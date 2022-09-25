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Щоб виїхати за межі Росії чоловікам треба отримати довідку в військкоматі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ввечері 25 вересня стала відомою інформація, що для виїзду за кордон російським чоловікам треба отримати у військкоматі довідку "визначеного зразку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив військовий комісар Ростовської області РФ Ігор Єгоров. 

Він зазначив: "Але для того, аби виїхати за межі Російської Федерації необхідно у військкоматі отримати довідку встановленого зразку. Ми не забороняємо пересуватися по території суб'єкта ( регіону РФ, - ред), але для виїзду за межі  Російської Федерації необхідно взяти довідку". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Холодина, двое заболело. Так и живем": в Росії покинуті напризволяще мобілізовані розводять багаття, щоб зігрітися. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
ааа-ха-ха.... военкомы тоже хотят заработать? ))))
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25.09.2022 22:08
+13
хочеться вірити що НАТО розуміє що нам потрібно дуже багато високотехнологічної зброї
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25.09.2022 22:12
+13
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25.09.2022 22:16
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ааа-ха-ха.... военкомы тоже хотят заработать? ))))
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25.09.2022 22:08 Відповісти
Там якийсь тотальний хаос. Губернатори припиняють мобілізацію, комісари кожної області встановлюють свої правила, десь хапають всіх і відразу кидають на фронт.
Схоже, усі хочуть вислужитися перед начальством, але виходить як у хорі де кожен хоче найголоснише співати.
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25.09.2022 22:14 Відповісти
и это нас радует !!!
чем больше хаоса внутри говени - тем проблемнее рашке сдерживать наше наступление...
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25.09.2022 22:17 Відповісти
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25.09.2022 22:16 Відповісти
а навіщо кацапам їхати за кордон? починайте з малого: беріть ножа та валіть сусіда по під"їзду який за )(уйла топить,беріть шмат труби і ******* вчителів що дітям мізки травлять у школах і повістки по ночах розносять.Їбаште мусорню ,дільничому голову проламайте,омонівців коктейлями паліть..і так до щура бункерного потроху добирайтеся...А піти та здохнути в Україні-то найлегший шлях.
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25.09.2022 23:33 Відповісти
скоро, простой военком из мухосранска ))
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25.09.2022 22:18 Відповісти
а може навпаки так зробили щоб гарматне мясо само йшло до військоматів.... за нимі бігати не треба буде щоб повістки давати бо чоловіки самі прийдуть
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25.09.2022 22:26 Відповісти
то вже їх свинособачі проблеми...
ще я буду за те думати)))))
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25.09.2022 22:35 Відповісти
Всегда хотели и зарабатывали, даже во времена СССР.
Поэтому в их армии служат только малоимущие.
А вы бы отдали в такую армию страны с такими порядками своего сына при возможности откупиться?
На том стояли и будут стоять.
И это хорошо. Коррупционное государство не может быть успешным ни в чём.
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25.09.2022 22:40 Відповісти
но теперь те, у кого есть за что откупиться не хотят категорически вляпываться в это дерьмо...
посмотрите на границе с Грузией (например) в многокилометровой очереди нет ни одного жигуля))) ... там стоят те, кто знает что не пропадет за кордоном и имеет за что продержаться хотя бы первое время...
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25.09.2022 22:44 Відповісти
Это правда.
Поправка на военное время, когда Мордор перемалывает и своих и чужих, и когда гинут миллионы, независимо от размеров кошелька.
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25.09.2022 22:58 Відповісти
Большая раzийа, а спрятаться от могилизации негде
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25.09.2022 22:11 Відповісти
або пройти флюрографію 400 раз
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25.09.2022 22:11 Відповісти
Тогда и подкупать никого не нужно, с раком в армию и так не возьмут
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25.09.2022 22:41 Відповісти
Однажды, давно уже, разговорился мой папаня с один парнем - в поезде что ли вместе ехали. Тот стал заливать, что армия - школа жизни, что каждый мужык должон её пройти.
"А если б мог не пойти, ты б пошёл?" - спросил папаня.
"Нет, конечно!"
"А сколько бы ты дал, чтоб не пойти?"
"Дачу бы продал!"
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25.09.2022 23:12 Відповісти
Да, армия это школа жизни для тех, у кого нет ума для ВУЗа и денег для военкома.
Поэтому я и сам служил.
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25.09.2022 23:20 Відповісти
ВУЗ может не спасти. Меня спас рак - но что-то мне подсказывает, что для многих и это теперь не прокатит. Всё тому же папане - меня он эвакуировал, но сам уехать не смог - я сказал: "Не удивлюсь, если вам на меня придёт повестка, несмотря на мой белый билет и то, что я теперь - гражданин ФРГ."
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25.09.2022 23:41 Відповісти
Тяжёлая история...
Как сейчас со здоровьем?
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25.09.2022 23:48 Відповісти
Нормально. Только из-за химии подагру через 10 лет заработал, а через 15 голеностоп начал гнить. Но это всё фигня, это всё лечится - вот брат жены от сердца, из-за которого не без приключений закосил, умер, не дожив до 30. Уатный тесть - ИЧСХ, выходец с Херсона - помогать ему отказывался. Помогал, опять таки, мой батя.
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25.09.2022 23:57 Відповісти
Просто какая-то череда трагедий
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26.09.2022 00:02 Відповісти
Я-то как раз очень везучий и счастливый человек. А вот как оно бывает:

Когда я уже свалил в Германию - в аспирантуру, где мне довелось полгода делить офис с той самой Мариной Вязовской, что недавно получила премию Филдса - знакомые спросили у бабушки: "А ваш Коля уже умер?" - "С чего бы?" - "Ну, мы знали, чем он болеет, но не стали вам говорить. Ведь ни у кого нет денег, чтобы своих детей вылечить, вот мы и решили вас не расстраивать прежде времени."
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26.09.2022 00:13 Відповісти
хочеться вірити що НАТО розуміє що нам потрібно дуже багато високотехнологічної зброї
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25.09.2022 22:12 Відповісти
якщо і розуміє то, з огляду на попередні дії, на багато чекати не потрібно. шольц он в чергове видав геніальну думку: ми танки не будемо давати, щоб ***** на НАТО не напало.
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26.09.2022 09:18 Відповісти
Все в тайгу к медведям, осваивать неосваемое с комарами и гумусом. ******* кацапы,
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25.09.2022 22:12 Відповісти
Москальських чоловіків хочуть пускати в Німеччину,Нідерланди ітд.Зараз там перебувають наші жінки і діти.З цього нічого доброго не вийде.
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25.09.2022 22:12 Відповісти
не встигнуть, вже закривають кордон фактично
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25.09.2022 22:14 Відповісти
Та вже багато хто прорвався і ще прорветься.
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25.09.2022 22:15 Відповісти
Storanu ES granicu perekrili mi sami, Latvija, ********, Lietuva, Polija (nesmotrja na vizi shengenskie), takchto dobiratca do ljubitelei nacistkix roSSijan v staroi ES pridjotca okruznimi putjami...
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25.09.2022 22:28 Відповісти
Шо? Без довідки?
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25.09.2022 22:30 Відповісти
Комусь то довідку за гроші дадуть.
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25.09.2022 22:34 Відповісти
У росіян було 4 дні щоб виїхати!
Хто розумнішмй - виїхав!
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25.09.2022 22:13 Відповісти
так там ліміт на розум вичерпався!
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25.09.2022 22:17 Відповісти
Кацапское быдло - в стойло!!!
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25.09.2022 22:18 Відповісти
дуже добре.
мабуть коли їхні чоловіки прийдуть в військомат за довідками щоб їхати за кордон то їм замість довідок будуть повістки давати
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25.09.2022 22:21 Відповісти
А в довідці пишуть «к транспортіровкє в пакєтє годєн».
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25.09.2022 22:29 Відповісти
це непогано а то деякі европейскі країни вже хочуть приймати кацапів за політичними поглядами давати притулок і довідку на проживання а тут свої не випустять
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25.09.2022 22:31 Відповісти
Еволюція.
"Крим наш"
"Можем павтарить"
ZZZZVVVVVV

Мобілізація:
"Монголия наш"
"Казакстан наш"
"Грузия наш"
"Ормения наш"
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25.09.2022 22:34 Відповісти
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25.09.2022 22:36 Відповісти
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25.09.2022 22:37 Відповісти
И жигули такие белые-белые.
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25.09.2022 23:06 Відповісти
Це на білих жигулях свіжу орчатиму в магазин завезли.
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25.09.2022 23:36 Відповісти
УСЕ !!!!

хутин- м'ясо- жопа
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25.09.2022 22:36 Відповісти
У нас зрозуміло - на нас напали і у нас справжня Вітчизняна Війна. А на цих мудаків ніхто не нападав і навіть не загрожував їх добробуту! Сомоізоляцію кацапів потрібно вітати і сприяти всіма можливими способами ізолюючи з усіх сторін, щоб все те зло і ненависть до живого була замкнута в **********. Кацапи ******* смерть, але не хочуть помирати самі, а хочуть вбивати інших. В ізоляції вони змушені будуть задовольняти свої збочені нахили всередині **********.
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25.09.2022 22:39 Відповісти
кацапы, вам бы побеспокоится и всем заранее выписать похоронки.
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25.09.2022 22:59 Відповісти
Хочешь за границу - приходи в военкомат за повесткой.
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25.09.2022 23:04 Відповісти
🤣🤣🤣
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25.09.2022 23:09 Відповісти
Кацапье, ваше место на па-раше!
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26.09.2022 00:27 Відповісти
Зачем справка, если Россия типа "не имеет границ" ?
Вот на Луну уже нужна справка.
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26.09.2022 02:00 Відповісти
Беженцев Z и крымнашистов - больше 80%. Эту мразь нужно фильтровать полиграфами и при МАЛЕЙШЕМ подозрении вышвыривать обратно в их сраный Рейх
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26.09.2022 08:00 Відповісти
 
 