Окупанти продовжують зносити будинки в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
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Будинки зносять без попередження, виганяючи людей на вулицю.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти продовжують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по б. Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будниках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення", - йдеться в повідомленні.
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Autorare Autorare
показати весь коментар26.09.2022 10:20 Відповісти Мені подобається 0
саша санек bf4d6c77
показати весь коментар26.09.2022 10:40 Відповісти Мені подобається 1
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