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Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна гарантує російським військовим, які здадуться в полон, цивілізоване поводження, таємницю обставин здачі в полон і можливість не повертатися до Росії.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України Сергію Сові. Бійцю славетної 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр". Він захищав нашу державу – Україну з початку війни у 2014 році, боровся за Піски, за Донецький аеропорт. Після 24 лютого воював на Харківщині.

Сергій Сова віддав своє життя за Україну. Всі ми бачили фотографію його руки із синьо-жовтими браслетами на зап’ясті. Він носив їх як оберіг з 14-го року. І ця фотографія стала однією з перших з Ізюма, з місця масового поховання у лісі, яке було виявлено, коли окупанти втекли. Він був справжнім воїном і таким батьком, яким можна лише пишатися. Вічна памʼять і шана герою!

Вічна слава всім нашим воїнам, які віддали життя в боях за нашу державу!

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Сьогодні я присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" трьом нашим бригадам. 1-й окремій танковій Сіверській бригаді, 40-й окремій артилерійській бригаді, 57-й окремій мотопіхотній бригаді.

З початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання. Спочатку на Чернігівському напрямку, а зараз – у найгарячіших точках півдня та сходу нашої держави. За півроку понад тисячу тисячі воїнів цієї бригади відзначені державними нагородами.

Підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають державу на Харківському напрямку і роблять це дуже хоробро та результативно. Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає й не буде.

57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні нашої держави – звільнила низку населених пунктів на Херсонщині. А за період повномасштабного вторгнення Росії у 57-й бригаді вже троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка" та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.

До речі, з моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів – а вона була започаткована у травні цього року, – вже 46 військових частин відзначені за мужність і відвагу. З них 38 військових частин Збройних Сил України, чотири військові частини Державної прикордонної служби, чотири військові частини Нацгвардії. Дякую вам усім, хлопці! Молодці!

Героїзм, мужність наших воїнів, прагнення до незалежності та справедливості, яке об’єднало весь наш народ, не залишають жодних сумнівів, що Україна переможе. І що всі окупанти на нашій території обов’язково будуть розбиті. Якщо не втечуть. Авжеж, це правда.

Еще раз хочу сказать для русских по-русски.

Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России "могилизацией". Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено.

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Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат.

Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь.

Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.

Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне.

Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу.

А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает, – и пусть многие не признают этого, но точно знают, – что именно Россия несет зло.

Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдём способ обеспечить и это.

Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю.

Ми відповімо агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах... Ми обовʼязково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини.

Ми не дозволимо окупанту залишитися непокараним. Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців.

Вічна слава всім нашим героям!

Слава нашому незламному народу!

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за нашу неньку – за Україну!

Слава Україні!"
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Топ коментарі
+23
И вот нахера нам россияне?
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24.09.2022 22:22
+22
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24.09.2022 23:11
+18
Не те которые мертвые, а те которые сдались. Украина им, с гарантий презедента, обеспечивает им условия для беззаботной жизни. Кормит,поит, условия проживания. Украинцы это со своих налогов оплачивают. И вот нахера это нам нужно.
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24.09.2022 22:29
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Рузьгє зольдат. Убівай путінскіх комісарофф. Здафайся в плєн. Тебя ждьот яйко, млєко і корошая работа на уранофих рудніках.
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24.09.2022 23:15 Відповісти
не забудьте на теплу похльобку, .. а ще семечки, бояру, стекломой, берьозовий сік з мякотью.. бо не здадуться
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24.09.2022 23:22 Відповісти
зєлєнский може їм що хоче гарантувати, я - нє
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24.09.2022 23:16 Відповісти
Навіть якщо вони усі гармтне м"ясо . То навіть при цьому , хтось повинен цей натовп переробляти а м"ясо й в такому випадку один вояка України вб"є наприклад 50 тушканчиків , але велика верогідність , що 51 вб"є українця ...

Тобто , якщо воно здастся без бою в полон -- крайще його при цьому вибачити , чим сплачувати кроввю українців за "право на помсту" .

Це на державному рівні , а на особистому -- презирство до московитів буде йще десятиліття й при чому на Харківщині більше ніж на Львівщині ... це факт вже історичний .
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25.09.2022 20:02 Відповісти
уявляю залужного, що прочитав це, зітхнув і подумав що важкувато буде виграти війну з президентом-ідіотом але діватися нікуди.
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24.09.2022 23:23 Відповісти
тяжкі часи для пересічного рабсіянина почались: взаді овцефіл і педофюрер, .. а спереді бандерівці...
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24.09.2022 23:36 Відповісти
а ти українців спитав чи нам ця москальська наволоч потрібна?!
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24.09.2022 23:32 Відповісти
Тоді питаю: тобі краще на фронті окупанти які не мають шансу здатися і мають стояти до смерті за хворе на голову кремлівське *****,
чи окупанти у яких є вибір скласти зброю і не вбивати захисників України?
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25.09.2022 02:35 Відповісти
А сам ти де?
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25.09.2022 15:31 Відповісти
хто? я?
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27.09.2022 12:55 Відповісти
ахаха. то мені їх повинно бути шкода?!

те що вони здаються не означає що треба їх вдягати, годувати і т.д.

допускаю обмін, але кому цікаві рядові при обміні? тому мають бути знищені.

хто з мечем прийде від меча і поляже!
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27.09.2022 12:50 Відповісти
Гарантувати можна їм тільки індивідуальний сонячнонепропускний пакет.
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24.09.2022 23:32 Відповісти
Наконец то. не прошло и пол-года. Это надо было делать в марте еще ёпт.
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24.09.2022 23:45 Відповісти
То, что им гарантируют жизнь, не означает пансионата в Феофании.
Украине надо восстанавливать инфраструктуру: дороги, мосты, больницы -
кто это должен делать, как не пленные ? пропитание они будут ЗАРАБАТЫВАТЬ. Пока не кончится война.
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24.09.2022 23:51 Відповісти
А мы имеем право их так использовать? А то там всякие конвенции, где про кормёжку и т.д...
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25.09.2022 00:58 Відповісти
Тепре понятно , чого написали цю чуш про те , шо багато люде підробили документи під студентів . Сьгодні це чмо Арестович все пояснив. Потрібні студенти будуть для того, щоб вирівняти той міліон, шо росія збирає.
Но одне радосно - дівчата можуть виїхати.
Але навіщо було брихати, і писати цю ***** , брехню як вони завжди роблять.
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24.09.2022 23:54 Відповісти
Дуже добре, що Україна, нарешті, починає системно думати і працювати з ворожими військами і людям, яких ворог намагається загнати на війну, Україна дає можливість вийти з даної дуже складної ситуації з мінімальними втратами як для нас, так і для них... Або взагалі без втрат.
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25.09.2022 01:11 Відповісти
Тому що Путін не сам вчиняє всі злочини, а він створює умови для того, щоб інші люди виконували його злочинні накази. Якщо нам вдасться знівелювати ці ворожі стимули, створивши зі свого боку інші умови і можливості для людей, яких Путін запланував зробити виконавцями своїх наказів, так, щоби ті люди не виконували його злочинних наказів, тоді це наблизить нас ще більше до нашої перемоги.
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25.09.2022 01:16 Відповісти
Закатають кацапа в грунт нам поможе ЗСУ.
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25.09.2022 02:07 Відповісти
Пропоную їм у гучномовці з ранку до вечора крутити запис, як у Сталінграді, але модернізувати:

- руzzкий солдат! Зачем тебе умирать за карлика с резиновой попой? не выполняй преступных приказов. Ему уже не долго осталось. Сдавайся в плен. Тебя здесь ждет бутылка водки, бесплатный унитаз и работа (на шахте под надзором до конца своих дней).
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25.09.2022 02:40 Відповісти
А ще громадянство,паспорт,пенсію пожиттеву і гарантію, що ненавистные хохлы будуть їм все забезпечувати
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25.09.2022 05:47 Відповісти
Ага, путло підписало указ про здачу в полон десь 10 років тюрми. То що їм краще - тюрма чи у нас ?
А з такими зеленими обіцянками-цяцянками аж бігом!
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25.09.2022 07:23 Відповісти
... может три вещи как из блок-бастера 1977 г "В зоне особого внимания" : "... сухую одежду, горячий чай и наше радушие"
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25.09.2022 07:31 Відповісти
Что-то Зеленский подозрительно заботлив стал о русских солдатах.
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25.09.2022 08:35 Відповісти
Судя по некоторым постам наш "средний цывильный обыватель с дивана" уверенно занимает второе место в мире после российского!
Зеленский меня немного утешил своим решением по гарантии невозврата пленных в РФ, которое ранее озвучил бывший узник Кремля Асеев. Гарантия для сдавшегося добровольно российского солдата, что тебя не обменяют на какого-то барыгу таксиста из Луганска сделает привлекательным вариант "жизнь в плену" по сравнению с вариантом "помирать здесь в окопе, потому что правды нет нигде".
А по поводу наших "старых" кадров из СБУ есть много интересного. Например Закаев недавно в Киеве озвучил, что имелись случаи выдачи в РФ добровольцев из Чечни, воевавших в АТО на стороне Украины. И ему пришлось согласовывать с нынешним руководством Украины гарантий неповторения такого свинства в письменном соглашении. А ведь они уже четвертый чеченский батальон для ЗСУ комплектуют.
Поэтому нехай диванные спартанцы успокоятся - никто пленным украинских женщин раз в неделю не обещает, в Феофании их лечить не будут. Депутаты Верховной Рады, судьи и чиновники всех мастей могут быть спокойны - их материальное обеспечение останется приоритетным для правительстваю
А вот обеспечить военнопленным безопасный ночлег под охраной, таблетку от температуры и 2000 калорий в горячем супе будет для нас в миллион раз дешевле чем положить на поле боя от одного до нескольких наших родных солдат, чтобы убить этого же российского солдата при наступлении.
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25.09.2022 09:03 Відповісти
своєму народу гарантуй, бо гинуть пачками, а захистити нічим.
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25.09.2022 11:43 Відповісти
Гарантує він.
Скільки ти свого народу угробив своїми гарантіями? Тобі насрати було на своїх.
Але ти більше переймався цими расіянськими ублюдками.
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25.09.2022 15:36 Відповісти
нужно до каждого мобилизованного рф это довести, а так же то, что, почти все они будут уничтожены за нарушение территориальной целостности и мира украинских граждан
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25.09.2022 17:00 Відповісти
в случае несдачи в плен
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25.09.2022 17:05 Відповісти
Важко це чути після відео катувань наших полонених хлопців і стану повернутих "азовців" ...
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25.09.2022 21:47 Відповісти
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