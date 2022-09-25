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Бійці "Азову" ховають 6 окупантів, яких кинуло російське командування на Запоріжжі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники з полку "Азов" ховають російських окупантів, яких кинуло командування, у Запорізькій області.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Кадри були зняти в липні. Російських окупантів поховали в посадці. Водночас війська РФ були доволі близько до цього місця - близько 200-300 метрів.

Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних. 

"Ми бачимо якісь підрозділи "ДНР", є люди в російській формі", - розповідає журналіст Юрій Бутусов.

Поблизу тіл російських окупантів також виявили радянські каски. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інструктор "Азову". Історія евакуації з "Азовсталі". Підготовка нової бригади. | ЮРІЙ БУТУСОВ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
......
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «сраку».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «яйця»
.....
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25.09.2022 15:42
+20
Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних. Джерело: https://censor.net/ua/v3369465

О, і надгробок для орків вже готовий!
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25.09.2022 16:09
+16
известью ванек присыпали... я подумал хлоркой...
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25.09.2022 15:40
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известью ванек присыпали... я подумал хлоркой...
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25.09.2022 15:40 Відповісти
А може то "вапно хлороване"?
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25.09.2022 15:51 Відповісти
та їх вже треба в глибоких ровах закопувати присипаючи вапном..бо загидимой й землю, водойми й грунтові води..чи зараз всілякі ООНи приколяться й вигадають конвенції з поховання..а тій парасії дохлі сини не потрібні
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25.09.2022 15:54 Відповісти
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Ще щось треба пояснювать?!!!
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25.09.2022 16:30 Відповісти
Так. Вони цей наказ не виконують. І? Ні ну можете ще поорати воцитувати..може допоможе..
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25.09.2022 16:39 Відповісти
Мені особисто - "насрать" - чи виконують вони наказ! Моя баба шукала діда, який пропав безвісти у 41-му, поки не пригрозили "мордовськими таборами" і позбавленням дітей Зараз українські матері шукають пропавших без вісті синів(а жінки - чоловіків), з 2014 року
ЩО будуть робить матері російські - не знаю! Вони зараз більше задають питань не МО РОсії та командуванню в/ч, де ті служили, а пишуть в МО України! Сусідці товарша мого, сестра з Росії в Чернігів (після зняття блокади) зателефонувала : "Мой сын-танкист, там у вас на Чернигавщине ваевал Прапал в канце марта Паспрашивай там у сваих - может он в плену, или что-то случилось?" (А у цієї жіночки батьківський будинок кацапи розбили і батьки бездомними стали - забрала до себе!) Так відповіла: "Приезжай и ищи! Я лопату дам!"
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25.09.2022 17:14 Відповісти
Щось сьогодня я Вас не розумію..начебто про одне й те саме говоримо - а результат стрьомний виходить..ото я кажу прямо - мені глибоко плювати, що з кацапськими трупаками, головне щоб не нашкодили ще більш..
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25.09.2022 17:45 Відповісти
А чим саме вони вже нашкодять? Тільки користь принесуть - у тій посадці дерева краще ростимуть Адже гниюча органіка разом з вапном дають в сукупності водорозчинні добрива!
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25.09.2022 17:53 Відповісти
о то їх для добрив посипають...я думав щоб бактерії вбивати...
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25.09.2022 18:22 Відповісти
Спочатку одне, а навздогінці - й інше
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25.09.2022 19:36 Відповісти
ААааа..ось і поразумілись! Я тільки проти тих варіантів, що можуть призвести до зараження колодязів й водоймищ, щоб наші люди й тварини не потруїлись
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25.09.2022 18:46 Відповісти
Ні! Там не той варіант! Ви ж бачили - лісосмуга невелика посеред полів! Житла поблизу нема Річки теж не видно!
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25.09.2022 19:37 Відповісти
Пані, Кравець, так саме для того, щоб навіть мертві кацапи не нашкодили, їх і присипають негашеним вапном.Негашене вапно,вибирає вологу мокрої гниючої плоті кацапа, а ще якщо піде дощ-то залишаться одні кістки.І ніякої трупної отрути вже не буде...
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25.09.2022 20:21 Відповісти
Пане Нявчук, то приїздть ї навчіть..задовбали іноземні радники..он Зе порадьте, що робити
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25.09.2022 22:17 Відповісти
......
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «сраку».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «яйця»
.....
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25.09.2022 15:42 Відповісти
заждіть... а яже мамка ?з білими Жигулями? За пропавших безвісти машин недають! От невдобно як....
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25.09.2022 15:55 Відповісти
Пропавшіє в ізвєсті
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25.09.2022 16:35 Відповісти
Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних. Джерело: https://censor.net/ua/v3369465

О, і надгробок для орків вже готовий!
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25.09.2022 16:09 Відповісти
Як казав колись цар Сломон,..рабZeя сдохне, як саветский саюз и СНГ с ОДКБ...🤣все до чого лізуть мавзолєйні дєбіли чомусь дохне....🤣
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25.09.2022 16:22 Відповісти
Треба катапультою перекидати дохлих кацапів через кордон, хай на паРаші їх хоронять. А то загадимо свою землю на століття.
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25.09.2022 16:27 Відповісти
ніфіга, в прикопувати, пересипавши вапном і дрібним металоломом. нехай землю удобрюють
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25.09.2022 16:34 Відповісти
Щось не дуже хочеться їсти овочі, вирощені на кацапах...
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25.09.2022 16:38 Відповісти
Башкиру - «россіяніну»…

Ти прийшов, вкрай жадобою кручений,

Лиш бажаючи «гарно пожить»…

А залишився, кулями звалений,

На Донбасі, в проритвині, гнить…

Що сказать твоїй матері, батькові,

Ти ж тоді промовчав, не сказав,

Що ціною крові української

Ти достаток собі заробляв…

Гайвороння співає над битвою,

Галич ділить на шмаття твій труп,

І пояснення так, що «гонитвою,

Лиш за правдою тут був твій рух…».

Це казки! Ці красиві повідання

На дітей розраховані лиш,

А грабунок країн, що піддалися

На солодкий, до притору, книш…?!

Розсипається лжа, відкриваються

Очі в тих, що луда запливла

Подивіться, лишень, в Україну,

Що в зусиллях, в борні, постала…

Розбереться Вкраїна без помочі,

Без підказок кремлівських, однак,

Якось так, «без гвалту, без голосу»

Без бездумних московських атак.

Нащо ліг ти в степах України,

Що забув ти в її ковилах?

«Євшан-зілля» в Башкирії, пахнуче,

Точно так, як в Таврійських степах…

І сказала Вкраїна: «Воістину,

Хочу жить я сама, процвітать….

І не хочу, щоб дітьми моїми

Кожен дурень тут міг попихать…

Хай не зможе ніхто наказать

Як стоять, як робить, що жувать,

Сало смажить, солить, чи по-іншому

На обід із борщем уживать…

Я живу, як умію, як хочу я,

Добре - ні, я живу… І облиш!

Я одного прошу - не встрявай сюди,

Україну в спокої залиш…».

С. Гайдамака

9.12.2014 р.
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25.09.2022 16:32 Відповісти
Заголовок треба поміняти - Пропавшіє в ізвєсті
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25.09.2022 16:37 Відповісти
У "Азовця" з борідкою на формі знак добровольчого батальону "Донбас". Як і в "Айдарі", там було багато місцевих, з Донбасу. Атакуючий сокіл...
Бій під Карлівкою, вони просили один БТР...Бой батальона "Донбасс" под Карловкой 23.05.2014 - YouTube. А потім був Іловайськ.
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25.09.2022 19:07 Відповісти
потому что ЛЮДИ... а не кацапское дерьмо...
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25.09.2022 20:25 Відповісти
 
 