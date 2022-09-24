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війна (56581) Росія (47263) мобілізація (1461)

Росія не хоче забирати трупи солдатів, тому їх складають у вагони на кордоні: "Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поблизу російського кордону стоїть потяг-морг, до якого складають трупи військових РФ. Росія не хоче їх забирати, тому залишається лише складати їх у вагони.

Відповідне відео оприлюднила у твіттері докторка наук з воєнної політології Віра Миронова, яка після початку повномасштабного нападу Росії приїхала з Європи до України, інформує Цензор.НЕТ.

"Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это ему не помогло, один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно", - констатує Миронова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі та Херсонщині чоловікам призовного віку, які отримали паспорти РФ, окупанти роздають повістки, - Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині забирають всіх чоловіків, яких можуть знайти.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

Відомо, що чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації.

Також читайте: Мешканцям окупованого Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+59
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24.09.2022 14:59
+44
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24.09.2022 14:56
+33
Вагони жалко😥
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24.09.2022 14:56
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24.09.2022 14:56 Відповісти
движок V-50 з Карпат .
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24.09.2022 15:19 Відповісти
"ребята выезжают"?
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24.09.2022 15:35 Відповісти
Нічні вовки рятуються від призову))
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24.09.2022 16:34 Відповісти
Ілон Маск нервово курить у стороні
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24.09.2022 15:39 Відповісти
Ілон Маск вообще не курит! )
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24.09.2022 18:12 Відповісти
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24.09.2022 21:55 Відповісти
Лєвша із тули?
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24.09.2022 16:09 Відповісти
Которий і блоху подкуйот.
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24.09.2022 16:14 Відповісти
нанотєхнології
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24.09.2022 17:47 Відповісти
Тут аграрії є? Скількі треба чоловічіх останків на сотку в якості добрив? В кг?
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24.09.2022 14:56 Відповісти
взагалі то, як добриво, такий матеріал не просто не придатний, він шкідливий...про добрива це просто мем...
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24.09.2022 14:59 Відповісти
Мертвечина - це отрута для грунтів і води! Плюс небезпека розповсюдження епідемій (віспа, сибирська язва і т.п.)...
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24.09.2022 15:16 Відповісти
Биоматериал нельзя использовать напрямую как удобрение. Его необходимо переработать. Лучшая переработка - естественная. Насекомые, животные-падальщики и т.д. А если вы просто грядку кусками мяса забросаете нифига не будет и даже наоборот это плохо.
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24.09.2022 15:16 Відповісти
найкращий варіант це попіл . на сотку його потрібно 3-5 кг .
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24.09.2022 15:22 Відповісти
Дуже дякую! Багато чого не знав.
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24.09.2022 15:33 Відповісти
Да, пепел это минералы и элементы в сухом остатке. При наличии воды и атмосферы(азота, кислорода, углекислого газа) растения сами уже синтезируют все что им надо для развития и размножения.
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24.09.2022 16:10 Відповісти
дядьку в мене вища сільськогосподарська освіта і 23 річний стаж роботи агрономом .
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24.09.2022 16:43 Відповісти
Ничуть не сомневаюсь, что ты все это время удобряешь поля сожжеными кацапами
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24.09.2022 18:36 Відповісти
доводиться добриво дороге ...
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24.09.2022 20:06 Відповісти
тобто, потрібна гарна прожарка перед могилізацією?
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24.09.2022 22:03 Відповісти
Вагони жалко😥
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24.09.2022 14:56 Відповісти
Кончені.
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24.09.2022 14:57 Відповісти
було б дуже правильно розкручувати на росії тему непотрібних трупаків...бентежить тільки питання чиї це вагони? Шкода якщо нащі...пропали...просмердяться....
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24.09.2022 14:58 Відповісти
Так и электро энергию холодильники тянут...
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24.09.2022 15:00 Відповісти
Чим більше ми їх у ґрунт покладемо, тим менше дітям такої роботи залишиться.
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24.09.2022 14:58 Відповісти
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24.09.2022 14:59 Відповісти
Очень хороший план, молодцы! )
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24.09.2022 18:15 Відповісти
Знаєте що, Миронова: вони не рєбята
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24.09.2022 14:59 Відповісти
є труп а у держави мінус одна лада..... якась скупа расея на лади.....
"расея своих не бросает" вона їх залишає гнити під кожним кущем.....
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24.09.2022 15:00 Відповісти
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24.09.2022 15:06 Відповісти
Вонище наверное дикое.
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24.09.2022 15:08 Відповісти
Треба якусь римську катапільту зробити і перекидувати дохлих орків через лінію кордону в кацапстан.
Бо позаражають грунти і колодязьну воду в прикордонних селах.
Це не жарт, подібні могільники вкрай токсичні!!!
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24.09.2022 15:10 Відповісти
Шо це за дуже прогресивна кацапська самка??? І тут вони встишли? Чому їх взагаіл до України пускають??? ТЕ ж мені "міжнародний спостерігач"... 100% парашенька агентура, яка шпигує тут.
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24.09.2022 15:11 Відповісти
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24.09.2022 15:11 Відповісти
Складывайте ети трупы штабелями вдоль рашистской границы и поставть веб-камеры. Чтобы рашисты в онлайн режиме наблюдали как их родственники гниют никому не нужные
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24.09.2022 15:13 Відповісти
да там бетонний могильник треба робити
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24.09.2022 16:37 Відповісти
Усіх до компостної ями. Добрива зараз у ціні.
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24.09.2022 15:30 Відповісти
Знімйте більше трупів для кацапів в пабліки: хай бачать, що їх тут чекає
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24.09.2022 15:35 Відповісти
Текст з відео - Продолжайте приезжать, ребята, это ваш выбор, но вот этим все заканчивается обычно" Джерело: https://censor.net/ua/v3369336

Так і буде
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24.09.2022 16:10 Відповісти
Я не є самий мудрий але влада по цій темі має робити інформативні кроки:1. Фото кацапожмурів всіх з можливою базою двохсотих. 2. створення бази кацапожмурів і максимальне розповсюдження в соцмережах сайтів з відповідною інфою. Але це мають робити профі такі як "Миротворець" чи "Інфонапалм". Зечмоням таке завдання не під силу- їм би бідосік замутить...
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24.09.2022 16:22 Відповісти
Пошукав на кацапоінфо:Олигарх Евгений Пригожин приехал в Волгоград для прощания с бойцом «Вагнера» Алексеем Нагиным В Волгограде проходит церемония прощания с кавалером трех орденов Мужества, бойцом «Вагнера» Алексеем Нагиным, получившим смертельное ранение на Украине. Как передает корреспондент «Блокнота Волгограда», Евгений Пригожин выразил соболезнование семье погибшего бойца. - Он был слишком отважным, - сказал Пригожин родным Алексея Нагина. Алексей Нагин героически погиб 20 сентября, исполняя воинский долг в зоне проведения спецоперации на Украине. Его тяжело ранили в мае, но подлечившись он снова собирался в бой.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/oligarkh-evgeniy-prigozhin-priekhal-v-volgograd-dl-1524546
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24.09.2022 16:44 Відповісти
Нащо у вагони? Перекидуйте просто через кордон - до москалів
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24.09.2022 16:48 Відповісти
навіщо лишні рухи з кацапськими трупами??? не хочуть забирати - заривайте на місці.
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24.09.2022 16:50 Відповісти
какое позорище для кацапов! нужно им в паблики закидывать и пропанадонам в профили а лучше фотки на военкоматах ихних расклеивать что бы знали что их ждет
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24.09.2022 17:17 Відповісти
«частічная» могілізація в дії,
хто цілий залишився і довезли до вагона
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24.09.2022 17:39 Відповісти
Покажите вагоны западным СМИ
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24.09.2022 18:43 Відповісти
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24.09.2022 20:50 Відповісти
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24.09.2022 22:49 Відповісти
 
 