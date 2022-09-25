Рашисти підбили "підсумки" псевдореферендумів ще на початку вересня, - СБУ. АУДIО
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Псевдореферендуми на окупованих територіях України потрібні російській пропаганді лише для "картинки". Їхній "результат" "визначили" ще на початку вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Цю інформацію підтверджують жителі тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві "ЛДНР".
"Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики "днр". Она все знает. Она сказала: "Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении "днр" в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации", - розповідає українка своїй знайомій.
В Службі безпеки наголосили, що так званий "референдум" потрібний просто для створення "картинки" на росТБ.
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Все выглядит как, как чмоня после встречи в Азии на ШОС пошел на референдумы и эскалацию. Либо его там опустили в прямом смысле этого слова бутылкой и он решил, что армия и флот настоящие друзья кацапов. Либо наоборот получил поддержку от каких-то китайских военных, кто свергнет Си и выступит против нас всеми войсками, так как Байден зассыт нападать первым. Но именно до этого числа никаких референдумов быть не могло, это же мусорная позиция проводить референдум без контроля 100% территории, просто жалкое зрелище, это тотальное вынужденное.
.. и сообщи об этом в позорных ******** новынах на увесь Світ.. і ти побачиш реакцію На Болотах.. якщо ти-таки Український (прости Господи) Президент, а не чорті шо з легкодоступного "кварталу зелених ліхтарів"
Шизофреник долбанный...🐓🦍🤣
"Жили поживали, добро чуже наживали" тільки 89 років (одне покоління)
Пильнуймо Україну!!