Група росіян напилася у військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Майбутні окупанти валяються по лавках у дворі військкомату, не в змозі звестися на ноги.
Це відео було зняте у дворі військкомату в селищі Кавалерово (Приморський край РФ, Далекий схід), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - каже на відео майбутній окупант.
Відстань від Кавалерово до України - майже 10 тис. км.
Топ коментарі
+90 переигравший ботокс
показати весь коментар24.09.2022 13:12
+59 переигравший ботокс
показати весь коментар24.09.2022 13:09
+46 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар24.09.2022 13:08
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Будь ласка, зачекайте...
усі бачили, усі знають, але неможливо утриматися від ... дуже складні емоції, на першому плані -
- які вони *******!
Починають звикати...
В селищі Солоти знаходиться база 3-ї російської мотострілецької дивізії".
За інформацією Reuters.
База розрахована на 2,5 тис. о/с. Від кордону 30-35 км.
Ще не раз встигнуть нажертися. Може і подохнуть по дорозі... Або повбивають одне одного "по п'яні" - дорога доооовга
бойове злагодження в самому розгарі(чи угарі)...... .....
Скоро обратно, кацапы.
- Скажи: "Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса", - предлагает корреспондент.
- Хочу, чтобы Родина спала спокойно. И если нужно - готов идти ее защищать и помогать народам Донбасса, - послушно повторяет парень."
Отсюда И там ещё много смешного
https://www.sibreal.org/a/v-rossii-mobilizuyut-nesluzhivshih-i-50-letnih/32046431.html