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Момент сьогоднішнього збиття російських Су-25 та Су-30. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі показали відео моменту збиття українськими воїнами російських Су-25 та Су-30 сьогодні вдень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили спецоперацій збили два ворожі штурмовики Су-25, - соцмережі. ВIДЕО

"Перший розбився, а другий з палаючим двигуном зміг маневрувати", - йдеться в описі відео.
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Топ коментарі
+43
Дякую ЗСУ за оцю таку красу.
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24.09.2022 18:25
+39
Повреждена форсажная камера снизу, топливный насос двигателя, который сверху него, гонит топливо в горящую форсажную камеру... Замечательная гравицапа получилась.
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24.09.2022 18:33
+22
І горить і летить )))
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24.09.2022 18:24
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24.09.2022 18:23 Відповісти
Знищення Су-30, це прекрасно! 💙💛

Слава Українським Воїнам!
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24.09.2022 19:16 Відповісти
І горить і летить )))
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24.09.2022 18:24 Відповісти
Повреждена форсажная камера снизу, топливный насос двигателя, который сверху него, гонит топливо в горящую форсажную камеру... Замечательная гравицапа получилась.
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24.09.2022 18:33 Відповісти
Так это критично или как? может ли долететь до базы на ремонт или при таком раскладе плюхнется скоро?
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24.09.2022 19:20 Відповісти
может только на белгород @бнутся...!
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24.09.2022 19:36 Відповісти
это ты все по этому мутному видео определил? круто
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25.09.2022 00:12 Відповісти
Дякую ЗСУ за оцю таку красу.
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24.09.2022 18:25 Відповісти
іде маштабна "могілізація" руZZкіх баранів....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.09.2022 18:25 Відповісти
це причина зомбування слов'янства, так само як наші 73%...

Підтримуйте не вбивство* а протести та заколот проти "Озера"...

_____
* - тому що ми, захисники, також вмираємо навіть якщо 1 к 10, а їх можуть 25 млн пригнати до нас)
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24.09.2022 19:03 Відповісти
це пишу для внутрішньої аудиторії... а на кацапських форумах я пощу це:

Мне снился нынче страшный сон,
И в нем я видел очень ярко,
Сын жириновского солдат,
А дочь лаврова санитарка.
Вот с автоматами бегут, Две дочки путина в атаку,
И нажимая на курки, Кричат: " ЗА РОДИНУ И ПАПУ"!
Тут танк горящий на боку, А в нем медведева сынок,
И дочь отважного шойгу, Его достав несёт в медблок.
зюганов внук, зюганов сын, Наследник матвиенко вали,
Все как один пошли на фронт,
Чтоб братья в НАТО не вступали.
Бегут в строю ковальчуки,
И ротенберги с ними рядом,
И рвется миллер на прорыв,
Во фланг с газпромовским отрядом.
Открыл глаза, потом закрыл,
Что за фантастика творится? Наверно зря смотрел ТВ,
Вот хрень подобная и снится...

може хоть якась сотня-друга "прозріє"....робіть також репости!
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25.09.2022 00:21 Відповісти
Руссише фанер капут.
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24.09.2022 18:25 Відповісти
45 лямів баксів ...пенсіонери рифи шо с інтерфейсом ?
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24.09.2022 18:28 Відповісти
Це українські супергерої...
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24.09.2022 18:28 Відповісти
гарний вихлоп - перейшов на гіперзвук анало говнет

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24.09.2022 18:29 Відповісти
файно, дядько, летить.
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24.09.2022 18:32 Відповісти
все видео кончаюца на самом интересном. Совпадение?
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24.09.2022 18:32 Відповісти
Не о таком форсаже мечтал кацапский пилот, ссошники просто красавцы
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24.09.2022 18:32 Відповісти
красиво пошел....., видать к дождю......
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24.09.2022 18:33 Відповісти
опять летают,страх потеряли.
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24.09.2022 18:59 Відповісти
Не сядет.Планеру жопа,а летун катапультируется.
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24.09.2022 18:59 Відповісти
Krasivo padajet.Odnim vystrelom dva zaica
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24.09.2022 19:02 Відповісти
МАРШ РАСЕЙСКИХ АВИАТОРОВ!
(музыка немецкая, песня штурмовиков СА Рема, спизж..на поцами Хайтом и Германом у фашистов)

Мы рождены, чтоб сдохнуть быдлом,
Преодолеть пространство и простор,
Нам Прутин дал приказ и мы дебилы,
Летим к чертям, а в жопе пламенный мотор.

Припев:

Все ниже и ниже и ниже
Стремим мы полет наших птиц,
И в каждом аналоговнете дышит...
Ну просто перегаром смердит..
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24.09.2022 19:11 Відповісти
марш авиаторов Германии
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25.09.2022 19:54 Відповісти
Ну, а я про что?
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25.09.2022 20:24 Відповісти
Первым делом мы собьём их самолёты,
- Ну, а девушек? - А девушек - потом...
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24.09.2022 19:22 Відповісти
Краще б до відео давали коментар, а не дебільну музику. Але це моя приватна думка, з якою я не згідний.
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24.09.2022 19:22 Відповісти
горишь бубновый 🔥🔥🔥👎👎👎
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24.09.2022 19:29 Відповісти
Цікаво чи завалили хоча б один з Польського Перуна https://www.youtube.com/watch?v=LynIGiIGs1I
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24.09.2022 19:50 Відповісти
А це та сама "Ігла" - просто поляками модернізована!
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24.09.2022 20:11 Відповісти
На одном движке он продолжал спокойно лететь.
Может, ещё и подачу топлива потом отключил.
Самое интересное не показали.
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24.09.2022 20:08 Відповісти
Летів бомбити місто су,
Та зустрівся з ВСУ.
Догорає десь там в глині.
Нєх..й шастать в Україні!
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24.09.2022 21:35 Відповісти
Дві качечки підгоріли 👏
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24.09.2022 22:14 Відповісти
Я лечу на быстром Су, но отчего же я так ссу ?
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24.09.2022 23:00 Відповісти
ГЛАВНОЕ КТО ИХ ПОСТРОИЛ !!!
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25.09.2022 04:01 Відповісти
пукан підгорає у сцаного латєногого пЄлота ?
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25.09.2022 20:36 Відповісти
 
 