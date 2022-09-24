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Момент сьогоднішнього збиття російських Су-25 та Су-30. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі показали відео моменту збиття українськими воїнами російських Су-25 та Су-30 сьогодні вдень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перший розбився, а другий з палаючим двигуном зміг маневрувати", - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+43 Андрей Кузьменко 178cfe33
показати весь коментар24.09.2022 18:25
+39 Сергей Гусаченко fe44ea74
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+22 Temp Tempo
показати весь коментар24.09.2022 18:24
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Будь ласка, зачекайте...
Слава Українським Воїнам!
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Підтримуйте не вбивство* а протести та заколот проти "Озера"...
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* - тому що ми, захисники, також вмираємо навіть якщо 1 к 10, а їх можуть 25 млн пригнати до нас)
Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,
И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.
зюганов внук, зюганов сын, Наследник матвиенко вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю ковальчуки,
И ротенберги с ними рядом,
И рвется миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится...
може хоть якась сотня-друга "прозріє"....робіть також репости!
(музыка немецкая, песня штурмовиков СА Рема, спизж..на поцами Хайтом и Германом у фашистов)
Мы рождены, чтоб сдохнуть быдлом,
Преодолеть пространство и простор,
Нам Прутин дал приказ и мы дебилы,
Летим к чертям, а в жопе пламенный мотор.
Припев:
Все ниже и ниже и ниже
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом аналоговнете дышит...
Ну просто перегаром смердит..
- Ну, а девушек? - А девушек - потом...
Может, ещё и подачу топлива потом отключил.
Самое интересное не показали.
Та зустрівся з ВСУ.
Догорає десь там в глині.
Нєх..й шастать в Україні!