Злочинна мобілізація використовується Росією, щоби продовжити страждання людей, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його фейсбуці.
"Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.
Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.
Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна".
Будь ласка, зачекайте...
дебилов
он не может ни одно предложение составить толковое
Я вам ничего не должен.
Какая разница.
Просто перестать стрелять.
Касательно Дагестана - там с поддержкой борьбы (скрытой) губернатором и других элит данные митинги очень выгодны. Они специально отправляют на них слишком слабые силы для разгона, чтобы народ их раскидал и стал еще агрессивнее и вместо светошумовых используют бесполезную стрельбу в воздух, хотя жертвы конечно будут. Но для них пострелять с бтров вообще не проблема, просто зачем кому-то из элит в Дагестане это надо? Сейчас они покажут эти кадры как оправдание тому, что дагов нельзя ближе 50км подпускать к линии фронта, иначе бунт после похоронок. Они пускай там принимают пополнения у русаков, "учат" их (отнимают все ценное) и работают как заградотряд. Ни один даг не должен погибнуть на войне, а должен получить там нужные связи, в том числе и с теми, кто уже на войне давно, и просто пойти затем добивать русню. Аналогично поступят и другие кавказские губернаторы. Не разгон митинга, затем отправка на него слабых сил, чтобы народ их избил и воодушевился, затем какой-то якобы прогиб, но на деле верный план по уничтожению своих угнетателей раз и навсегда. Более того, нам надо это использовать. Найти какого-то полковника-дагестанца, договорняк с ним устроить, дав ему пострелять какую-то нашу технику с 95% износа, чтобы того продвинули дальше. Это будет солидный росток будущего русореза в Москве.
Историческая аналогия.
https://twitter.com/i/status/1574136994300678145
який написав книг більше ніж прочитав.
Він навіть з назвами не заморочувався.