Росіянин поранив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО
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В Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області РФ місцевий мешканець Руслан Зінін кількома пострілами впритул поранив воєнкома Олександра Єлісеєва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, очевидці стверджують, що Зінін вистрілив 3-4 рази. Інцидент стався в актовому залі військомату в присутності багатьох свідків. Стрілець Руслан Зінін 1998 р.н. затриманий.
Топ коментарі
+90 Перехватчик
показати весь коментар26.09.2022 09:13
+70 vadyan
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+60 Autorare Autorare
показати весь коментар26.09.2022 09:12
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Ну вот его и накормили.
Лучше пострадает 1 вербовщик ВСРФ, чем десятки людей на фронте вУкраине.
Правильно парень сделал, и я тоже надеюсь, что это не последний случай. Держитесь. Однажды и «дуче» застрелят как собаку.