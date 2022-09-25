Фейкові "референдуми" потрібні Путіну, щоб готувати нові території для атак, - Порошенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Петро Порошенко в ефірі німецького телеканалу Deutsche Welle заявив, що так звані "референдуми" на тимчасово окупованих українських територіях призведуть до подальшої ескалації російської агресії проти Європи і світу.
Слова Порошенка цитує "Європейська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.
"По-перше, це точно не референдум. Немає жодного голосу від реальної людини, тому що неможливо організувати референдум такого масштабу за 48 годин. Нормальний референдум, подивіться, будь ласка, досвід Швейцарії, готується кілька місяців чи навіть років", - зауважив Порошенко.
"По-друге, я абсолютно впевнений, що й Конституційний суд вважає зараз так само, як це було стосовно Криму в 2014 році, за мого президентства, а саме - це безумовно неконституційно", - нагадав п’ятий президент.
"По-третє, це російський трюк, як легітимізувати присутність своїх військ і навіть більше - здійснити атаку включно з можливою ядерною зброєю з території, яку захопив Путін на цьому фейковому референдумі", - застеріг Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
бо лахта зараз обзиває Zе клоуном, коміком маріонеткою на шнурках запада і прочая погремухами.
проросійським колаборантом. Зббрехати вже нічого чи як. Молись щоб твій Зе не підписав "мирну капітуляцію" з кацапами.
Що збрехати вже нічого.
Тільки для кацапа те що сказав риг буде аргументом.
На добробатах Україна протрималася перщі місяці війни.
Твої кацпські військові зайшли на Донбас у час Іловайську, а не до того, Іловайск був у серпні як що память в тебе не відбило.
Методичку викинь. Та брехня давно спростована.
Тільки РОК не дав можливості його запровадити. Тому ***** обідився, і посунув
Твій Зе клоун вів напередодні тайні перемовини які викрили західні журналісти з Козаком, там
він домовився про припинення курсу України на НАТО яке затверджено в Конституції,а до цього
розмінував Чонгар, видав вагнерівців, купував електрику у кацапів і Белорусі на 3 млрд. доларів
і це все для того ЩОБ ЛІЛІПУТІН НЕ НАПАВ, а ліліпутін взяв і кмнув твого клоуна, бо йому захотілося всієї України.
Так що твої методички ьхнуть Г+Г
А так би, були б ми, як лаптєстан, як касапи, яким потрібен цар-батюшка - то б ніхто ні накого би не зважав, була би підписана капітуляція. як Петеном в 1940-му.
Зеленского, то уже на следующий день после инаугурации мы
бы все уже были в кацапии.
Як змінилась мапа бойових дій в Україні за 7 місяців війни
https://t.me/RBC_ua_news/30913
https://youtube.com/watch?v=S61ENc51Z1Q&feature=share&si=EMSIkaIECMiOmarE6JChQQ
НАТО заявило о том, что не останется в стороне, если расея аннексирует оккупированные территории. Замечены значительные перемещения военной техники в Польше, Румынии, Германии и Великобритании....
https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1573939317814304771?s=20&t=VG30YzNlvymHnV4CVFvnYw
Станиця Луганська, Золоте і Гірське в 2020-му були здані, попри обгортку "розведення"
Особенно в условиях невнятного блеянья от "сильных мира сего" на тему ответных действий на применение кацапами ЯО по Украине, можно было бы зарядить какое-то количество снарядов и ракет ядерными отходами или какой-нибудь химией и поставить плешивой крысе ультиматум - либо дальше воюем в Запорожской и Херсонской областях и он не применяет ЯО, либо приграничные территории россии получают неприятную ответку.
И там вроде продавливали заполнение метанопровода для экспорта рашистских удобрений - пусть заполняют, можно будет долбануть по нему на территории рашки. Раз эта падаль всё равно не даст нам жить - нужно, чтобы эту авантюру путлера кацапы помнили несколько поколений, как они устроили Украине ядерную катастрофу и в ответ тоже кое-что получили.
Ракеты ATACMS, которые безуспешно выпрашивают у США, летят на 300 км.
Ясное дело, что на самой границе никто пусковую установку не разместит, потому дальность нужна минимум 500 км. ATACMS - 300 км.
Так что нет, вообще не поэтому.
Є ракети і на 500 і більше кілометрів. не хвилюйся.
То, что Залужный назвал это ракетной атакой, наводит на мысль, что это было что угодно, но не ракета, это же война, а на войне положено дезинформировать, например, как в случае с "контрнаступлением на юге", которое оказалось контрнаступлением в Харьковской области.
В Новофёдоровке мог быть беспилотник (вроде США передавали такие, которые могли до туда долететь), мог быть спецназ и что угодно ещё.
Вірю, вірно.
і ця брехня вже спростована. Давно