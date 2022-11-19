Росіянин поранив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО

В Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області РФ місцевий мешканець Руслан Зінін кількома пострілами впритул поранив воєнкома Олександра Єлісеєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці стверджують, що Зінін вистрілив 3-4 рази. Інцидент стався в актовому залі військомату в присутності багатьох свідків. Стрілець Руслан Зінін 1998 р.н. затриманий.

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