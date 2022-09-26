Українки на Харківщині під час окупації віддали доньок у російські табори, але дітей їм не повернули. ВIДЕО
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Під час російської окупації Козачої Лопані на Харківщині двоє українок віддали своїх доньок у російські табори "купатися в морі", але дітей їм так і не повернули. Наразі жінки не мають з дітьми жодного зв’язку і не знають, що робити.
Про це йдеться у сюжеті британського телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.
За словами українок, окупанти пропонували відправити дітей до дитячих літніх таборів, що вбачалося непоганим варіантом на тлі постійних обстрілів.
Повідомляється, що дітей забрали 28 серпня автобусом, щоб нібито відвезти їх за сотні кілометрів до моря. Батькам росіяни стверджували, що це мав бути тритижневий відпочинок. Проте український контрнаступ змусив окупантів тікати із села і дітей вони не повернули.
"Я просто хочу, щоб вона повернулася додому якомога швидше, щоб поцілувати її та обійняти", – розповідає британським журналістам матір 13-річної школярки Наталія.
Інша жінка з цього ж села, Тетяна, також повідомила, що не має зв'язку зі своєю 9-річною донькою, яку відправила на відпочинок.
"Це дуже складно, тому що я не знаю, що робити. Ми просимо усіх повернути нашу дитину. Я не знаю, як вона себе зараз почуває... Ніхто не знав, що повернути буде так складно. Ми довіряли їм", – бідкається Тетяна.
У сюжеті зазначається, що всього повірили окупантам і віддали дітей у "літні табори" 13 сімей.
Будь ласка, зачекайте...
Харкiвщина-це Украiна!
щоразу більше поляків ржуть з панаєхавших кармільцев, як це украінці, а говорять мовою ворога???? нема поляків, які між собою говорят чешскою!!!!
от і все, шо треба знати!!!!
Ідіотки мамаші
а від 2 до 5 років ***** за неналежне ставлення до дітей
а що робити?
сухарі сушити
запроданці кончені
Знаю харківчанку, яка вивезла дітей в Чехію, малу старшу постаралась щоб поступила і оприділила в гуртожиток, а малу лишила на других людей які допомагають біженцям, сама вернулась бо чоловік в Україні...контролюе дітей на відстані
А ця ідіотки віддали дітей упирям які прийшли на їх землю вбивати в якийсь там лагерь 🤕
з дiтьми,тим бiльше, що молодшу доглядають чужi люди (нехай навіть
прекрасні).
Суть що ти спасаеш дітей а не даеш їх загарбникам які прийшли тебе вбивати
Купаются в сперме в три смены.
Для мене москалi стали ворогами в 2014 роцi i мене дивували люди,
якi не рахували тих ворогами...I я можу критикувати тих батькiв,якi
вiддали своiх дiтей упирям та вбивцям. Живу в мiстi Суми i нiкуди
не виiджала в бiльш спокiйне мiсце з сином iнвалiдом, який при
артобстрiлi мало не втрачав свідомість...
Это ватноголовые ТП с украинскими паспортами.
Героям Слава! 💙💛
у нас емпатії ледве-ледве вистачає на тих, хто з усіх сил за своїх тримається а не лягає під чобот окупанта.