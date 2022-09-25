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Мобілізація в РФ: на виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі машин. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі легкових машин. Рух через митний пункт ускладнено.
Відповідне відео черг на кордоні опублікував телеграм-канал NEXTA Live, передає Цензор.НЕТ.
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