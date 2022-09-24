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ССО збили "Іглою" російський бомбардувальник Су-34 вартістю 1 млрд руб. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій збили ворожий бомбардувальник Су-34 з ПЗРК "Ігла".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

"Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла".

Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент сьогоднішнього збиття російських Су-25 та Су-30. ВIДЕО

Довідково: СУ-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів", - йдеться у повідомленні ССО.
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Топ коментарі
+58
Хорошо пошёл. Видать к потеплению. А водилы этой летающей арбы ушли в Пекло?
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24.09.2022 20:22
+55
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24.09.2022 20:24
+50
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24.09.2022 20:25
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Хорошо пошёл. Видать к потеплению. А водилы этой летающей арбы ушли в Пекло?
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24.09.2022 20:22 Відповісти
Супер, мінус ватольот!!!
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24.09.2022 20:23 Відповісти
хлопок горить як вата ..
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24.09.2022 20:26 Відповісти
Пишуть, що сьогодні наші збили 4 ватольоти!!!
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24.09.2022 20:53 Відповісти
так це правда але
на тих хто стріляв можуть ще справу завести
був наказ стріляти чи ні
з Сум коли наступали орки,сібалися всі......
всі крім людей
люди відкрили склади, взяли зброю, почали куярити орків
зараз всьо ****** повернулось а прокуратура шиє сумчанам справу за пограбування складу зброї
Кривонос організував захист Жулянського аеропорту, справа
самоуправство, розкрадання та порча майна
от така куйня, малята
у нас може бути все що завгодно
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24.09.2022 21:13 Відповісти
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24.09.2022 20:24 Відповісти
Щось він блідий якийсь.
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24.09.2022 20:28 Відповісти
переволновался наверное. или витаминов не хватает.
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24.09.2022 20:34 Відповісти
Може кароновирус ?
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24.09.2022 20:43 Відповісти
ніт, єто мавп'яча оспа.Він в язвах.
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24.09.2022 20:57 Відповісти
он превратился в белых жигулей.)
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24.09.2022 20:58 Відповісти
то маскування під чорнозем
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24.09.2022 21:13 Відповісти
який блідий?? нормальний орк, гарний
я таких гарних орків люблю і поважаю
а тим хто по частинах на дорозі валяються, вааще респектище
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24.09.2022 21:16 Відповісти
И муха во рту.
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24.09.2022 22:13 Відповісти
Ещё пару-тройку дней и крабик вылезет. Голливуд отдыхает
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24.09.2022 23:36 Відповісти
Своей же цепочкой и удавился. Вот ему и збледнулось.
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24.09.2022 23:40 Відповісти
Хто це?
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24.09.2022 20:53 Відповісти
тібе не по 8==\э
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24.09.2022 20:58 Відповісти
А тібе?
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24.09.2022 21:28 Відповісти
собака кремлевского гнома...
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24.09.2022 20:58 Відповісти
Льопчік?
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24.09.2022 21:17 Відповісти
какаяразніца?
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24.09.2022 21:33 Відповісти
він їсти простиь... рот розкрив... кацапи не годують своїх вояк....
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24.09.2022 21:20 Відповісти
Дуже файно.
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24.09.2022 22:12 Відповісти
Здравствуй, мама, возвратился я не весь
На те ногу, в шифоньер её повесь
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25.09.2022 01:11 Відповісти
краще б ті гроші на літак рабсіянє просто пропили ...
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24.09.2022 20:25 Відповісти
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24.09.2022 20:25 Відповісти
Сьогодні для кацапів нєльотний дєнь...
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24.09.2022 20:25 Відповісти
для мокшан любой день, когда они пытаются взлететь, становится нелетным.....
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24.09.2022 20:33 Відповісти
взлетно-беспосадочный
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24.09.2022 21:38 Відповісти
Итого 5 за день, сразу видно пыня непосредственно начал руководить операцией
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24.09.2022 20:26 Відповісти
4 літаки
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24.09.2022 20:35 Відповісти
Ще не вечір) говорять ще про три вертушки на запорізькому напрямку
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24.09.2022 20:45 Відповісти
Котики наші, бережи вас Господь
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24.09.2022 20:26 Відповісти
Зоркие соколы ❤️💙💛🙏🙏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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24.09.2022 21:01 Відповісти
Что же ето за говно такое что его сбивает даже примитивная Игла 70-х годов
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24.09.2022 20:29 Відповісти
это старый советский самолёт, разработки тех же времён, что и Игла!
просто кацапы перекрасили крылья и написали новое название
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24.09.2022 20:42 Відповісти
а цену поставили в монгольских тугриках?
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24.09.2022 20:43 Відповісти
это советский, 70х годов, су-27, которому кацапы добавили новые бензобаки и дополнительные подвески для бомб
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24.09.2022 22:35 Відповісти
.. дійсно новий!!! На БЕНЗИНІ почали кацапи літати?)))))))))))) А Ви пишете , що 70-х років....
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24.09.2022 23:15 Відповісти
недоумок, читай "топливные баки"
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25.09.2022 01:09 Відповісти
.. Борменталь Незабаром написав **новые бензобаки** ... треба читати ...**топливные баки**!))))
Людину звуть Борменталь Незабаром.... треба читати ** Баран Тупорилий**!?)))
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25.09.2022 12:17 Відповісти
Там одни курсанты остались. Попав в кабину самолета, первым делом спрашивают: "А где тут вожжи?".
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24.09.2022 20:44 Відповісти
Але більшість першим ділом питає "А как тут к ваайфааю пааадключіцца?"
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24.09.2022 21:03 Відповісти
офіційно ігла взята на озброєння 83го (вікі)
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24.09.2022 21:16 Відповісти
Наступного року дівка-сороківка.
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24.09.2022 21:31 Відповісти
Нехай новий збудують і ще їх зіб'ють
А Росія напевно буде будувати нові бомбардувальники вони пенсії і зарплати не дадуть і всі будуть надані військовим підприємствам
Тому треба знекровлювати економіку Росії
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24.09.2022 20:31 Відповісти
суки паРашные МЫ ВАС ВСЕ УБЬЕМ !!!!!!!!!!!!!!!
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24.09.2022 20:32 Відповісти
На низких высотах игла хорошая штука в умелых руках
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24.09.2022 20:32 Відповісти
а летунам мабуть гаплик , парашутів не видно?
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24.09.2022 20:33 Відповісти
при чем тут парашути? им лямки обрезают перед вілетом.
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24.09.2022 21:37 Відповісти
нижче такий же відосік тільки під новиною про су 25...
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24.09.2022 20:37 Відповісти
Можливо уточнили тип літака.
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24.09.2022 20:49 Відповісти
спочатку думали що 2хСУ 25 , потім уточнили інфу
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24.09.2022 21:01 Відповісти
Бачите дим з землі піднімається? Оце су-25.
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24.09.2022 21:12 Відповісти
су 25 - это рядом уже дымится...\посмотри внимательно...!\
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24.09.2022 21:34 Відповісти
чудо-армия..... но задротам из лугандонии не превыкать..... ))
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24.09.2022 20:38 Відповісти
чесно кажучи не стикуються " фсьо ржавоє разваливаецца" з тим що відбувається на фронті...
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24.09.2022 20:42 Відповісти
а ти на фронті? бачиш що відбувається?
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24.09.2022 21:02 Відповісти
Велика шана ЗСУ!
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24.09.2022 20:39 Відповісти
Красені! А на біса "запікують" природню реакцію наших бійців на збитий літак?
Слава ЗСУ!
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24.09.2022 20:40 Відповісти
-Видео снимай!!
_Хорошо, я возьму телефон и буду им мотать як пьяний, а на самом интересном месте вімкну.
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24.09.2022 20:55 Відповісти
Шо, долетался в небе нашем?
В него не пальцем тычем мы,
"Игла" всегда найдётся Раше,
Шоб были там огорчены!
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24.09.2022 21:03 Відповісти
Так , а кацапский карлсон сдох ?
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24.09.2022 21:33 Відповісти
У іншій статті на цьому сайті це був СУ-25.
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24.09.2022 21:37 Відповісти
так 4-е штуки сбили
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25.09.2022 00:05 Відповісти
СУ-34, Карл,
Иглой, Карл...
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24.09.2022 21:51 Відповісти
так это советский гомнолёт су-27, которые начали разрабатывать в 60-х!! кацапы добавили больший бензобак и дополнительную подвеску под бомбу и назвали это громыхающее корыто су-34
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24.09.2022 22:37 Відповісти
Шановний...можна Вас трошки заткнути? Су-34..це літак...який називається винищувач-бомбардувальник... Продовження Су-24М. Ніякого відношення і близько до Су-27 не має. Експлують з кінця 2006 року!!!!! Наші за 7 місяців збили ДЕСЯТЬ машин , це ОДИНАДЦЯТИЙ!!! і одну *********** збили самі. Є вирогідність, що в Саках ще пару Су-34 спалили. А от Су-35С...це продовження Су-27..і теж єксплуатується десь з 2008 року, якщо мені пам*ять не підводить. І теж від Су-27 дуже відрізняється. Нова кабіна.. нова РЛС... Так що не треба недооцінювати противника. Це боком вилазить. І кровавим боком! І не смишіть вже люд своїми БЕНЗОБАКАМИ!)))
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24.09.2022 23:31 Відповісти
чому б тобі, шваль недороблена, не заткнутися самому
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25.09.2022 01:08 Відповісти
.. то чого ти..утирок безмозковий.. всяку херню тут пишеш!? Ти ..баране...в авіації розбираєшься хуже..ніж свиня у гнилих яблуках! І туди ж лізеш. Іди краще... свиням хвости покрути... там у тебе знань буде достатньо.
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25.09.2022 12:01 Відповісти
Читай. Хотя бы вики.
"По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++"...

"...в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы..."

То есть не совсем кагбэ кукурузник, да?
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25.09.2022 01:09 Відповісти
да можно хоть 50 плюсов дорисовать, от этого не изменится история происхождения этого ведра! а происходит он су-27, советской разработки
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25.09.2022 01:10 Відповісти
..ти ..смердяча козляра... знала б скільки наших хлопців посбивали вони у перші три неділі... Ці..як ти кажеш.. ведра з болтами... ((( Всі літаки від якихось *происходят*. Ти он теж..від барана *ПРОИЗОШЁЛ*...
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25.09.2022 12:10 Відповісти
АЛЬО Зе, ДЕ СТІНГЕРИ, на яких складах ⁉️
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24.09.2022 22:45 Відповісти
Низко пошёл, видать к дождю)))
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25.09.2022 00:47 Відповісти
Что такое миллиард рублей? Тьфу. Пыль для гасконца!
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25.09.2022 01:04 Відповісти
ГЛАВНОЕ КТО ЕГО ПОСТРОИЛ И ЗА ЧЬИ ДЕНЬГИ !!!
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25.09.2022 04:02 Відповісти
 
 