УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6037 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
18 914 14
безпілотник (2096) війна (56581) Бутусов Юрій (3136) 92 окрема механізована бригада (157) дрони (2512)

Розвідники 92 мехбригади знищили комплекс російських "Орланів". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка знайшла далеко в тилу під Куп’янськом комплекс з російськими дронами "Орлан-10" і знищила його.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Весь комплекс було знищено, Орлани згоріли разом з розрахунками у машинах. В такій машині за штатом має бути 4 Орлани", - пише він.

Бутусов називає знищення "Орланів" видатним успіхом, вартим високих нагород.

Також читайте: Минулої доби знищено 9 ворожих повітряних цілей: 7 безпілотників, гелікоптер та штурмовик

"Орлани" для росіян - це основна система корегування вогню. Знищення Орланів на землі разом з машиною управління паралізує російську артилерію", - пише він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
показати весь коментар
24.09.2022 14:21
+15
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

молодці наші Воіни !
показати весь коментар
24.09.2022 14:22
+11
долітались орлани та ті хто їх запускає.....
показати весь коментар
24.09.2022 14:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.09.2022 14:18 Відповісти
долітались орлани та ті хто їх запускає.....
показати весь коментар
24.09.2022 14:20 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2022 14:21 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼

молодці наші Воіни !
показати весь коментар
24.09.2022 14:22 Відповісти
Оглушили крепко ! Одна антена в полі залишилась ! Нехай ржавіє.
показати весь коментар
24.09.2022 14:31 Відповісти
Механизированный перевод: "Я хотел бы узнать больше о солей. Красиво и круто, но солей вреден для зубов. Зубы классные. Прохлада плоха, но не без возвращения в озорство. Мои крутые, приятно познакомиться, пушинка." Всё ясно и понятно..))
показати весь коментар
24.09.2022 15:00 Відповісти
и вам того же
показати весь коментар
24.09.2022 15:31 Відповісти
Судя по следам - они тут долго кучковались.
показати весь коментар
24.09.2022 15:27 Відповісти
Ще б знайти тварюк з шахідами.
показати весь коментар
24.09.2022 16:06 Відповісти
Шахиды летят в один конец...а эти многоразового использования. Шахиды надо просто набить руку сбивать и детектировать и будет ок.
показати весь коментар
24.09.2022 16:13 Відповісти
А если перехватить управление ,,,,
показати весь коментар
24.09.2022 18:38 Відповісти
Смерть рашистам ***** та їх опожопникам в Україні!!!
стефанчук-зеленський-шмигаль здають свої гроші на захист України ???
показати весь коментар
24.09.2022 17:08 Відповісти
 
 