країни був!
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28.09.2022 17:59 Відповісти
 
 