В Дагестані протестують проти мобілізації: Поліція стріляє у повітря. ВIДЕО

Жителі села Ендірей у Хасавюртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала та протестують проти мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Із села мобілізували 110 осіб, і люди вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків. Зазначається, що поліція пострілами у повітря спробувала розігнати протестувальників. Чи є постраждалі чи затримані, невідомо.

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