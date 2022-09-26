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Кирил (441) РПЦ (459)

Патріарх Російської православної церкви підтримав мобілізацію Путіна і агресію проти України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що смерть при виконанні військового обов’язку є "жертвою", яка начебто "змиває всі гріхи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  "Медуза".

За даними видання, російський патріарх вирішив виправдати смерть російських окупантів на війні проти українців під час недільної проповіді.

"Церква молиться про те, щоб ця боротьба закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І одночасно Церква усвідомлює, що якщо хтось, керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, чинить діяння, рівносильне жертві. Він приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирило закликав мобілізованих росіян не боятись вмирати: "Христос воскрес и вы воскреснете". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+40
Криминальный авторитет Япончик вас благословил Дэбилы!,Аминь Манкурты!
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25.09.2022 20:57
+30
НАТО серйозно задумується про заміну українських винищувачів натівськими - дипломат Метью Брайза
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25.09.2022 20:57
+24
пекло за ними плаче
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25.09.2022 20:58
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Ні.... він у Америку чи ЄС втече як зарахне "смаженим" з криками й сльозами "міня абманулі, прастітє я нє знал".... й толерасти пробачити можуть.
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25.09.2022 21:54 Відповісти
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25.09.2022 21:52 Відповісти
Обробляють тупих рабокацапів з усіх боків.... як можна такими як кацапи стати.... це пздц якийсь.
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25.09.2022 21:52 Відповісти
Кирил вже якісь нові заповіді свої придумує!

Це ж не церква! Це відділ фсб!
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25.09.2022 21:55 Відповісти
А як щодо поранених?
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25.09.2022 21:58 Відповісти
І ми ще повинні терпіти москальську церква на теренах неньки України!
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25.09.2022 22:01 Відповісти
Каков поп , таков и приход! Первый скандал Кирилла был связан с изнасилованием монахов. В программе Листьева "Взгляд" обсуждали это и даже приглашали пострадавшего монаха. Возможно за эту программу Листьева и убили.
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25.09.2022 22:10 Відповісти
Головна заповідь Христа - Не вбий!
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25.09.2022 22:11 Відповісти
Лукаве. Вони дохнуть, як загарбники, главлтівники, грабіжники, порушуючи всі Божі заповіді.
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25.09.2022 22:14 Відповісти
Ну что же Кирюха, пора и тебе тоже таким образом, смыть свои грехи, а их накопилось ого-го сколько, вряд за одну свою смерть ты их смоешь.
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25.09.2022 22:28 Відповісти
отлучите чёрта от церкви ради бога!
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25.09.2022 22:32 Відповісти
От сатаністи ******
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25.09.2022 22:34 Відповісти
як же ж добре що я не християнин і мені не треба вгадувати правильну думку християнського бога на оце лайно.

це лайно і його ніхто і нічим не може виправдовувати.
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25.09.2022 22:59 Відповісти
Сакрализация войны в современной России для меня не выглядит чем-то экстраординарным. РФ (сиречь Российская Империя), продолжает рефлектировать многие имперские идеологемы Империи Византийской. Логично предположить, что следующим шагом МП будет проформа канонизации всех убитых воинов, как это было в Византии в X веке.
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25.09.2022 23:10 Відповісти
"А Коровьев- он черт." (с)
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25.09.2022 23:23 Відповісти
Старіє Кірюша. Забувається ... Забув благословити кожного рашистського військового невідкладно змити з себе всі гріхи заради миру в Україні. Це буде не якийсь там безсмертний полк, це вже буде свята армія.
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25.09.2022 23:31 Відповісти
гундяй, подонок рашистский, нет никакого долга участвовать в неправедной, агрессивной, подлой войне против другой страны, подличать и врать на протяжении уже многих лет.

гундяй, ты тварь и бесовское отродье.
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26.09.2022 00:09 Відповісти
Хі, завжди була підозра, що кацапська церква від пральні не відрізняється
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26.09.2022 00:17 Відповісти
Чому досі у нас існує церква япончика????
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26.09.2022 00:22 Відповісти
Гундяйка на фронт, смывай грехи...сатанист!
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26.09.2022 00:32 Відповісти
Одним словом - гандон; ох, и гандон же этот кирьян, ох, и гандон.
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26.09.2022 00:54 Відповісти
Дід кірюха, напевне не знає, що таке гріх. Кончене.
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26.09.2022 01:02 Відповісти
Хитрий під@р, тільки нічого не говорить про 10 заповідей..
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26.09.2022 01:39 Відповісти
Він часом не ісламіст?..
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26.09.2022 02:06 Відповісти
Він ще забув 50 незайманих дівчат пообіцяти?..
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26.09.2022 02:08 Відповісти
Ні, це російська віра. Вкрав, вбив, покаявся, безгрішний, вкрав, вбив, покаявся, безгрішний...
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26.09.2022 02:15 Відповісти
Экзорцист и немного ********
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26.09.2022 02:15 Відповісти
Монахи и монахини не освобождаются от службы в армии, как и гундяеслужители церкви свидетелей путлерка, который пообещал всем попадание в какой-то особенный путлерковский рай, где у каждого будет свой личный сортир с микроволновкой, тостером и посудомойкой.
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26.09.2022 02:13 Відповісти
І це правда : всі гріхи змиваються на яхтах... правда, "отче" ???
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26.09.2022 03:42 Відповісти
На смыв грехов свинособакам путиняче-барыжного попа записываться к ВСУ!
На очередь, твари мокшанские, на очередь!
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26.09.2022 04:59 Відповісти
Состояние Гундяева оценивается в 1,5-4 млрд. долл.
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26.09.2022 06:32 Відповісти
от і добре, хай загинуть усі рашисти, кыРыло дозволив
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26.09.2022 07:16 Відповісти
Перевертень.
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26.09.2022 07:22 Відповісти
Сказочный *******
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26.09.2022 07:56 Відповісти
Загарбники, садисти, ґвалтівники, дітовбивці, будуть горіти в пеклі разом з гуньдяєвим
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26.09.2022 10:51 Відповісти
сатанинский *******!
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26.09.2022 11:13 Відповісти
Потрох сучий Кирил
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26.09.2022 14:44 Відповісти
Кіріл закликав до "духовної мобілізації". Раніше він заявив, що загибель на війні змиє гріхи

«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», - цитує його слова агентство "Інтерфакс".
Він ще раз наголосив, що вважає всю територію України канонічними землями РПЦ. Хоча УПЦ й заявляє, що вийшла з-під порядкування РПЦ і є незалежною.
Інфа з сайту ВВС, на гілці «LIVE Live, Війна Росії проти України» в 13:28 і на аналогічній касапській.
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27.09.2022 17:23 Відповісти
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