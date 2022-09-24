Мобілізація в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВIДЕО

Майбутній окупант напився на мобілізаційному пункті й ледь не вирушив на війну з Україною без штанів.

Відповідне відео опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Застегните ему портки, а? Боец невидимого фронта! Давай, одевайся, не позорь российскую армию!" - каже за кадром жіночий голос.

Майбутні російські військовослужбовці допомагають п’яному чоловіку вдягнути штані.

"Застегните его, а то он совсем бедолажка. Поедет без порток сейчас", - заохочує їх жінка.

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