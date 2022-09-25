НА МОСКОВІЇ ПАЛАЄ! "Азов", мобілізація і котлети з мухами | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У сьогоднішньому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" Ви вкотре порадієте за визволених із російського полону захисників Україна, а ще дізнаєтесь - як відбувається мобілізація в РФ.
Богдан Буткевич і Наталя Соколенко готові вкотре привітати нас усіх із найкращою новиною тижня - з окупантського полону визволено 215 українських героїв, з яких 188 - захисники Маріуполя та "Азовсталі". А ще - трохи посміятися над новинами північних сусідів. Як там відбувається мобілізація в Росії? Та чому мухи й котлети вже разом, а не окремо? Дивіться у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.
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