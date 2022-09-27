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Справну ворожу БМП-3 захопили дніпропетровські тероборонівці. ВIДЕО
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Воїни Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони затрофеїли ворожу БМП-3
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою нову бронемашину бійці показали у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар27.09.2022 09:50
+9 Анатолий К 65c6a92d
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+8 Татьяна Ежова
показати весь коментар27.09.2022 09:49
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Без грошей, просто так.
Віддали у "бандерські" лапи,
Найкраще все і на дурняк!
Браво!
Та й ролик зроблений круто, і відео ряд, і звук на «5»!
- Что случилась, Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!