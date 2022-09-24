11 150 20
Інструктор "Азову". Історія евакуації з "Азовсталі". Підготовка нової бригади. | ЮРІЙ БУТУСОВ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Інструктора полку "Азoв" Георгія Купарашвілі поранили в Маріуполі й прооперували на території "Азовсталі". Потім чоловіка разом з іншими пораненими вдалось евакуювати гвинтокрилами.
Під час бою у Маріуполі Купарашвілі двічі поранили внизу живота, перебили сідничний нерв. Чоловіка повезли в госпіталь, але на місці з’ясувалось, що його розбомбили. Тоді медслужба забрала Георгія на "Азовсталь", де його прооперували. Зараз він проходить реабілітацію і збирається створити нову бригаду.
Про це він розповів в інтерв'ю, яке опубліковане на каналі Бутусов плюс, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Right Right 2d264255
показати весь коментар24.09.2022 21:24
+8 Anton 154
показати весь коментар24.09.2022 21:47
+5 5 копійок
показати весь коментар24.09.2022 22:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Штірліц-Мюллеру: Це не на часі друже, розберемося з цим після війни
Дослухаю.