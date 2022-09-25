Лавров на Генасамблеї ООН назвав Луганську область "Лаоською", а Запорізьку - "Запорожною". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "Луганську народну республіку" Лаоською, а Запорізьку область - "Запорожною".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це російський міністр заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.
"Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які проходять у Лаоській, у Луганській, Донецькій, Харківській і Запоріжній та Запорізькій областях України", - сказав глава МЗС країни-окупанта.
Зазначимо, Лавров не вперше так обмовився. У 2017 році під час пресконференції він також назвав "ЛНР" "Лаоською республікою".
Топ коментарі
+55 Евгений Пэ
показати весь коментар25.09.2022 13:06
+50 Валерiй Осадчий
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+44 Топ Ган
показати весь коментар25.09.2022 13:11
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Будь ласка, зачекайте...
І абетки вірменська і азербайджанська споріднені і походять від грецької.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
@cynicarea
·
19 ч
Пока, из видео с мобилизованными, очевидно, что их гибель лишь увеличит средний айкью по стране
по-моему, нет.
Здесь ответ очевиден - просто он дебил.
И лучше ржать как конь, чем вот такие звуки издавать.
У залі засідань ООН у кацапської делегації "наливайка" під столом 😁
Надо добиться лишения права вето Раши. А еще лучше - изгнания ее из Совбеза.
Все к тому идет.
"4 грудня у відповідь на запит генсека Ліги Націй нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов заявив, що Радянський Союз не перебуває у стані війни з Фінляндією і не загрожує фінському народові, оскільки уклав 2 грудня 1939 Договір про взаємодопомогу і дружбу з урядом Фінляндської Демократичної Республіки (ФДР), який був заснований за добу до цього. З погляду СРСР, він робить спільні з ФДР зусилля щодо ліквідації вогнища війни, створеного у Фінляндії її колишніми правителями.
Молотов оголосив, що попередній уряд Фінляндії втратив свої повноваження і країною більше не керує. Радянський Союз заявив у Лізі Націй, що відтепер буде вести переговори тільки з ФДР. Також глава НКЗС СРСР повідомив, що в разі скликання Ради та Асамблеї для розгляду звернення Холсті радянські представники в них брати участі не будуть.
14 грудня Асамблея Ліги Націй за пропозицією Англії та Франції вирішила виключити СРСР із цієї міжнародної організації. «Зрештою, СРСР може тут залишитися й у виграші, не пов'язаний із пактом Ліги Націй, - резюмувала «Правда», - й матиме відтепер вільні руки»".
москали от этого просто счастливы, только и читаешь тут ботов, которые ссутся от счастья что ООН ничего сделать не может с ними.
Но увы для них - уже в очереди в Совбез вместо Раши и Германия и Япония и Турция.
Потому надо подкупать африканские страны, и покупать их голоса и через Генассамблею лишить Рашу права вето. выгнать из Совбеза.
с приказом завтра к десяти
явиться сразу в крематорий
и ничего с собой не брать
А нікого. Бо вже звикли. Сприймаємо всі це все, як належне. До касапстану; а ще раніше - до совка.
@Torsi_3
·
24 сент.
Кадыровец приметил автомат своего русского сослуживца и притаился в ожидании его смерти.
https://twitter.com/i/status/1573556013529186305
(сарказм)
краще б нікотину шмальнув і до кобЗдона
Ну якщо хтось живе десь , та йще "стАлєтіямі" , то хоча б той хтось назву цієї землі вивчив би ....
Не вірять московити в закон бумерангу , а він вже 21 верессня повернувся до тих , хто кайфовав , що десь там "у хАхлов" вбивают й ******** й мовляв він "рассія впердє" тільки в віртуалі зібрався споглядати з попкорном ...
Так само ми йще побачимо референдуми в захопленному казахами (підчас кривавою громадянської війни) Сибіру ... Бо в кого , в кого , але у казахів є документальне пітверження , що їх пращури не тільки жили в Сибіру , але це була невід"ємна частина їх родинної імперії -- Улуса Джучі . Бо куди втік хан Тохтомиш , коли після спалення Москви й втечі з неї Дімона Донського Тохтамиша робив самозванець Тимерлан ? Тохтомиш втік до Сибірського ханства , чиї землі були теж частиною улуса Джучі ...