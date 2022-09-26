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війна (56641) діти (4411) окупація (5849) Харківщина (4293)

Українки на Харківщині під час окупації віддали доньок у російські табори, але дітей їм не повернули. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час російської окупації Козачої Лопані на Харківщині двоє українок віддали своїх доньок у російські табори "купатися в морі", але дітей їм так і не повернули. Наразі жінки не мають з дітьми жодного зв’язку і не знають, що робити.

Про це йдеться у сюжеті британського телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

За словами українок, окупанти пропонували відправити дітей до дитячих літніх таборів, що вбачалося непоганим варіантом на тлі постійних обстрілів.

Повідомляється, що дітей забрали 28 серпня автобусом, щоб нібито відвезти їх за сотні кілометрів до моря. Батькам росіяни стверджували, що це мав бути тритижневий відпочинок. Проте український контрнаступ змусив окупантів тікати із села і дітей вони не повернули.

"Я просто хочу, щоб вона повернулася додому якомога швидше, щоб поцілувати її та обійняти", – розповідає британським журналістам матір 13-річної школярки Наталія.

Інша жінка з цього ж села, Тетяна, також повідомила, що не має зв'язку зі своєю 9-річною донькою, яку відправила на відпочинок.

"Це дуже складно, тому що я не знаю, що робити. Ми просимо усіх повернути нашу дитину. Я не знаю, як вона себе зараз почуває... Ніхто не знав, що повернути буде так складно. Ми довіряли їм", – бідкається Тетяна.

У сюжеті зазначається, що всього повірили окупантам і віддали дітей у "літні табори" 13 сімей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 7 тисяч українських дітей примусово депортовано до Росії з початку війни. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+95
Якщо немає розуму, вважай каліка.
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26.09.2022 09:20
+86
"Ми довіряли їм"..... довіряти найцінніше тим хто прийшов тебе вбивати і гвалтувати....
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26.09.2022 09:24
+66
Тупі зрадники, курячі мозки, що знищують власних дітей
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26.09.2022 09:21
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Якщо немає розуму, вважай каліка.
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26.09.2022 09:20 Відповісти
Питання, за кого голосували ці матері року, залишається відкритим, а 73% наріду- нервово очікують звинувачень.
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26.09.2022 11:17 Відповісти
В голові нема, в сраці не позичиш...
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26.09.2022 11:18 Відповісти
Головою думати не пробували? 100% вата головного мозку. А чому не пробували дітей евакуйованим до України
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26.09.2022 09:20 Відповісти
Треба добавити:"....до не окупованоi частини Украiни"!!!
Харкiвщина-це Украiна!
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26.09.2022 13:22 Відповісти
Тупі зрадники, курячі мозки, що знищують власних дітей
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26.09.2022 09:21 Відповісти
"Ми довіряли їм"..... довіряти найцінніше тим хто прийшов тебе вбивати і гвалтувати....
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26.09.2022 09:24 Відповісти
Також різанула саме ця фраза...
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26.09.2022 09:27 Відповісти
українки рашистам довіряти не можуть, певно в заголовку помилка
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26.09.2022 09:44 Відповісти
👍🤝😠💙💛
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26.09.2022 13:25 Відповісти
Отдать детей чужим людям из другой страны...Премию Дарвина этим курам.
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26.09.2022 09:28 Відповісти
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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26.09.2022 09:32 Відповісти
Не просто людям, а оккупантм
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26.09.2022 09:48 Відповісти
Мыжеполитикойнеинтересовались...
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26.09.2022 09:28 Відповісти
нивсетакоднозначно
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26.09.2022 10:41 Відповісти
вони такі "украінки", як я - італієць!! якщо віддали кацапам власних дітей!!!!

щоразу більше поляків ржуть з панаєхавших кармільцев, як це украінці, а говорять мовою ворога???? нема поляків, які між собою говорят чешскою!!!!
от і все, шо треба знати!!!!
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26.09.2022 09:30 Відповісти
Там не українці, а громадяни України, у них українського лише паспорт..
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26.09.2022 09:56 Відповісти
Так українці й говорять українською мовою, а це москвороте лайно не має жодного відношення до України, це біосміття вперто, щоб кацапи не зробили, дзявкає з кацаплячою щей обурюється чого це в Україні змушують говорити українсткою мовою.
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26.09.2022 11:30 Відповісти
Тепер і не повернуть.
Ідіотки мамаші
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26.09.2022 09:30 Відповісти
ну тоді коли віддавали дітей, чітко знали що роблять а тепер не знають що робити
а від 2 до 5 років ***** за неналежне ставлення до дітей
а що робити?
сухарі сушити
запроданці кончені
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26.09.2022 09:31 Відповісти
Во время ВМВ отдать ребёнка фашистами,чтоб отдохнул в Бухенвальде
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26.09.2022 09:32 Відповісти
то може для вас - фашисти, а для них це були - "сваі братушкі, наканєц даждалісь"!!!! це украінці для них - бындэрыпраклятые!!!!
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26.09.2022 09:35 Відповісти
Під догляд доброго доктора Менгеле.
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26.09.2022 09:37 Відповісти
Этим дурам надо было именно такими категориями объяснять, так как у них до сих пор совок в голове
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26.09.2022 09:51 Відповісти
Якщо вони і під обстрілами не зрозуміли то немає сенсу щось пояснювати
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26.09.2022 09:59 Відповісти
"Так то ш хахлы стриляле!"
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26.09.2022 10:56 Відповісти
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26.09.2022 13:28 Відповісти
Вата невиправна.
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26.09.2022 09:33 Відповісти
Можливо їх вже по гаремах розвезли, довірили найцінніше гвалтівникам та м'ясникам.
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26.09.2022 09:37 Відповісти
Це жахліво. Неможливо зрозуміти чим вони керувались. До чого приводить викривлений світогляд...
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26.09.2022 09:56 Відповісти
Як до чого, до цитат величних постатей Всесвіту... хуже не будет.
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26.09.2022 22:06 Відповісти
тупізм прогрисуе
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26.09.2022 09:37 Відповісти
Цих свіноматок треба посадити, а краще розстріляти за насильство над дітьми.
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26.09.2022 09:40 Відповісти
не гуманно, найкраще вислати у рашу "на пошуки дітей" і назад - непускати, всеодно від них, і іх личинок для Украіни толку не буде!!!!
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26.09.2022 09:44 Відповісти
Як що повернуть доньок, усе одно їх треба лишати батьківських прав.
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26.09.2022 09:42 Відповісти
надеюсь, детей они не получат назад. Такие особи не должны размножаться.
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26.09.2022 09:43 Відповісти
..нда, "неплохой вариант" для продуманой мамаши-курицы.. а лагерь или бордель - "та какая разница"
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26.09.2022 09:46 Відповісти
Премію Дарвіна їм. І позбавити батьківських прав бо такі неякісні батьки 99% виростять неякісних дітей. Ну, а для рф ще один пунктик до списку її воєнних злочинів.
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26.09.2022 09:47 Відповісти
Отдала дочку оккупантам и ещё чего-то хочет ...
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26.09.2022 09:49 Відповісти
Сама віддала ДІВЧИНКУ хрін зна кому, а тепер хоче обняти та поцілувати. Це не піддається розумінню
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26.09.2022 10:02 Відповісти
Видно, что коллаборантки. Им украинская власть, как кость в горле. Выслать их на россию, пусть там своих чад ищут
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26.09.2022 09:50 Відповісти
Дітей шкода, а цих дуреп - ні
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26.09.2022 09:50 Відповісти
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26.09.2022 09:51 Відповісти
ким потрібно бути, щоби довірити свою дитину кацапам?
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26.09.2022 09:53 Відповісти
Я не знаю без мозгів ((((
Знаю харківчанку, яка вивезла дітей в Чехію, малу старшу постаралась щоб поступила і оприділила в гуртожиток, а малу лишила на других людей які допомагають біженцям, сама вернулась бо чоловік в Україні...контролюе дітей на відстані
А ця ідіотки віддали дітей упирям які прийшли на їх землю вбивати в якийсь там лагерь 🤕
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26.09.2022 10:34 Відповісти
Ну не знаю...Як по менi, нiякий чоловiк не змiг би мене розлучити
з дiтьми,тим бiльше, що молодшу доглядають чужi люди (нехай навіть
прекрасні).
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26.09.2022 13:38 Відповісти
То не йшло тільки те що там чоловік, є другі рідні люди, старші батьки і тд....
Суть що ти спасаеш дітей а не даеш їх загарбникам які прийшли тебе вбивати
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26.09.2022 15:33 Відповісти
Це не украiнки,це ватянi кацапськi курви.
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26.09.2022 11:14 Відповісти
И кто теперь будет виноват? "Злыи хахлы, которые так невовремя начали своё наступление? Русские же не могут соврать, что увезли девочек на курорт!"
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26.09.2022 09:54 Відповісти
Їх треба насамперед позбавити батьківських прав за добровільну передачу дітей окупантам.
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26.09.2022 10:00 Відповісти
Ідіотки !
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26.09.2022 10:03 Відповісти
Что же произошло? Кто виноват?
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26.09.2022 10:06 Відповісти
Алкашка колоборантка чекала руське мір, подивіться на морду. Здравомисляча людина ворогу дитину не віддасть
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26.09.2022 10:10 Відповісти
це просто щось неймовірне. ватні колаборантки, іншого пояснення нема.
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26.09.2022 10:10 Відповісти
Тим не менше, дітей шкода і треба піднімати хвилю і шукати тих дітей, може, вони ще досі десь в Бердянську і їх принаймні можна обнаружити...
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26.09.2022 10:17 Відповісти
Дочки отдыхают в пансионате "Старый педофилЪ".
Купаются в сперме в три смены.
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26.09.2022 10:10 Відповісти
=мамам= тільки одне рішення -- перебратися до рашистів
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26.09.2022 10:17 Відповісти
В приграничье больше всего контрабандистов купи -продай.Они и мать родную продадут,не только Украину.Вот почему не воевавшие тероборонци західних регіонів,повинні понюхати харьківського,або сумського,або херсоно-запорожского пороху в качестве ротации.Тем более,что ожидается миллионная навала.
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26.09.2022 10:19 Відповісти
В західних регіонах вже давно нема тероборонівців . Всі на сході , на війні . Зате , тут , повно Ваших биків ховається . Грошима смітять , наче сміттям . Може Ви їх заберети в світлі мільйонної навали ? Бо якось не по людськи виглядає . Вони тут на шикарних машинах , з самочаками губастими , а тероборонівці кладуть життя і здоров"я . Особисто мені , людині вже в віці , гидко на це дивитися . Якщо не вірите , поїдьте в Буковель .
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Я Вас розумiю....👍🤝
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26.09.2022 13:40 Відповісти
Наче я сьогодні ще не .пив.Тому не треба мене в лапті взуввати.
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26.09.2022 15:22 Відповісти
Я не лікар нарколог , щоб підтверджувати стан Вашого оп"яніння . Запрошую Вас до Івано-Франківська . Будете мати можливість побачити тероборону і заодно "бичків " P.S https://censor.net/ua/video_news/3369652/biyitsi_syl_teroborony_ivanofrankivschyny_zahopyly_v_polon_rosgvardiyitsiv_videofotoreportaj
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26.09.2022 15:33 Відповісти
Та і я вам не лікар.Мені ваши мізкі -до лампади.Бо я в Харкові,І бачу набагато більше за Вас,що робиться в Харкові ,та навкругі.Хто хотів воювати в Харькові,ті воюють з першей хвилини .А хто не хотів,ті давно на ІваноФранківщіні ошіваються.
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26.09.2022 15:47 Відповісти
То до чого тут тероборона з заходу України ?Почали Ви з того : .Вот почему не воевавшие тероборонци західних регіонів,повинні понюхати харьківського,або сумського,або херсоно-запорожского пороху в качестве ротации.Тем более,что ожидается миллионная навала.
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26.09.2022 16:25 Відповісти
не варто критикувати батьків. там пекло було. і всілякий організований табір виглядав ліпше з точки зору безпеки. Маю надію, що дійтей тих вони знайдуть і все буде в них добре
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26.09.2022 10:26 Відповісти
Ви серйозно???? Від початку війни всі говорять і кричать скільки насильно вивезено дітей, вони поповнити свій генофонд до майбутнього
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26.09.2022 10:37 Відповісти
Ще один кандидат на премію Дарвіна.
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26.09.2022 11:34 Відповісти
Украiнцi дiтей ховали по пiдвалах, а не вiддавали в руки ворогу!
Для мене москалi стали ворогами в 2014 роцi i мене дивували люди,
якi не рахували тих ворогами...I я можу критикувати тих батькiв,якi
вiддали своiх дiтей упирям та вбивцям. Живу в мiстi Суми i нiкуди
не виiджала в бiльш спокiйне мiсце з сином iнвалiдом, який при
артобстрiлi мало не втрачав свідомість...
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26.09.2022 13:54 Відповісти
Це не українки ,це вата,котра віддала дітей асвабадітєлям.
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26.09.2022 10:29 Відповісти
Тупе ватне бидло, через таку мерзоту вся Україна страждає... Що треба мати в довбешці, щоб власну доньку віддати москальським виродкам, добровільно, "пакупацца в морє"... Вгадайте за кого ця тупа вівця голосувала все своє життя? Негайно потрібен Закон про негромадян, щоб хоч якось відсунути таких недоумків від права обирати куди рухатись Україні.
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26.09.2022 10:30 Відповісти
А найкраще депортація на історичну батьківщину.
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26.09.2022 11:36 Відповісти
Не надо называть их "украинками.
Это ватноголовые ТП с украинскими паспортами.
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26.09.2022 10:35 Відповісти
Кончені ідіоти.схильні до колабораціонизму. Тому , що "доверялі" окупантам. Дітей вони не побачать. Швидше за все вони вже десь у Чечні чи Дагестані обслуговують хазяїв!
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26.09.2022 10:41 Відповісти
нашли кому доверять
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26.09.2022 10:44 Відповісти
Тай Х з ними...там по морді рускамірцєв видно...
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26.09.2022 10:48 Відповісти
ватные идиотки
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Не виключено, що свідомо продали в "сексуальне рабство", а зараз виправдовуються "табором". Кримінальна справа має бути.
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Ужас как можно отдать детей агрессору. Ужас. Слов нет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.09.2022 11:00 Відповісти
Слов нет...Ужас и мрак...Это не украинки...😠 Это даже не матери...
Героям Слава! 💙💛
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26.09.2022 13:58 Відповісти
Це ж треба було до такого додуматись, пiд час вiйни вiддати дитину незрозумiло куди. Хоча чому тут дивуватись - Аниимдаверяли.
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26.09.2022 11:02 Відповісти
ці истоти розмовляють мовою окупанта тож, адекватній людині їх не жаль.

у нас емпатії ледве-ледве вистачає на тих, хто з усіх сил за своїх тримається а не лягає під чобот окупанта.
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26.09.2022 11:02 Відповісти
Ех... Все вже сказали і без мене... Де в кого є курячі мізки, а у них просто порожнє відро на плечах. Ну і ***** !..
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26.09.2022 11:17 Відповісти
Та воно пропите наскрізь,не здивуюся що "таке" створіння могло і продати свою дитину.Навіть розуму не треба ,як вже Господь не дав, просто батьківській інстинкт як у тварин,і той відсутній, спробуйте у тварини забрати ії малюка,- разірве! Мені соромно що саме "це "(в мене немає назви ),попало у камери іноземців, і увесь світ буде судити українок по цієї потворі...
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26.09.2022 11:18 Відповісти
Мене більше хвилює чому це кацапське біосміття назвали українками? Для чого це робиться оце намагання принизити українську націю? Для того щоб потім люди з инших країн тикали пальцем і сміялись, що українці жахливі упіздні?
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26.09.2022 11:23 Відповісти
Великого розуму ці "українки", що віддали окупантам своїх дітей.
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26.09.2022 11:38 Відповісти
це нівиліковно і цім все сказано !
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26.09.2022 11:44 Відповісти
Не украинки, а идиотки. Если они им доверяли, почему не драпули вместе в орками?
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26.09.2022 11:58 Відповісти
отдать детей в российский лагерь "купаться в море", а потом плакаться? Ватных мамаш нужно учить только так.
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26.09.2022 12:07 Відповісти
Ну що. Тепер дочки ціх мамаш поїхали до кацапського "дєтприємніка" ну а згодом їм світить "дєтдом" в якомусь сонячному Анадирі. Там також є пляжі !!!
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26.09.2022 12:42 Відповісти
їх треба відправити в тому самому напряку. в один кінець
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26.09.2022 14:55 Відповісти
Це пи....ць. Ну якщо вам, дорослим людям, подобається жити в лайні, в російському лайні, то хоча б дітей туди не тягніть. В цьому випадку шкода лише дітей.
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27.09.2022 09:23 Відповісти
Чого сидіти? Їдьте в рашку, шукайте дітей
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27.09.2022 12:45 Відповісти
 
 