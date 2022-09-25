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Злочинна мобілізація використовується Росією, щоби продовжити страждання людей, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його фейсбуці. 

"Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.

Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін знає, що після "референдумів" перемовини будуть неможливі, - Зеленський

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Геніальне відкриття.
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25.09.2022 23:40
+6
С точки зрения эволюции в РФ происходит естественный отбор. Особи биологического вида Hомо Sapiens с минимальным уровнем мышления активно поддерживали бойню (войну), пошли на неё добровольно и были уничтожены. Самые умные особи заранее проанализировали идиотизм этой СВО и "сделали ноги". Остальная часть в настоящее время определяется с уровнем разумности. Те, кто не совсем идиот, тот "соскочит". Убежит, "отмажется", сдастся в плен и подобное. Ну а идиоты будут утилизированные.
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25.09.2022 23:47
+5
никогда зеленое шобло не признает своей вины иначе ролдственник погибших спросят какого хрена ЗЕ-слуги не готовились к обороне Украины
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26.09.2022 00:26
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Геніальне відкриття.
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25.09.2022 23:40 Відповісти
зеленый капитан очевидность вещает только для своих избирателей дебилов
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26.09.2022 00:55 Відповісти
Зеленський наче ще один ведучий з телемарафона
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25.09.2022 23:42 Відповісти
Він альтруіст...
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25.09.2022 23:43 Відповісти
он долпойоп котоый несет постоянный поток сознания - это просто позор как у него мозг работает как у гуссеницы
он не может ни одно предложение составить толковое
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26.09.2022 00:24 Відповісти
Ну, почему же? Три предложения он смог!
Я вам ничего не должен.
Какая разница.
Просто перестать стрелять.
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26.09.2022 00:29 Відповісти
ну это тупые предательские мысли - а я гворил про умные
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26.09.2022 00:31 Відповісти
Служить генератором случайных хрипов -- большого ума не требует...*)
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26.09.2022 00:42 Відповісти
у вас купа помилок у слові "ананіст"))))
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26.09.2022 04:05 Відповісти
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26.09.2022 06:04 Відповісти
С точки зрения эволюции в РФ происходит естественный отбор. Особи биологического вида Hомо Sapiens с минимальным уровнем мышления активно поддерживали бойню (войну), пошли на неё добровольно и были уничтожены. Самые умные особи заранее проанализировали идиотизм этой СВО и "сделали ноги". Остальная часть в настоящее время определяется с уровнем разумности. Те, кто не совсем идиот, тот "соскочит". Убежит, "отмажется", сдастся в плен и подобное. Ну а идиоты будут утилизированные.
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25.09.2022 23:47 Відповісти
Когда мой прадедушка в 1920х пытался через Украину свалить на запад - у него было секретное письмо во Францию - его не пустили поляки: хотели использовать как шпиона. Когда в 2006 году отменили пункт "против всех" нараисе, и мой папаня сказал: "Петрович, тебе пора валить!" Потому у меня вот такой флажок сейчас.
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26.09.2022 00:04 Відповісти
Краще б вибачився перед людьми за ту свою лютневу словесну діарею про шашлики в травні місяці, козлина.
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25.09.2022 23:50 Відповісти
никогда зеленое шобло не признает своей вины иначе ролдственник погибших спросят какого хрена ЗЕ-слуги не готовились к обороне Украины
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26.09.2022 00:26 Відповісти
Тільки мужні і достойні люди здатні визнавати помилки і вибачатись. Між іншим так поступав і Черчіль, з яким сраколизи порівнюють тупе зелене чмо.
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26.09.2022 00:47 Відповісти
Выбачився?? Нафик нужно его выбачення! Хай валит в отставку вместе с Дерьмаком и всей ЗЕшоблой!! Ото и будет его выбачення
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26.09.2022 06:07 Відповісти
А зачем ты обращаешься к кацапенкам? У кацапов в первую очередь нету оружия для них, это самое главное. А людей у них хватает. Пускай едут и дохнут. Они все равно их так или иначе наберут, а нам надо уничтожать квалифицированных кацапов и технику, а мясо небоеспособно, побегут и других с собой потащат, бунты и многое другое будет на фронте.

Касательно Дагестана - там с поддержкой борьбы (скрытой) губернатором и других элит данные митинги очень выгодны. Они специально отправляют на них слишком слабые силы для разгона, чтобы народ их раскидал и стал еще агрессивнее и вместо светошумовых используют бесполезную стрельбу в воздух, хотя жертвы конечно будут. Но для них пострелять с бтров вообще не проблема, просто зачем кому-то из элит в Дагестане это надо? Сейчас они покажут эти кадры как оправдание тому, что дагов нельзя ближе 50км подпускать к линии фронта, иначе бунт после похоронок. Они пускай там принимают пополнения у русаков, "учат" их (отнимают все ценное) и работают как заградотряд. Ни один даг не должен погибнуть на войне, а должен получить там нужные связи, в том числе и с теми, кто уже на войне давно, и просто пойти затем добивать русню. Аналогично поступят и другие кавказские губернаторы. Не разгон митинга, затем отправка на него слабых сил, чтобы народ их избил и воодушевился, затем какой-то якобы прогиб, но на деле верный план по уничтожению своих угнетателей раз и навсегда. Более того, нам надо это использовать. Найти какого-то полковника-дагестанца, договорняк с ним устроить, дав ему пострелять какую-то нашу технику с 95% износа, чтобы того продвинули дальше. Это будет солидный росток будущего русореза в Москве.
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25.09.2022 23:56 Відповісти
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26.09.2022 00:05 Відповісти
Дудаев был генералом ВВС.
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26.09.2022 00:06 Відповісти
а где там про Дудаева?
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26.09.2022 00:27 Відповісти
"Найти какого-то полковника-дагестанца, договорняк с ним устроить, дав ему пострелять какую-то нашу технику с 95% износа, чтобы того продвинули дальше. Это будет солидный росток будущего русореза в Москве."

Историческая аналогия.
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26.09.2022 00:32 Відповісти
зеленьський - это брехливая боль, приговор Украине... он уже презренен... такое впечатление, что рок снова повис над Украиной в виде гнусавого...
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26.09.2022 00:01 Відповісти
наоборот после победы зеленого брехуна призовут к ответу - без США тут не обойтись они знают кулавыводят ворованные деньги все его шобло
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26.09.2022 00:29 Відповісти
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26.09.2022 06:09 Відповісти
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26.09.2022 00:04 Відповісти
красивое: граница рашки с Грузией с высоты птичьего полета..... ))
https://twitter.com/i/status/1574136994300678145
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26.09.2022 00:05 Відповісти
кстати, грузины заявили, что с понедельника лавочка закрывается..... ))
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26.09.2022 00:07 Відповісти
Туди тре воєнкомів з автозаками підвезти.
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26.09.2022 00:09 Відповісти
там через пять минут ни одной живой души не найдешь.... одни лишь брошенные машины..... ))
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26.09.2022 00:11 Відповісти
Грузины - идиоты, раз принимают у себя всё это кацапское быдло
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26.09.2022 06:12 Відповісти
Они выбрали власть, которая это все творит, как и у нас
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26.09.2022 06:57 Відповісти
...страждання людей викликають твої гундосикі, вальдемар - тут я не маю на увазі 73% наріда
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26.09.2022 01:09 Відповісти
Мульт "Том і Джеррі" - хто ж кого із норки витягне або хвоста прищемить? Лишень Макдональдса бракує.
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26.09.2022 01:24 Відповісти
Зеленський єдиний письменник,

який написав книг більше ніж прочитав.



Він навіть з назвами не заморочувався.
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26.09.2022 01:29 Відповісти
Наверное там только фото найвеличнiшого ,история войны в фотографиях
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26.09.2022 08:52 Відповісти
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26.09.2022 02:16 Відповісти
Зеленский уже третий день активно вещает как спастись убийцам и насильникам из россии от мобилизации, что же он не был таким активным в январе и феврале,когда нужно было готовиться к войне? Тысячи закатованых украинцев на окупированых тереториях но президент сказал, что если бы мы готовились к войне то он потерял бы много денег
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26.09.2022 08:50 Відповісти
рюзке, пойдешь на удобрение
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26.09.2022 10:03 Відповісти
..мало рюзке не хотят войны,а кто развязал 3 мировую в Ukraine???
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26.09.2022 10:02 Відповісти
 
 