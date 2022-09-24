Момент сьогоднішнього збиття російських Су-25 та Су-30. ВIДЕО

В мережі показали відео моменту збиття українськими воїнами російських Су-25 та Су-30 сьогодні вдень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Перший розбився, а другий з палаючим двигуном зміг маневрувати", - йдеться в описі відео.