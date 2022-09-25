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Мобілізація в РФ: на виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі машин. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

На виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі легкових машин. Рух через митний пункт ускладнено.

Відповідне відео черг на кордоні опублікував телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в РФ: Застегните ему портки! Поедет воевать без порток сейчас. ВIДЕО
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Топ коментарі
+80
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25.09.2022 00:25
+54
Куда то свастика пропала с драндулетов))) Сволочи кацапские,не так давно бомбили Грузию,а теперь бегут туда.
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25.09.2022 00:16
+52
Зачем их туда пускать? Грузия забыла что они там творили в 2008?
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25.09.2022 00:15
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Готуйтесь, грузини, (уйло цих дизертирів прийде скоро рятувати від вас
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25.09.2022 06:51 Відповісти
Скоро Грузію, Казахстан і інші країни, куди наїхали ці д.**** певно будуть асвабаждать
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26.09.2022 09:44 Відповісти
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