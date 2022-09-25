Рашисти підбили "підсумки" псевдореферендумів ще на початку вересня, - СБУ. АУДIО

Псевдореферендуми на окупованих територіях України потрібні російській пропаганді лише для "картинки". Їхній "результат" "визначили" ще на початку вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цю інформацію підтверджують жителі тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві "ЛДНР".

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики "днр". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "днр" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", - розповідає українка своїй знайомій.

В Службі безпеки наголосили, що так званий "референдум" потрібний просто для створення "картинки" на росТБ.

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