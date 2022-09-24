40 857 81
ССО збили "Іглою" російський бомбардувальник Су-34 вартістю 1 млрд руб. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій збили ворожий бомбардувальник Су-34 з ПЗРК "Ігла".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.
"Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла".
Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають.
Довідково: СУ-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів", - йдеться у повідомленні ССО.
Топ коментарі
+58 Старый зольдат
показати весь коментар24.09.2022 20:22
+55 Владислав Васильченко
показати весь коментар24.09.2022 20:24
+50 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар24.09.2022 20:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
на тих хто стріляв можуть ще справу завести
був наказ стріляти чи ні
з Сум коли наступали орки,сібалися всі......
всі крім людей
люди відкрили склади, взяли зброю, почали куярити орків
зараз всьо ****** повернулось а прокуратура шиє сумчанам справу за пограбування складу зброї
Кривонос організував захист Жулянського аеропорту, справа
самоуправство, розкрадання та порча майна
от така куйня, малята
у нас може бути все що завгодно
я таких гарних орків люблю і поважаю
а тим хто по частинах на дорозі валяються, вааще респектище
На те ногу, в шифоньер её повесь
просто кацапы перекрасили крылья и написали новое название
Людину звуть Борменталь Незабаром.... треба читати ** Баран Тупорилий**!?)))
А Росія напевно буде будувати нові бомбардувальники вони пенсії і зарплати не дадуть і всі будуть надані військовим підприємствам
Тому треба знекровлювати економіку Росії
Слава ЗСУ!
_Хорошо, я возьму телефон и буду им мотать як пьяний, а на самом интересном месте вімкну.
В него не пальцем тычем мы,
"Игла" всегда найдётся Раше,
Шоб были там огорчены!
Иглой, Карл...
"По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++"...
"...в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы..."
То есть не совсем кагбэ кукурузник, да?