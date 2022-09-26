Патріарх Російської православної церкви підтримав мобілізацію Путіна і агресію проти України. ВIДЕО

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що смерть при виконанні військового обов’язку є "жертвою", яка начебто "змиває всі гріхи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Медуза".

За даними видання, російський патріарх вирішив виправдати смерть російських окупантів на війні проти українців під час недільної проповіді.

"Церква молиться про те, щоб ця боротьба закінчилася якнайшвидше, щоб якнайменше братів убили один одного в цій братовбивчій війні. І одночасно Церква усвідомлює, що якщо хтось, керований почуттям обов'язку, необхідністю скласти присягу, залишається вірним своєму покликанню і гине при виконанні військового обов'язку, то він, безсумнівно, чинить діяння, рівносильне жертві. Він приносить себе в жертву за інших. І тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила", - заявив він.

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