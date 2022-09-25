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НА МОСКОВІЇ ПАЛАЄ! "Азов", мобілізація і котлети з мухами | Підсвинки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У сьогоднішньому випуску "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" Ви вкотре порадієте за визволених із російського полону захисників Україна, а ще дізнаєтесь - як відбувається мобілізація в РФ.

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко готові вкотре привітати нас усіх із найкращою новиною тижня - з окупантського полону визволено 215 українських героїв, з яких 188 - захисники Маріуполя та "Азовсталі". А ще - трохи посміятися над новинами північних сусідів. Як там відбувається мобілізація в Росії? Та чому мухи й котлети вже разом, а не окремо? Дивіться у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соловйов і Путін в шоці - росіянам насипають на всіх фронтах! | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Дайош москалям побільше мух ! Он їх скільки по їхніх трупах лазять, і такі жирні !...
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25.09.2022 19:19 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Пильнуймо Україну !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️🗡🌞🍒🌶🌻✌️✊👍🇺🇦🇪🇪🇬🇧🇩🇪🇮🇩🇦🇿🇸🇪🇨🇦🇫🇮🇺🇸🇪🇺🇳🇴🇹🇷‼️❤️⚔️
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25.09.2022 21:51 Відповісти
 
 