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Рашисти підбили "підсумки" псевдореферендумів ще на початку вересня, - СБУ. АУДIО

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Псевдореферендуми на окупованих територіях України потрібні російській пропаганді лише для "картинки". Їхній "результат" "визначили" ще на початку вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цю інформацію підтверджують жителі тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві "ЛДНР".

"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики "днр". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "днр" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", - розповідає українка своїй знайомій.

В Службі безпеки наголосили, що так званий "референдум" потрібний просто для створення "картинки" на росТБ.

Також читайте: МЗС Білорусі про визнання "референдумів" на окупованих територіях: Рішення ухвалять з огляду на "національні інтереси"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
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25.09.2022 10:50
+26
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25.09.2022 10:51
+10
Изменения территории Украины может изменить только сама Украина на Всеукраинском референдуме...остальное туфта мавзолейная....
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25.09.2022 11:33
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25.09.2022 10:50 Відповісти
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25.09.2022 10:51 Відповісти
із серії - чи існують хороші зомбі.
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25.09.2022 11:04 Відповісти
Наступним кроком Путіна буде проведення на території Росії Всеукраїнського псевдо референдуму про приєднання всієї України до РФ. А потім з подачі Держдупи РФ анексія всієїї України. Бо Путін ввійшов у смак а Європа та Америка думають що його можна вмовити. Путін розуміє тільки коли його добряче кулаком в морду дадуть
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25.09.2022 13:10 Відповісти
Это ничего не значит, вообще-то такие документы подписываются каждые 2 недели, а потом выбрасываются. Это стандартная практика в условиях множества агентов врага (то есть нас) внутри их структур. А потом один раз берешь и резко пускаешь их в ход.

Все выглядит как, как чмоня после встречи в Азии на ШОС пошел на референдумы и эскалацию. Либо его там опустили в прямом смысле этого слова бутылкой и он решил, что армия и флот настоящие друзья кацапов. Либо наоборот получил поддержку от каких-то китайских военных, кто свергнет Си и выступит против нас всеми войсками, так как Байден зассыт нападать первым. Но именно до этого числа никаких референдумов быть не могло, это же мусорная позиция проводить референдум без контроля 100% территории, просто жалкое зрелище, это тотальное вынужденное.
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25.09.2022 10:56 Відповісти
Усе йде за відпрацьованим сценарієм фінсько-радянської війни 1940 рр
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25.09.2022 13:12 Відповісти
Громадяни ********** загинуть або будуть депортовані та інтерновані з окупованих територій.
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25.09.2022 10:56 Відповісти
"Дочка работает в министерстве социальной политики "днр", она все знает". Ну, так теперь эту дочку нужно взять за жабры и пускай перед камерой расскажет, что, где и когда..
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25.09.2022 16:49 Відповісти
Дякую СБУ за видатну роботу.
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25.09.2022 10:56 Відповісти
Опачки....В Иране закидали коктейлями Молотова КСИР. КСИР ехал избивать протестующих https://t.me/Ateobreaking/72757
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25.09.2022 11:03 Відповісти
Цаплієнко....В окупованому Алчевську вночі українські сили влучили у ворожий складhttps://t.me/Tsaplienko/16523
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25.09.2022 11:06 Відповісти
Жизнерадостный выпускник РВВДКУ, командир разведроты #331пдп (просто комбо) капитан Александр Гладков был готов протянуть руку каждому, а в Украине протянул ноги https://twitter.com/666_mancer/status/1573777009683095555
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25.09.2022 11:11 Відповісти
КСИР - Корпус Стражей Иранской Революции
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25.09.2022 20:15 Відповісти
Не Иранской. Исламской революции
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25.09.2022 22:45 Відповісти
Зеленский, если ты, типа гетьман, предоставь Украинцам доступ, ДОСТУПНЫЙ! (а не только быстроногим сцыкунам тищенкам-кивам..), к стрелковому оружию..
.. и сообщи об этом в позорных ******** новынах на увесь Світ.. і ти побачиш реакцію На Болотах.. якщо ти-таки Український (прости Господи) Президент, а не чорті шо з легкодоступного "кварталу зелених ліхтарів"
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25.09.2022 11:17 Відповісти
Він ЧОРТ і шо?
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25.09.2022 15:04 Відповісти
..так отож..( але ж дебіли його лю *****
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25.09.2022 15:08 Відповісти
Крысам путлера нужен плацдарм для дальнейшей войны в Украине....,а все эти Рехверендума надо засунуть в дупло путлеру...может появится дорога в дохлое советское прошлое....многострадалец блин об геополитической Катастрофе века...
Шизофреник долбанный...🐓🦍🤣
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25.09.2022 11:27 Відповісти
Изменения территории Украины может изменить только сама Украина на Всеукраинском референдуме...остальное туфта мавзолейная....
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25.09.2022 11:33 Відповісти
А по Расейской Конституции на референдум вообще запрещено выносить вопросы о выходе субьекта федерации из состава федерации..
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25.09.2022 16:52 Відповісти
Деды руssких тимчасово заїхали в Україну в 1933 рр., а їхні внуки повернуться "дамой" в 2022 р
"Жили поживали, добро чуже наживали" тільки 89 років (одне покоління)
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25.09.2022 11:39 Відповісти
итоги **************** подведет Гаагский МУС
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25.09.2022 11:42 Відповісти
***** все победил! стал сцулем всех лынрыры и дыныры
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25.09.2022 13:39 Відповісти
Нехай кацапи засунуть ці "підсумки" собі в сраку.
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25.09.2022 14:37 Відповісти
Рашистам вірити, себе не поважати!!!
Пильнуймо Україну!!
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25.09.2022 21:28 Відповісти
ну не дибіли?
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26.09.2022 09:59 Відповісти
 
 