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Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle заявив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях призведуть до подальшої ескалації російської агресії проти Європи і світу.

Слова Порошенка цитує "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років", - зауважив Порошенко.

"По-друге, я абсолютно впевнений, що й Конституційний суд вважає зараз так само, як це було стосовно Криму в 2014 році, за мого президентства, а саме - це безумовно неконституційно", - нагадав п’ятий президент.

"По-третє, це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше - здійснити атаку включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі", - застеріг Порошенко.

Також читайте: Окупанти дають по 40 тис. руб. за "потрібну" відповідь на псевдореферендумі в Каховці, - ЗМІ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Не пиши дурниць. Ці угоди дали час на відновлення армії.
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25.09.2022 15:54
+20
Если б Порошенко не заключил те Минские домовлэнности, то мы б, вероятно уже б лежали под путей ещё тогда. Учитывая состояние тогдашних ЗСУ. Минские домовлэнности - отсрочка, нужная для армии
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25.09.2022 15:56
+18
Тогда рашка могла без шума и пыли захватить всю территорию Украины.
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25.09.2022 15:53
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Твк, так... Квіткі є, та ще і на пленуми чи процеси "пєрєстройкі" ...
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25.09.2022 15:50 Відповісти
Тогда рашка могла без шума и пыли захватить всю территорию Украины.
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25.09.2022 15:53 Відповісти
Щось для регистрації 29 серпня 2022 року ти Лахта забагато балакаєш.
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25.09.2022 16:36 Відповісти
та ні, не лахта, але це чисто подляцька ботва.
бо лахта зараз обзиває Zе клоуном, коміком маріонеткою на шнурках запада і прочая погремухами.
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25.09.2022 16:48 Відповісти
Знесли вже бота Vl 0f5b7a0e . Видать, з забороненого ІР вийшов, Потім перевірю по деактивації
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25.09.2022 17:33 Відповісти
Не пиши дурниць. Ці угоди дали час на відновлення армії.
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25.09.2022 15:54 Відповісти
А широкомасштабне вторгнення було при Порошеко чи може через три роки панування Зеленського?
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25.09.2022 16:23 Відповісти
А які сили зараз сиділи у парламент і призначали таких же мерами і таке інше та здали Південь і ледве не здали Київ?? Хто зараз привладі,якщо вилупки Януковича сидять в ОПі і інших інституціях?
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25.09.2022 16:34 Відповісти
При Пороху кацапських агентів виявляли і знищували, при Зе їх накопичилось стільки ж як і при Януковочі. З якого перепугу в тебе Райнін з Харкова який був в опозиції до Януковоща став
проросійським колаборантом. Зббрехати вже нічого чи як. Молись щоб твій Зе не підписав "мирну капітуляцію" з кацапами.
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25.09.2022 16:42 Відповісти
Порошенко був в тяжкій ситуації: армії нема, танцори-члєнограї-коміки, та самі уклоністи, що не хочуть боронити рідну землю.. насміхалися над державою.. хто ці люди, і де вони зараз, ми знаємо
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25.09.2022 16:53 Відповісти
Ну так при твому Зе клоуні у став, а до 2019 Райнін був за Україну.
Що збрехати вже нічого.
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25.09.2022 16:59 Відповісти
А Бойко сказав ?
Тільки для кацапа те що сказав риг буде аргументом.
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25.09.2022 17:01 Відповісти
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25.09.2022 16:37 Відповісти
Лошара, народ України показав, а не твій Зе клоун який не зміг втекти, бо йому взлітну полосу перегородили вантажівкою. Порох патріот, а твій Зе клоун гарна знахідка для кремля і кацапів.
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25.09.2022 16:44 Відповісти
Ущербний ? - добробати це тобі не народ України ?
На добробатах Україна протрималася перщі місяці війни.
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25.09.2022 16:57 Відповісти
Олігофрени з першого разу не розуміють, але кажу вдруге - добробати як і ТРО це народ України.
Твої кацпські військові зайшли на Донбас у час Іловайську, а не до того, Іловайск був у серпні як що память в тебе не відбило.
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25.09.2022 17:20 Відповісти
а то Порох не очолив супротив, коли влітку 2014-го дав наказ на звільнення Донбасу від сепаратистів?
Методичку викинь. Та брехня давно спростована.
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25.09.2022 16:40 Відповісти
Поразка в Дебальцево була в 2015-му році; а не в 14-му. Бреши далі.
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25.09.2022 16:49 Відповісти
Пишайся своїм Зе клоуном
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25.09.2022 16:49 Відповісти
та підписаний був Мінськ-3, в Парижі 09/12.19р.!
Тільки РОК не дав можливості його запровадити. Тому ***** обідився, і посунув
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25.09.2022 16:39 Відповісти
Нащо ?
Твій Зе клоун вів напередодні тайні перемовини які викрили західні журналісти з Козаком, там
він домовився про припинення курсу України на НАТО яке затверджено в Конституції,а до цього
розмінував Чонгар, видав вагнерівців, купував електрику у кацапів і Белорусі на 3 млрд. доларів
і це все для того ЩОБ ЛІЛІПУТІН НЕ НАПАВ, а ліліпутін взяв і кмнув твого клоуна, бо йому захотілося всієї України.
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25.09.2022 16:53 Відповісти
Если б Порошенко не заключил те Минские домовлэнности, то мы б, вероятно уже б лежали под путей ещё тогда. Учитывая состояние тогдашних ЗСУ. Минские домовлэнности - отсрочка, нужная для армии
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25.09.2022 15:56 Відповісти
жодної капітуляції в Мінску в 2014-му, ні в 2015-му (на відміну від Парижу в 2019-му) підписано не було. Бо було під тиском посередників Меркель і Оланда підписано компромісну угоду про принципи повернення Донбасу під суверинітет України. Але ***** свою частину угод (починаючи з перших пунктів) відмовився виконувати, тому Україна, спробувавши виконати перший пункт (припинення вогню) не стала виконувати і подальших взятих на себе зобов'язань. Всі залишились "при своїх" аж до Парижу, коли 09/12.2019р. була письмово погоджена т.зв. "формула штанмайєра" в касапських хотєлкках. Оце вже була зрада. І слава Богу, що вона не була запроваджена в законодавстві України.

Так що твої методички ьхнуть Г+Г
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25.09.2022 17:19 Відповісти
Якби були якісь "кремлівські куратори", то чому до сих пір не було підписано капітуляції чи іншого документу, в якому Україна втратила б нові території? Чому Україна не відмовилась від Криму? Чому взагалі Путін напав на Україну, якщо його маріонетка і так стоїть при владі? Можемо зробити висновок, що обороноздатність знищувалась, але точно не за замовленням Кремля. Не треба з ідіотизму робити теорію змови
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25.09.2022 16:47 Відповісти
тому що ще є українське громадянське суспільство, неоднорідне нехай, з авантюристами штибу Стерненка і Семенченка і К*, але й з адекватними, які зформувались в РОК, і які в разі прямої зради мокрого місця не залишать від зрадника. Тим більше, члени громиадянського суспільства зараз зі зброєю.
А так би, були б ми, як лаптєстан, як касапи, яким потрібен цар-батюшка - то б ніхто ні накого би не зважав, була би підписана капітуляція. як Петеном в 1940-му.
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25.09.2022 17:03 Відповісти
тебе плохо?
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25.09.2022 16:05 Відповісти
та ну!? За кожен свій висер він має на пляшку Carlsberg...
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25.09.2022 16:31 Відповісти
Методичка розрахована на дебілів з короткою пам'яттю.
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25.09.2022 16:30 Відповісти
В москві після 21-го кудись подівались наклейки z з машин.
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25.09.2022 15:56 Відповісти
готувались тікати за кордон, туди з тими наліпками не пущщщають))
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25.09.2022 16:17 Відповісти
хоч хтось з дорослих в ВРУ є
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25.09.2022 15:57 Відповісти
На все 100% уверен , если бы в 2014 президентом выбрали бы
Зеленского, то уже на следующий день после инаугурации мы
бы все уже были в кацапии.
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25.09.2022 16:00 Відповісти
и даже дальше. к счастью, зеленский в это время был в москве.
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25.09.2022 16:06 Відповісти
///
Як змінилась мапа бойових дій в Україні за 7 місяців війни

https://t.me/RBC_ua_news/30913
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25.09.2022 16:06 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1568202908096729088 ))
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25.09.2022 16:20 Відповісти
класс... коты вообще талантливые ))))

https://youtube.com/watch?v=S61ENc51Z1Q&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JChQQ
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25.09.2022 16:29 Відповісти
Ніхєра. Нажаль, це йому потрібно для прикриття запланованої атаки ТЯЗ їхньою доктриною.
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25.09.2022 16:18 Відповісти
такое пишут:
НАТО заявило о том, что не останется в стороне, если расея аннексирует оккупированные территории. Замечены значительные перемещения военной техники в Польше, Румынии, Германии и Великобритании....
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1573939317814304771?s=20&t=VG30YzNlvymHnV4CVFvnYw
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25.09.2022 16:18 Відповісти
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25.09.2022 16:25 Відповісти
Вся вина Зеленського в тому що Чорновіл ледь не зламали ногу і не вручають нагороди її підрозділу ?
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25.09.2022 17:23 Відповісти
Вся вина Зе клоуна що він сокодрочер і підспівува ліліпутіну і кацапам до 24 лютого 2922 року.
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25.09.2022 17:31 Відповісти
Не згоден. Не вся. Там є вина з більш важкими статтями КК.
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25.09.2022 17:46 Відповісти
Як він підспівувув ? До тої дати не було здано жодного села і від інших територій невідмовлювався
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25.09.2022 17:53 Відповісти
брешеш, зебіле.
Станиця Луганська, Золоте і Гірське в 2020-му були здані, попри обгортку "розведення"
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25.09.2022 18:54 Відповісти
Не звізди, ці міста втратили в цьому році, можу навіть ссилки дати
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25.09.2022 19:00 Відповісти
Что, что а красиво говорить Порошенко всегда умел ...
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25.09.2022 16:28 Відповісти
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25.09.2022 17:03 Відповісти
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25.09.2022 17:04 Відповісти
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25.09.2022 17:06 Відповісти
Надеюсь, Украина приготовила или хотя бы готовит действенный ответ на ядерный удар. Например, "грязную бомбу" или химоружие.

Особенно в условиях невнятного блеянья от "сильных мира сего" на тему ответных действий на применение кацапами ЯО по Украине, можно было бы зарядить какое-то количество снарядов и ракет ядерными отходами или какой-нибудь химией и поставить плешивой крысе ультиматум - либо дальше воюем в Запорожской и Херсонской областях и он не применяет ЯО, либо приграничные территории россии получают неприятную ответку.

И там вроде продавливали заполнение метанопровода для экспорта рашистских удобрений - пусть заполняют, можно будет долбануть по нему на территории рашки. Раз эта падаль всё равно не даст нам жить - нужно, чтобы эту авантюру путлера кацапы помнили несколько поколений, как они устроили Украине ядерную катастрофу и в ответ тоже кое-что получили.
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25.09.2022 17:12 Відповісти
Нажаль забруднення хоч всього Бєлгороду чи Воронежу ядерними відходами для ліліпутіна і кремля не буде чимось критичним. Нагадую що раша дозволила звозити на свою територію відпрацьоване ядерне паливо за грощі звісно.
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25.09.2022 17:14 Відповісти
А от удар по москві ядерними відходами буде саме тим що треба, тому США і не надають ракет великої дальності нам.
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25.09.2022 17:15 Відповісти
От Москвы до самой ближайшей точки границы Украины - около 450 км.
Ракеты ATACMS, которые безуспешно выпрашивают у США, летят на 300 км.
Ясное дело, что на самой границе никто пусковую установку не разместит, потому дальность нужна минимум 500 км. ATACMS - 300 км.

Так что нет, вообще не поэтому.
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25.09.2022 20:35 Відповісти
Ти всі типи американськихз ракет знаєш, чи тільки ті про які пишуть у газетах.
Є ракети і на 500 і більше кілометрів. не хвилюйся.
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25.09.2022 23:43 Відповісти
На слуху просьбы передать те, которые летят на 300 км. Они до Москвы никак не могли бы долететь даже с попутным ветром.

То, что Залужный назвал это ракетной атакой, наводит на мысль, что это было что угодно, но не ракета, это же война, а на войне положено дезинформировать, например, как в случае с "контрнаступлением на юге", которое оказалось контрнаступлением в Харьковской области.
В Новофёдоровке мог быть беспилотник (вроде США передавали такие, которые могли до туда долететь), мог быть спецназ и что угодно ещё.
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26.09.2022 00:10 Відповісти
Думаю це не за горами.
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26.09.2022 00:12 Відповісти
Хто замовляв Пороха у 2019 перед виборами президента
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25.09.2022 17:12 Відповісти
Пояснення про псевдореферендум від п*того президента-стало справжнім бенефісом випорожнень Гаррі Гранта і Ан Мур на Цензорі.Як казали кіношні герої-"Вам би обом,книжки писати...."І все робите вірно-хто не згоден-в спам.Ніякої цензури,вільне волевиявлення і свобода викласти свою думку-в спам. А що ми тоді хочео від референдумів під дулом автоматів?
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25.09.2022 19:58 Відповісти
Як для того хто зареєструвався 27 червня 2022 ти забагато розмовляєші стверджуєш.
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25.09.2022 23:45 Відповісти
Так я ж не знав,що на форумі для того щоб щось стверджувати,чи взагалі "розмовляти" потрібна регістрація в якийсь певний час,чи рік.А може потрібно брати дозвіл у гарі гранта?
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26.09.2022 10:53 Відповісти
Не Гаррі гранта-а Дрона?
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26.09.2022 10:55 Відповісти
Тепер знаєш, що посієш те і пожнеш.
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26.09.2022 11:40 Відповісти
И за тебя в том числе эта война.
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25.09.2022 17:22 Відповісти
Ага. Арестович же сказав. Якби Порох не вніс в Конституцію положення про мету України вступити в НАТО і в ЄС - ***** би не напав.
Вірю, вірно.
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25.09.2022 17:29 Відповісти
Из за тебя в том числе эта война
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25.09.2022 17:23 Відповісти
Петре,Петре((Що ж ти не розумів цього ,коли насралик їздив на окупований данбас вуглем торгувати.Насралик не бачив,що москалі готують два військових угрупування для нападу далі.І чи не завдяки твоїй бездіяльності після мінських угод таке було можливо?((
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25.09.2022 18:41 Відповісти
брешеш
і ця брехня вже спростована. Давно
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25.09.2022 19:14 Відповісти
Брещу?Про насралика?Чи про те що 8 років звозили москалі зброю?Чи медведчук розквіт при ньому?
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25.09.2022 19:17 Відповісти
Не морозь розквіт
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25.09.2022 23:47 Відповісти
 
 