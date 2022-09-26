УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12931 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Агресія Росії проти України
5 158 3
Маріуполь (2821) знесення (85) Андрющенко Петро (637)

Окупанти продовжують зносити будинки в Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будинки зносять без попередження, виганяючи людей на вулицю.

 Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Окупанти продовжують руйнування життя маріупольців. Розпочато знесення будинків по б. Хмельницького від дому номер 18. Без попередження. В будниках мешкали люди. Разом з військовими людей просто вигнали на вулицю і почали знесення", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти примушують маріупольців брати участь у "референдумі", погрожуючи звільненнями, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дивлюсь скрєпнікі на калінах волгах їздити не хочуть
показати весь коментар
26.09.2022 10:20 Відповісти
ну в таком доме жить нельзя
показати весь коментар
26.09.2022 10:40 Відповісти
 
 