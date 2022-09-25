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Лавров на Генасамблеї ООН назвав Луганську область "Лаоською", а Запорізьку - "Запорожною". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "Луганську народну республіку" Лаоською, а Запорізьку область - "Запорожною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це російський міністр заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які проходять у Лаоській, у Луганській, Донецькій, Харківській і Запоріжній та Запорізькій областях України", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

Зазначимо, Лавров не вперше так обмовився. У 2017 році під час пресконференції він також назвав "ЛНР" "Лаоською республікою".

Також читайте: Ядерна доктрина РФ поширюватиметься і на "нові" території, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
тупорылое армянское фашистское ******
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25.09.2022 13:06
+50
Лаос почув та занервував.
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25.09.2022 13:07
+44
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25.09.2022 13:11
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тупорылое армянское фашистское ******
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25.09.2022 13:06 Відповісти
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25.09.2022 13:11 Відповісти
Портрет фашистского ****** !
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25.09.2022 13:45 Відповісти
какая прелесть
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25.09.2022 21:19 Відповісти
До революции 1917г. их эрмэнами не называли.Это другое название Персии.ЭрМэн(муж Я на одэри)=МэнУш=ПэриУш.Название придуманно англомасонским проектом против УшМанов(Османов) ,но задели и ПэриУш.ЧТО 2 ПЕРСИИ БЫЛО??? А алффавит для них и эиопов англичане "НАШЛИ" в Саудовско Аравии.ВЕСЬ КАВКАЗ((и в первую очеред ОдЭр(ТарТар)БэйДжан)) ДОЛЖЕН ИХ НАЗЫВАТЬ ХАЙСКИМИ АРАБАМИ.
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25.09.2022 14:42 Відповісти
Звідки у вас такі дані про Вірменію?https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F

І абетки вірменська і азербайджанська споріднені і походять від грецької.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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25.09.2022 16:41 Відповісти
НЕ відпустило ще коняку.... буває.... голова МІС не вимовляє актуальні назви.... це щось
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25.09.2022 15:12 Відповісти
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25.09.2022 13:07 Відповісти
И символичная свастика посредине
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25.09.2022 19:31 Відповісти
Лаоську хай собі приєднує, стара кляча
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25.09.2022 13:07 Відповісти
Лаос почув та занервував.
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25.09.2022 13:07 Відповісти
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25.09.2022 13:17 Відповісти
Кокс сильно штиранул!
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25.09.2022 13:08 Відповісти
Та і сам ти МЗС із території. І текст - 404. 404
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25.09.2022 13:08 Відповісти
Так его же правильно дебилом зовут.
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25.09.2022 13:08 Відповісти
Не дивно, 50+ років алкоголізму - треба мати справді кінське здоров'я, щоб дожити до такого віку. Але деменція вже знайшла цього покидька)
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25.09.2022 13:09 Відповісти
Пора вже з мерина знімати підкови...
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25.09.2022 14:55 Відповісти
Штырит беднягу .Машка Лаврову кокс бракованый подсунула ? ))
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25.09.2022 13:09 Відповісти
Та ні. Вона всипала йому...кінську дозу.
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25.09.2022 19:21 Відповісти
Сцить коняка
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25.09.2022 13:10 Відповісти
Дебил,бл...
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25.09.2022 13:10 Відповісти
Ну лавруха и дебил, бл*дь:
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25.09.2022 13:10 Відповісти
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25.09.2022 14:58 Відповісти
Уголок циника

@cynicarea

·

19 ч

Пока, из видео с мобилизованными, очевидно, что их гибель лишь увеличит средний айкью по стране
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25.09.2022 13:10 Відповісти
стопудово.
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25.09.2022 13:42 Відповісти
"чмобік, прівєєєт! я твоя самочька..!" - https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/25/517195/
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25.09.2022 14:39 Відповісти
А чому дивуватися? Російська - то вигадана мова на основі слав'янських, а їм ближче до вимови щось тюркське. До того ж вони краще володіють фенєю та матом. Тому такі помилки та обмовки - цілком логічні
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25.09.2022 13:10 Відповісти
поэтому он не может читать с листика и путает буквы?
по-моему, нет.
Здесь ответ очевиден - просто он дебил.
И лучше ржать как конь, чем вот такие звуки издавать.
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25.09.2022 13:43 Відповісти
Я думаю там и уровень жизни рашисты сделают согласно названиям
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25.09.2022 13:11 Відповісти
Армянский дегенерат!
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25.09.2022 13:11 Відповісти
Обдовбані наркомани.
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25.09.2022 13:11 Відповісти
Народ Лаоса: "а нас то за что"?
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25.09.2022 13:11 Відповісти
Бухає прямо перед ТБ камерами.
У залі засідань ООН у кацапської делегації "наливайка" під столом 😁
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25.09.2022 13:12 Відповісти
У меня только один вопрос, что Геббельс который грозит стереть в ядерный пепел весь мир делает на заседании ООН?
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25.09.2022 13:13 Відповісти
показывает свою дурь всему миру, чтобы она была очевидна КАЖДОМУ.
Надо добиться лишения права вето Раши. А еще лучше - изгнания ее из Совбеза.
Все к тому идет.
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25.09.2022 13:45 Відповісти
До речі, СРСР у 1939 році після початку "спецоперації" проти Фінляндії виключили з Ліги Націй!
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25.09.2022 13:13 Відповісти
згадалось, як виключали... Шукав статтю в неті як це було, колись читав (класно було написано, класна мова викладу), але не знайшов, тому зацитую просто вікі:
"4 грудня у відповідь на запит генсека Ліги Націй нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов заявив, що Радянський Союз не перебуває у стані війни з Фінляндією і не загрожує фінському народові, оскільки уклав 2 грудня 1939 Договір про взаємодопомогу і дружбу з урядом Фінляндської Демократичної Республіки (ФДР), який був заснований за добу до цього. З погляду СРСР, він робить спільні з ФДР зусилля щодо ліквідації вогнища війни, створеного у Фінляндії її колишніми правителями.
Молотов оголосив, що попередній уряд Фінляндії втратив свої повноваження і країною більше не керує. Радянський Союз заявив у Лізі Націй, що відтепер буде вести переговори тільки з ФДР. Також глава НКЗС СРСР повідомив, що в разі скликання Ради та Асамблеї для розгляду звернення Холсті радянські представники в них брати участі не будуть.
14 грудня Асамблея Ліги Націй за пропозицією Англії та Франції вирішила виключити СРСР із цієї міжнародної організації. «Зрештою, СРСР може тут залишитися й у виграші, не пов'язаний із пактом Ліги Націй, - резюмувала «Правда», - й матиме відтепер вільні руки»".
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25.09.2022 13:41 Відповісти
было дело. Лига наций была неэффективной организацией. Но и то оказалась лучше ООН. СССР протолкнули в ООН право вето, что полностью делает ее беспомощной в условиях агрессии со стороны одного из постоянных членов с правом ВЕТО.
москали от этого просто счастливы, только и читаешь тут ботов, которые ссутся от счастья что ООН ничего сделать не может с ними.
Но увы для них - уже в очереди в Совбез вместо Раши и Германия и Япония и Турция.
Потому надо подкупать африканские страны, и покупать их голоса и через Генассамблею лишить Рашу права вето. выгнать из Совбеза.
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25.09.2022 13:47 Відповісти
Все решения генасамблеи имеют только декларативный характер. Решения принимает Совбез, где у параши вето. Замкнутый круг
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25.09.2022 14:21 Відповісти
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25.09.2022 13:13 Відповісти
вчера петру пришла повестка
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
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25.09.2022 13:13 Відповісти
як казала патлата зірка із мертвого гвіздка російські матюки це старотатарська мова. А в побут вона війшла, бо рашківське дворянство до 1917 року на 95 відсотків мало татарське походження.
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25.09.2022 13:15 Відповісти
А нікого не дивує його здатність брехати на чорне біле?

А нікого. Бо вже звикли. Сприймаємо всі це все, як належне. До касапстану; а ще раніше - до совка.
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25.09.2022 13:18 Відповісти
совок по сравнению с Рашей были ангелами...
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25.09.2022 13:48 Відповісти
Торси ....

@Torsi_3

·

24 сент.

Кадыровец приметил автомат своего русского сослуживца и притаился в ожидании его смерти.

https://twitter.com/i/status/1573556013529186305
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25.09.2022 13:21 Відповісти
Коняка знов перднула!
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25.09.2022 13:22 Відповісти
а что вы хотели, 72 годика лошадке. деменция-с
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25.09.2022 13:22 Відповісти
вот такие есть животные на запоребриковой территории.
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25.09.2022 13:23 Відповісти
вы пожалуйста напишите как всем эту нюйню перевили?
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25.09.2022 13:24 Відповісти
Надо этого э-э-э... Лаврового ударить по башке, а город э-э-э... Мосул и страну э-э-э... Роисся, где обитают такие мудаки, сравнять с землей
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25.09.2022 13:24 Відповісти
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25.09.2022 13:28 Відповісти
Це вже не перший раз, коли він лугандонів Лаосом обізвав. Перший раз був 2014-го року.
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25.09.2022 13:29 Відповісти
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25.09.2022 13:32 Відповісти
Та-ак! Вже і прочитати не в стані. Передоз мабуть.
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25.09.2022 13:34 Відповісти
..наркота лошадь был под допингом....
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25.09.2022 13:35 Відповісти
Написали бы там слово йух, то и это прочитает. Дурило с бумажкой.
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25.09.2022 13:40 Відповісти
Tam v Rossii vse debily ,rozhi kak u narikov-putin,lavrov peskov,byl takoj v OON churkin,usmanov,sechin....alkashnya zaharova ,medvedev....
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25.09.2022 13:44 Відповісти
заговаривается старый ублюдок....знать сдохнет скоро!
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25.09.2022 13:56 Відповісти
Маразм крепчает. Может как нибудь пистолет с зубной счеткой переплутает.
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25.09.2022 13:56 Відповісти
Стесняюсь спросить,как этого коня педального пустили на территорию США,да ещё в ООН,если оно по брови нанюхавшись "аргентинской муки"?
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25.09.2022 14:00 Відповісти
Лошара скоро "изобретён" лаврофську.
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25.09.2022 14:11 Відповісти
Выглядит как саботаж. Лошадь просто хочет к любовнице и все, а этот чмоня ему надоел и вообще срал он на Крым и на Донбасс. Поэтому он полгода несет полную дичь, но смешнее те представители МИД, которые за ним повторяют. Хотя до ооновского клоуна ему еще далеко, но тому явно тексты пишет то же МИД с этой итальянской забастовкой.
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25.09.2022 14:11 Відповісти
Мозок здає в коня. Зони Брока і Верніке не працюють тому вимовляє не те що бачить
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25.09.2022 14:15 Відповісти
Може тре перевірити, що там в Лаосі, про всяк випадок? Може теж референдять, поки усі відволіклися, а назавтра - гоп! - і кацапоновини про Лаоський федеральний округ розповідють
(сарказм)
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25.09.2022 14:30 Відповісти
Конякін , ну ти і бидло кремлівське
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25.09.2022 14:32 Відповісти
кінь явно коксу перебрав
краще б нікотину шмальнув і до кобЗдона
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25.09.2022 14:35 Відповісти
Це все наслідки "імпортозаміщення", або деменція блєать... І то така стадія, шо напевно я ще такої не знаю.... Після тяжкої форми, напевно є ще якась... LOL...
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25.09.2022 14:40 Відповісти
аргентинский кокс подсушил чердак уже не молодой лошади-дипломату..... ему бьі на фене мурчать но он же не в кремле....
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25.09.2022 14:40 Відповісти
От же наглота: "... где столетиями жили их предки...". В ці краї понаїхав весь непотріб зі всієї рос. імперії за "длинным рублем", на заробітки, ось чому там відбулася тотальна русифікація, хоча споконвіку там жили українці. А взагалі-то де може бути "историческая родина" у ординців, які тільки то і робили, що захоплювали все нові території, оскільки за собою лишали руїни?
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25.09.2022 14:45 Відповісти
Ти диви, на Лаосскую область ***********, наволоч. Назву не встані вимовити, а туда же - господарювати, господарі, курва їх мати, сракою зроблені.
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25.09.2022 14:46 Відповісти
От що кокс животворящій робить....
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25.09.2022 14:53 Відповісти
Что он курит?
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25.09.2022 15:08 Відповісти
Якщо істота постійно під наркотиками -то дивуватися нічому.
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25.09.2022 15:25 Відповісти
талантливый дипломат
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25.09.2022 15:39 Відповісти
Не,ну а что Вы от лошака хотите?? Хоть несколько слов выучил и на трибуну не на.рал,уже за это спасибо Это ж рассея.Какая страна,такой и министр
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25.09.2022 15:46 Відповісти
подкиньте лошади-Лаврову овса,чтобы не запинался
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25.09.2022 15:55 Відповісти
Як каже Ілон МАСК "можеш далі не продовжувати, просто іди на х*й"...!!!
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25.09.2022 16:19 Відповісти
Коня потрібно скинути з літака над Лаосом. Нехай там в джунглях організовує ріхверендуми, мальчики в трусіках допоможуть. Підножного корму для нього там достатньо😁
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25.09.2022 16:26 Відповісти
У сумної шкапи кокс рештки мізків знищив, хехе
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25.09.2022 17:50 Відповісти
О,я,я,Кемска волость... (с)
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25.09.2022 20:07 Відповісти
А Херсонскую назвал Харьковской. Слава Богу, что Харьков не удостоился такой "чести".
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25.09.2022 21:25 Відповісти
Це щоб в Гаагському трибуналі ще на тижлень затягнути свою страту, морочить голрву, ввімкнув режим юридичного шума.
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25.09.2022 23:43 Відповісти
Йой -- йще один КастАмєля з"явився ...
Ну якщо хтось живе десь , та йще "стАлєтіямі" , то хоча б той хтось назву цієї землі вивчив би ....

Не вірять московити в закон бумерангу , а він вже 21 верессня повернувся до тих , хто кайфовав , що десь там "у хАхлов" вбивают й ******** й мовляв він "рассія впердє" тільки в віртуалі зібрався споглядати з попкорном ...

Так само ми йще побачимо референдуми в захопленному казахами (підчас кривавою громадянської війни) Сибіру ... Бо в кого , в кого , але у казахів є документальне пітверження , що їх пращури не тільки жили в Сибіру , але це була невід"ємна частина їх родинної імперії -- Улуса Джучі . Бо куди втік хан Тохтомиш , коли після спалення Москви й втечі з неї Дімона Донського Тохтамиша робив самозванець Тимерлан ? Тохтомиш втік до Сибірського ханства , чиї землі були теж частиною улуса Джучі ...
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26.09.2022 00:31 Відповісти
лавров педальний конь ***** попутав лугандон та лаос --- це вже занадто . пора цю клячу на ..новодевичье..
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26.09.2022 07:13 Відповісти
Такой же тупой *****, как и путя-*****. После суда на параше подучатся.
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26.09.2022 08:46 Відповісти
міг би вже і путіна ****** назвати заодно
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28.02.2023 22:23 Відповісти
 
 