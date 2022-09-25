Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle заявив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях призведуть до подальшої ескалації російської агресії проти Європи і світу.

Слова Порошенка цитує "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років", - зауважив Порошенко.

"По-друге, я абсолютно впевнений, що й Конституційний суд вважає зараз так само, як це було стосовно Криму в 2014 році, за мого президентства, а саме - це безумовно неконституційно", - нагадав п’ятий президент.

"По-третє, це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше - здійснити атаку включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі", - застеріг Порошенко.

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