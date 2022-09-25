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"Холодина, двое заболело. Так и живем": в Росії покинуті напризволяще мобілізовані розводять багаття, щоб зігрітися. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Мобілізовані росіяни розводять багаття, щоб зігрітися.

Відповідні відео опублікували самі мобілізовані, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+51
Кацапські свині-скора вам будет очєнь жарка,аж до корочкі...
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25.09.2022 21:29
+31
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25.09.2022 21:37
+31
Хаймарси вас нагріють
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25.09.2022 21:42
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Самі винні
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25.09.2022 21:26 Відповісти
Стадо винно чи його пастухи...
Як наші 73% хто вони: обдурені чи не знали що Беня тільки обкраде та знищить Державу...?
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26.09.2022 04:19 Відповісти
73% це 30% фанати зеленського, а 43% це ті що вибрали Петро президентом у 2014 в першому турі і яких він підло зрадив. Вони більше не хотіли щоб Петро давав куму Путіна відкривати все нові і нові українофобські канали на яких зранку до ночі поливали Україну помиями. Щоб за п`ять років сівочолий гетьман так і не зробив територіальну оборону, бо народ України Петро боявся більш ніж Медведчука і Путіна. Щоб постійно взривались склади з так необхідними нам 152 снарядами. Три стратегічних склада один за одним знищувались, а ми нічого не робили для їх посиленої охорони ( а тупо стояв ВОХР), нас при Петрі просто разооружили, а потім ми відповідали одним снарядом на Двадцать снарядів ворога. За все уе дякувати Петру і його секті 24%. А ще дякувати що митниці і всі іньши чігуши працювали на партійні каси та кармани Петра і його любих друзів. Ну хто повірить що Петро безсилий з цим боротися? Тільки його секта 24%, яка брехливо себе називає 25%. Ця брехня задрала ті 43% відсотків патріотів включаючи Бутусрва, Білецького та багато іньших які не захотіли цю істоту на якій проби нема де ставити знов вибирати президентом. Тому що в такому випадку ми всі нормальні українці тим самим підтверджуємо що ми згодні з такою політикою. Ні, ми категорично не згодні! І країна сказала це Петру. Зрозуміло, що як щоб в другому турі виборів був з Петром Медведчук чи Бойко, то стиснувши зуби прийшлось би голосувати за Петра. І Петро все робив щоб, вита щити в другий тур Бойка, для цього і давав можливість відкривати Медведчуку проросійські канали ледь не щодня. Не думаючи що це також несе загрозу для країни. З ранку до ночі кремлівські наративів на майже всіх основних інформаційних каналах, це Петру і його секті не заважало. Схаменіться і знайдіть собі більш гідну людину для обожнювання. Після війни всі ці старі політики-бізнесмени-корупціонери Україні будуть не потрібні. Прийміть це як факт.
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26.09.2022 09:03 Відповісти
навіть зелене шобло визнало, що всі склади були підірвані в результаті диверсій
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26.09.2022 10:58 Відповісти
Контекст, якщо не помітили, стосувався "стада" моксель у віддзеркаленні українського.

Вирішив що не треба в будь-кому коментарі відразу виправдовуватись по відношенню до "попередників".

Отже, інформація гідна але не для того адресата. Подібна інформація необхідна для тих кто за нього топить... але як показала практика - аккаунтів не напасешся.
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26.09.2022 15:05 Відповісти
Я не реагував на слово «стадо», я зреагував на Ваші 73%.
Вважаю що саме зараз писати про 73% це якесь політиканство або щось вкрай нерозумне. Дурня одним словом. І зараз ця дурня Україні не потрібна. Зовсім
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26.09.2022 20:17 Відповісти
Це якби ви три роки тому написали свій текст, його можна було б зрозуміти. А "саме зараз" слова про брехню, про партійні каси, про закриті (усі) канали, про озброєння, про секту, відсоток якої на фронті переважає, змушують сумніватися, в вашій здатності рефлексувати події.
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26.09.2022 23:29 Відповісти
Відсоток секти переважає у Вас в голові, а не на фронті. Вам же з-за океану видніше. Ця секта Петра це патріоти, но лише частина патріотів, яких в Україні набагато більше, ніж ця секта
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30.09.2022 01:06 Відповісти
Здалеку направду видно ширшу картину. Цей ненависний вам Петро завітав нещодавно до Бірмінгему. Був на з'їзді Торі, де його дуже добре вітали. Мабуть, щось собі знають. Та мені є з ким спілкуватися, і за кого хвилюватися в Україні. Тож залиште вашу зарозумілість для своїх близьких.
До того ж справа не в моїй голові, а у вашій. Саме там оселилась "секта", яка вам жити не дає. Добре, хоч ви не заперечуєте, що існують патріоти окрім вас, на диво, інших ви дещо зневажаєте, але припустимо, що це з дитинства завищена самооцінка. Тож я б'юся об заклад, хоробрий чоловіче, що ви самі не уникаєте можливості долучитися до захисту Батьківщини, і дописуєте саме щодо своїх побратимів, тримаючи з ними разом в руках зброю.
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15.10.2022 23:19 Відповісти
Кацапські свині-скора вам будет очєнь жарка,аж до корочкі...
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25.09.2022 21:29 Відповісти
Хаймарси вас нагріють
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25.09.2022 21:42 Відповісти
Чорний пакет зігріє
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25.09.2022 21:45 Відповісти
експерти НАТО стурбовани, - який там аналоговнет друга світова армія палюе під березами?
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26.09.2022 03:14 Відповісти
Можна ше пісню затягнути -- взвеитесь кострамі сініі ночі.
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25.09.2022 21:29 Відповісти
Взвєйтєсь с кострамі ракєти на гідразіні бочкі с бєнзіном вагони з ЧМОнями*

(* Частково Мобілізована Особа, ЧМОня)
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25.09.2022 22:03 Відповісти
Чекають Генерала Мороза
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25.09.2022 21:29 Відповісти
Я з відоса ваньки орка зрозумів між матюками надворі холодно і мобіки палять багаття. Що ванька цим хотів сказати? що пришелепкуваті чмобіки тепло не вдягнулися? І правильно.До зими вони не доживуть.
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25.09.2022 21:43 Відповісти
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25.09.2022 21:49 Відповісти
Как раз после наступления Генерала Харькова
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26.09.2022 01:32 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов. (с)
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25.09.2022 21:30 Відповісти
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25.09.2022 22:45 Відповісти
"и это они ещё воевать не начинали!" ))
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25.09.2022 21:31 Відповісти
Супер комент
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26.09.2022 03:52 Відповісти
пропоную тоді таку гру:
добре хряпнути спирту та пострибати через багаття.

третє місце - добре зігрівся
друге місце - приготував добрий шашлик для решти стрибунців
перше місце в грі - тріск і бавовна

виграш залежить від кількості випитого спирту
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25.09.2022 21:31 Відповісти
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25.09.2022 21:48 Відповісти
Скоро людишки забьют и разойдутся по домам.
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25.09.2022 21:32 Відповісти
не... не эти рабы... они будут ждать ...как в старом бородатом анекдоте
***
попали в плен француз, немец и руцкий...
палач предлагает самим выбрать себе метод - гильотина или веревка
француз - конечно, исторически так сложилось, что гильотина...
повели..клац-клац...заржавела и не сработала...
француза отпускают, он собирает барахло и шепчет остальным - гильотина не работает
немец, конечно же выбрал гильотину и его тоже отпустили
и вот очередь руцкого...
кат говорит - и ты конечно же тоже выбираешь гильотину?
руцкий - а вот и нет... она же не работает...
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25.09.2022 21:44 Відповісти
С автоматами
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25.09.2022 22:11 Відповісти
ALESHA STUPIN @ponochevny
«Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слоненка -
Чтобы ненасытное чучело
Бедную крошку замучило?! »

«Тараканище» Корней Чуковский
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25.09.2022 21:33 Відповісти
Пісню їм Грєбєнщікова "нас опять на.балі" хтось увімкніть, а зверху Хаймасом. Та й по-всьому. Дивний вид тарганів- раби.
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25.09.2022 21:33 Відповісти
ну так вертайте домой - раз вы никому нахер не надо... (нам тем более )))
шо за стадо баранов???? их на убой гонят а они переживают что жопа замерзла...
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25.09.2022 21:34 Відповісти
Бажання роздобути унітаз перевищує страх смерті.
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25.09.2022 21:34 Відповісти
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25.09.2022 21:39 Відповісти
А вот и снова небы с камня. Вы же давали клятву верности *******, а, Агнессса Ивановна?
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25.09.2022 21:35 Відповісти
Оце я розумію мобілізація, туди б ще необмежену кількість алкоголю та заморозок і вуаля.
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25.09.2022 21:35 Відповісти
начальники дебильные там у них. печки им подвезли. "краску давай!"(С), мётлы, грабли,... он сколько листьев жёлтых на деревьях не крашенных, на земле тех же листьев, на опять же пожухлой траве, сколько не убрано! никакой дисциплины! ))
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25.09.2022 21:36 Відповісти
Юмористичний сєріал "мобік втарой арміі міра" набирає обертів. Запасайтеся попкорном аби не пропустити чергову серію.
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25.09.2022 21:37 Відповісти
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25.09.2022 21:37 Відповісти
Да он афуЭл мля!
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25.09.2022 21:40 Відповісти
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25.09.2022 21:54 Відповісти
а якщо
портрет фуйла до сраки притулити!!!
може зігріє..
Або почніть дрочити на хвото Машки Захарової
-може зігрієтесь
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25.09.2022 21:39 Відповісти
Подібну інформацію розцінюю як неодноразову спробу відкрити вікно Овертона - спочатку жаліємо цих с..к, потім помиримося ...
Згадайте на початку війни : "Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу" (Зеленський), "Юні строковики... Вони й наполовину не знали, що роблять і коять..." (Верещук).
Зараз потрібна ненависть. Я хочу, щоб до московії долетіли "Гради", щоб у них все горіло, щоб вони вили від безкінечних похоронів...
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25.09.2022 21:39 Відповісти
Смерть російським окупантам!!!
Ще почніть жаліти їх!!!
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25.09.2022 21:45 Відповісти
Стояли звери
Около двери...
В них стреляли -
Они умирали...

Но нашлись же те
Кто их пожалели
Те кто открыли
Зверям эти двери...

Зверей стретили песни
И добрый смех:
Звери вошли -
И убили всех!
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26.09.2022 01:38 Відповісти
Ну біля вогнища і я ночував , і не раз , коли проходив службу в армії . Але отакого ноу хау , не бачив ніколи . .. Казарма під відкритим небом , пц !!! https://t.me/uncle_lend_lease/1568
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25.09.2022 21:41 Відповісти
ХАРКІВ_РУЛІТ

@KHARKIV_RULIT

·

19 ч

ХОРОНИЛИ СОЛОВЬЕВА
ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
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25.09.2022 21:42 Відповісти
Кацапораби.... які ж вони кончені а Українці ще їх "друзями" вважали....
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25.09.2022 21:43 Відповісти
Ваня не знає що в Україні "кастьор" не розпалити бо прилетить привіт від ЗСУ й буде гаряче.
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25.09.2022 21:45 Відповісти
Нажаль є звістка, що перші мобілізовані 21 вересня з 2 мільйонів вже добрались до російської
передової, поки що їх кількість вимірюється ще незначним числом, затикають некомплект ворожих БТГ. Пройшло всього-навсього 4 дні...

Недобрі в мене передчуття...вже на зараз Україні треба дуже багато зброї, в 2-3 рази більше, чим до цього, як оборонної, так і наступальної.
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25.09.2022 21:45 Відповісти
Ну і одразу здивуй нас посиланням на докази, або "нє мєльтєши, Промокашка"
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25.09.2022 21:59 Відповісти
Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків.

Генеральний штаб ЗСУ (c)
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25.09.2022 21:59 Відповісти
Путин относится к россиянам как к свиньям.Смешно....а свиньям как смешно сейчас!
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25.09.2022 21:45 Відповісти
Парашникам надо греться спиртом. Метиловым...
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25.09.2022 21:54 Відповісти
...невдовзі зігріються
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25.09.2022 21:55 Відповісти
Опущенные граждане мордора.
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25.09.2022 22:00 Відповісти
😃
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25.09.2022 22:45 Відповісти
Зимой будет еще веселее.
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25.09.2022 22:01 Відповісти
У них там мангалы есть, в комплектации танка "полный фарш", пусть греются.
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25.09.2022 22:02 Відповісти
Дайте этому быдло какого то динатурату для согревания.
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25.09.2022 22:03 Відповісти
у кацапів безвихідь , не підеш на фронт сядеш до вязниці, прийде пригожин забере на фронт як не крути пакет
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25.09.2022 22:04 Відповісти
Силою з в'язниць по крайній мірі поки що їх не тягнуть, але схоже навіть уклоністів в автозаках везуть прямо в місця комплектації. Думали там буде підготовка чи хоча б медкомісія? - Автомат в руки й лісопосадку, а далі розберуться, оце вони там банду збирають. Пора палити вонючу парашу.
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25.09.2022 22:22 Відповісти
Нічого. Невдовзі в крематорії зігріються.
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25.09.2022 22:24 Відповісти
а що ідея «вєлікой рассєі» вже не гріє?
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25.09.2022 22:24 Відповісти
Та воно виздихає поки доїде
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25.09.2022 22:25 Відповісти
Шоб вони здохли ! УСІ
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25.09.2022 22:46 Відповісти
хоть и холодно,но на путина дрочат
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25.09.2022 22:48 Відповісти
Барани, замість прикопати поліцаїв з військоматом в тій самій посадці, самі мерзнуть! Замість поставити владу раком та запрягти- нявчать. Хіба то люди.
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25.09.2022 23:16 Відповісти
я так понимаю всё равно: хахлы винаваты
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25.09.2022 23:17 Відповісти
Звісно так
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26.09.2022 01:18 Відповісти
Будуть тримать в голоді і холоді ,щоб злі були. Це ще СРСРські методички
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25.09.2022 23:33 Відповісти
ну и мать их перетак этих кацапов... о себе надо думать... зеля, ты уже дал военным зимнюю одежду?
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26.09.2022 00:03 Відповісти
Поки що не дав , а попросив зимовий одяг нашим бійцям у Канади 😠
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26.09.2022 01:17 Відповісти
На пикник же ехали, ну.
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26.09.2022 03:03 Відповісти
..лучше сдохните сами...
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26.09.2022 08:31 Відповісти
Пожалейте их.
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26.09.2022 10:50 Відповісти
а перемёрзли бы они все!
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26.09.2022 11:08 Відповісти
 
 