Патріарх Російської православної церкви підтримав мобілізацію Путіна і агресію проти України. ВIДЕО
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Патріарх РПЦ Кирил заявив, що смерть при виконанні військового обов’язку є "жертвою", яка начебто "змиває всі гріхи".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".
За даними видання, російський патріарх вирішив виправдати смерть російських окупантів на війні проти українців під час недільної проповіді.
"Церква молиться про те, щоб ця боротьба закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І одночасно Церква усвідомлює, що якщо хтось, керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, чинить діяння, рівносильне жертві. Він приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила", - заявив він.
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Це ж не церква! Це відділ фсб!
це лайно і його ніхто і нічим не може виправдовувати.
гундяй, ты тварь и бесовское отродье.
На очередь, твари мокшанские, на очередь!
«Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего Отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви», - цитує його слова агентство "Інтерфакс".
Він ще раз наголосив, що вважає всю територію України канонічними землями РПЦ. Хоча УПЦ й заявляє, що вийшла з-під порядкування РПЦ і є незалежною.
Інфа з сайту ВВС, на гілці «LIVE Live, Війна Росії проти України» в 13:28 і на аналогічній касапській.