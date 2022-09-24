Мобілізація в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Майбутній окупант напився на мобілізаційному пункті й ледь не вирушив на війну з Україною без штанів.
Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" - каже за кадром жіночий голос.
Майбутні російські військовослужбовці допомагають п’яному чоловіку вдягнути штані.
"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - заохочує їх жінка.
Топ коментарі
+90 Елена Мазуренко
показати весь коментар24.09.2022 18:46
+63 Bad Robot
показати весь коментар24.09.2022 18:52
+42 Старый зольдат
показати весь коментар24.09.2022 19:04
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Будь ласка, зачекайте...
Звісно , що іх виродки помирати за ху@ла не стануть 😠
Зверніть уваги на обличчя - це людські ******* обличчя....
будут детям рассказывать... да что там рассказывать - показывать !!!! чтобы вяличием восхищались)))
По-друге, навіщо Ви постите тут посилання на всякі "донпресс дотком"?
Якщо будете так робити й надалі, швидко опинитеся у спамі (а потім і у бані).
Лавров: не планируем приспускать флаг из-за похорон королевы - достаточно того, как мы приспустили штаны на харьковском направлении.
https://youtu.be/jvOpMsamC4M
боєць невидимого фронту і просто свідомо виконує свої обов'язки, невже ж не видно?
дєди і нароТ рабсії
аналоговнєта супер спецназ із параши,
переможе все нато
https://t.me/itsdonetsk/31969
аналогичной той, что у немцев в 1942г. под Ржевом.
Когда сходили с ума пулемётчики , расстреливая
бесконечно надвигающееся массы сов. пехоты.
Людей укладывали как поленья, один на другой .