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Група росіян напилася у військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Майбутні окупанти валяються по лавках у дворі військкомату, не в змозі звестися на ноги.

Це відео було зняте у дворі військкомату в селищі Кавалерово (Приморський край РФ, Далекий схід), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - каже на відео майбутній окупант.

Відстань від Кавалерово до України - майже 10 тис. км.

Також дивіться: Російським мобілізованим видають іржаві автомати: "Такую шнягу выдали. П#зда нам, ваще!". ВIДЕО

Група росіян напилася у військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+90
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24.09.2022 13:12
+59
Друга армія світу їде в Україну, щоб дізнатися що сталося з першою.
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24.09.2022 13:09
+46
Не напились, а отрицательно встали в строй, поэтому попрошу
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24.09.2022 13:08
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Не напились, а отрицательно встали в строй, поэтому попрошу
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24.09.2022 13:08 Відповісти
Илита
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24.09.2022 13:12 Відповісти
Илитный этиловый спиртназ готов к штурму Ла-Манша и броску на Рейкъявик, только дидовские мосинки с сидорами получим и сразу в бой!111
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24.09.2022 13:16 Відповісти
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24.09.2022 18:16 Відповісти
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24.09.2022 13:08 Відповісти
Друга армія світу їде в Україну, щоб дізнатися що сталося з першою.
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24.09.2022 13:09 Відповісти
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24.09.2022 13:24 Відповісти
резервісти їдуть шукати регулярників, ось що відбувається
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24.09.2022 15:14 Відповісти
Правильно - треба звикати до потойбічного світу
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24.09.2022 13:10 Відповісти
"Могут повторить" (долю першої армії)...
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24.09.2022 13:10 Відповісти
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24.09.2022 13:12 Відповісти
ахахахахааааа!!!! ЭТО - 5.
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24.09.2022 14:00 Відповісти
просто у кацапов предварительные поминки..
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24.09.2022 13:12 Відповісти
В Крыму мобилизованным выдали кирзовые сапоги времён СССР, летний камуфляж "флора" образца 1990-х и шапки. Всё. Зимнее обмундирование не выдали. То же получили мобилизованные офицеры.
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24.09.2022 13:15 Відповісти
Зимний ватник им подавай. Дилды фронтовые сто грамм получали и не жаловались. Чем вночко хуже?!
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24.09.2022 13:17 Відповісти

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24.09.2022 13:34 Відповісти
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24.09.2022 13:35 Відповісти
це класика жанру Параша впердє!
усі бачили, усі знають, але неможливо утриматися від ... дуже складні емоції, на першому плані -
- які вони *******!
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24.09.2022 14:15 Відповісти
Не дожил до такой радостной вести морячок, до мобилизации, ещё раньше копыта откинул.. )
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24.09.2022 14:48 Відповісти
Это какой-то известный выродок?
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24.09.2022 16:14 Відповісти
Угу, воно навіть мемом стало
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24.09.2022 16:30 Відповісти
Да это ж первый парень на подтанцовке у Кабздона!
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25.09.2022 00:34 Відповісти
Я извиняюсь, но тут как раз все ясно. Никто из этих выродков до зимы не доживет.
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24.09.2022 16:16 Відповісти
Остальное добудут в бою. Все по плану товариша жукова.
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24.09.2022 16:17 Відповісти
подивимося в якому стані повернутся, та мабуть вже ні на що буде дивитися
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24.09.2022 13:15 Відповісти
НЕ ВЕРНУТСЯ , я узнавал, из того что мобилизуют вернутся только 30 % , источнику доверяю,
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24.09.2022 14:03 Відповісти
Давайте кацапушки на передовой и нуле в таком же духе , мы вам даже пойла дадим , но отрезвлять вы будете либо в земле либо в плену)
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24.09.2022 13:16 Відповісти
Майбутні окупанти валяються по лавках у дворі військкомату

Починають звикати...
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24.09.2022 13:17 Відповісти
Треба для ЗСУ якісь вантажні дрони закупити аби скидати кацапам в окопи ящики з водкою. Чим більше водки дійде до мобілізованих - тим швидше звільнимо свої землі.
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24.09.2022 13:17 Відповісти
думаю їм і омивача зимового вистачить ,ще горілку на них тратити..
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24.09.2022 13:20 Відповісти
та водка не встигне впасти з дрона, вони її вже вижеруть. Там не дронами, а бомбардувальниками треба скидати
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24.09.2022 13:36 Відповісти
омивач у пластику..доречі..спирт у баклагах спиртзавод продає))
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24.09.2022 13:52 Відповісти
не водку а метил.спирт. И все рады
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24.09.2022 14:21 Відповісти
Згадав "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" Венедикта Єрофеєва. Там пацієнти божевільні напилися метанолу (із передбачуваним наслідком)...
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24.09.2022 18:04 Відповісти
"Російських строковиків відправляють на базу в селище Солоти Бєлгородської області.
В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.

База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
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24.09.2022 13:17 Відповісти
"Відстань від Кавалерово до України - майже 10 тис. км" Джерело: https://censor.net/ua/v3369319

Ще не раз встигнуть нажертися. Може і подохнуть по дорозі... Або повбивають одне одного "по п'яні" - дорога доооовга
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24.09.2022 13:18 Відповісти
або знову потяг з рейок зійде - теж задвохсотяться не доїхав
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24.09.2022 13:54 Відповісти
А у кацапа одно сАстАяніЄ - пЯний!
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24.09.2022 13:20 Відповісти
Едем в АД!
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24.09.2022 13:20 Відповісти
Ппц, из таких удобрений только сорняки будут расти
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24.09.2022 13:23 Відповісти
Шо казати.... Кацап родився (точніше висрала свиноматка), закінчив школу, далі єслі мАААЦкву нє пАкАріл то должьЄн АбізатьєльнА здохнуть за *****
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24.09.2022 13:23 Відповісти
ну,помянем, аминь как говорится!
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24.09.2022 13:24 Відповісти
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24.09.2022 13:30 Відповісти
ото в такому стані нехай і залишаються, і на " передавой" теж
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24.09.2022 13:31 Відповісти
Та власне через це вона і вважається "славетна"
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24.09.2022 13:36 Відповісти
Пошли нехорошие слухи про славную Кантемировскую дивизию.... 100% ускоренный путь в рай Путина и Гундяя.
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24.09.2022 13:36 Відповісти
які вмотивовані індивідууми....
бойове злагодження в самому розгарі(чи угарі)...... .....
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24.09.2022 13:40 Відповісти
Mombilizacija zatjanetsja.
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24.09.2022 13:44 Відповісти
ka mūs krievs paņēma 1984 gada arī Rīgā izkāpām no vilciena gatavi
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26.09.2022 02:12 Відповісти
Они в таком состоянии и воевать будут...пару часов. Пока не "одвухсотятся".
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24.09.2022 13:47 Відповісти
Пару, я здичавіло вибачаюся, яких-яких одиниць часу?..
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24.09.2022 18:07 Відповісти
Перший в історії випадок розгрому армії ще в військоматі!
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24.09.2022 13:51 Відповісти
Novaja metka - 400-sotye. Et kogda rakom peredvigajutsia.
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26.09.2022 02:13 Відповісти
Біосміття
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24.09.2022 13:52 Відповісти
Хтось знає як можна передати їм гуманітарку - самогону, та побільше.
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24.09.2022 13:52 Відповісти
Эти уже 200-тые.
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24.09.2022 13:57 Відповісти
Звернув увагу також,оператор гадав що його забракують із-за куртки.
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24.09.2022 14:04 Відповісти
куртка у чувака правильная
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24.09.2022 14:22 Відповісти
- Вот он я, а вот он я.
Скоро обратно, кацапы.
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24.09.2022 14:28 Відповісти
В 1941 таке ж було. Солонін наводив повідомлення НКВД із Уралу. Що з однієї станції на Уралі три дні не могли відправити ешелон, бо напивались спеціально, щоб не відправлятись.
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24.09.2022 14:37 Відповісти
Дєди налівалі
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24.09.2022 15:25 Відповісти
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24.09.2022 16:42 Відповісти
"Пошлём лучших из лучших!" "Лучшие из лучших зализывают свои раны" "Тогда пошлём лучших из худших" Отак і дійшли до відвертих уйоб...в. А ЗСУ усіх в ґрунт покладуть ☠️
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24.09.2022 15:10 Відповісти
И это только начало кацапчики… потом будут кирзачи и ватники… а в итоге яма…
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24.09.2022 15:22 Відповісти
Що значить майбутні окупанти? Вони вже давно окупантами являються.
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24.09.2022 15:27 Відповісти
Вони "в таком састаяніі" живуть.
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24.09.2022 15:35 Відповісти
Головне, що б вони не виходили з цього стану
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24.09.2022 16:01 Відповісти
Это даже не быдло, это просто скот. Двуногий скот.
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24.09.2022 16:12 Відповісти
"На фоне дверей местные телевизионщики записывают интервью с одним из пришедших.
- Скажи: "Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса", - предлагает корреспондент.
- Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса, - послушно повторяет парень."

Отсюда И там ещё много смешного

https://www.sibreal.org/a/v-rossii-mobilizuyut-nesluzhivshih-i-50-letnih/32046431.html
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24.09.2022 19:20 Відповісти
не можу дочекатись, коли їм калаши видадуть!
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24.09.2022 22:00 Відповісти
Вспомнился анекдот из советской армии. Приезжает в часть офицер -новобранец, взгляд тупой, походка неровная, дар речи отсутствует. Его окружают местные офицеры и спрашивают - "Ты откуда, такой "красивый"? " А он им в ответ -"Меня прислали из Кантемировской дивизии, а там, как известно, идиотов не держат"
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25.03.2023 17:42 Відповісти
 
 