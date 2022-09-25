"Холодина, двое заболело. Так и живем": в Росії покинуті напризволяще мобілізовані розводять багаття, щоб зігрітися. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Мобілізовані росіяни розводять багаття, щоб зігрітися.
Відповідні відео опублікували самі мобілізовані, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+51 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+31 Перехватчик
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+31 Zemer
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Будь ласка, зачекайте...
Як наші 73% хто вони: обдурені чи не знали що Беня тільки обкраде та знищить Державу...?
Вирішив що не треба в будь-кому коментарі відразу виправдовуватись по відношенню до "попередників".
Отже, інформація гідна але не для того адресата. Подібна інформація необхідна для тих кто за нього топить... але як показала практика - аккаунтів не напасешся.
Вважаю що саме зараз писати про 73% це якесь політиканство або щось вкрай нерозумне. Дурня одним словом. І зараз ця дурня Україні не потрібна. Зовсім
До того ж справа не в моїй голові, а у вашій. Саме там оселилась "секта", яка вам жити не дає. Добре, хоч ви не заперечуєте, що існують патріоти окрім вас, на диво, інших ви дещо зневажаєте, але припустимо, що це з дитинства завищена самооцінка. Тож я б'юся об заклад, хоробрий чоловіче, що ви самі не уникаєте можливості долучитися до захисту Батьківщини, і дописуєте саме щодо своїх побратимів, тримаючи з ними разом в руках зброю.
ракєти на гідразіні бочкі с бєнзіномвагони з ЧМОнями*
(* Частково Мобілізована Особа, ЧМОня)
добре хряпнути спирту та пострибати через багаття.
третє місце - добре зігрівся
друге місце - приготував добрий шашлик для решти стрибунців
перше місце в грі - тріск і бавовна
виграш залежить від кількості випитого спирту
***
попали в плен француз, немец и руцкий...
палач предлагает самим выбрать себе метод - гильотина или веревка
француз - конечно, исторически так сложилось, что гильотина...
повели..клац-клац...заржавела и не сработала...
француза отпускают, он собирает барахло и шепчет остальным - гильотина не работает
немец, конечно же выбрал гильотину и его тоже отпустили
и вот очередь руцкого...
кат говорит - и ты конечно же тоже выбираешь гильотину?
руцкий - а вот и нет... она же не работает...
«Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слоненка -
Чтобы ненасытное чучело
Бедную крошку замучило?! »
«Тараканище» Корней Чуковский
шо за стадо баранов???? их на убой гонят а они переживают что жопа замерзла...
портрет фуйла до сраки притулити!!!
може зігріє..
Або почніть дрочити на хвото Машки Захарової
-може зігрієтесь
Згадайте на початку війни : "Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу" (Зеленський), "Юні строковики... Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." (Верещук).
Зараз потрібна ненависть. Я хочу, щоб до московії долетіли "Гради", щоб у них все горіло, щоб вони вили від безкінечних похоронів...
Ще почніть жаліти їх!!!
Около двери...
В них стреляли -
Они умирали...
Но нашлись же те
Кто их пожалели
Те кто открыли
Зверям эти двери...
Зверей стретили песни
И добрый смех:
Звери вошли -
И убили всех!
@KHARKIV_RULIT
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19 ч
ХОРОНИЛИ СОЛОВЬЕВА
ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
передової, поки що їх кількість вимірюється ще незначним числом, затикають некомплект ворожих БТГ. Пройшло всього-навсього 4 дні...
Недобрі в мене передчуття...вже на зараз Україні треба дуже багато зброї, в 2-3 рази більше, чим до цього, як оборонної, так і наступальної.
Генеральний штаб ЗСУ (c)