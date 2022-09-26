Окупанти продовжують зносити будинки в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Будинки зносять без попередження, виганяючи людей на вулицю.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Окупанти продовжують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по б. Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будниках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення", - йдеться в повідомленні.

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