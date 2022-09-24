Росія не хоче забирати трупи солдатів, тому їх складають у вагони на кордоні: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поблизу російського кордону стоїть потяг-морг, до якого складають трупи військових РФ. Росія не хоче їх забирати, тому залишається лише складати їх у вагони.
Відповідне відео оприлюднила у твіттері докторка наук з воєнної політології Віра Миронова, яка після початку повномасштабного нападу Росії приїхала з Європи до України, інформує Цензор.НЕТ.
"Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это ему не помогло, один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно", - констатує Миронова.
Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.
При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.
Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.
Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.
Будь ласка, зачекайте...
"расея своих не бросает" вона їх залишає гнити під кожним кущем.....
Бо позаражають грунти і колодязьну воду в прикордонних селах.
Це не жарт, подібні могільники вкрай токсичні!!!
Так і буде
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/oligarkh-evgeniy-prigozhin-priekhal-v-volgograd-dl-1524546
хто цілий залишився і довезли до вагона