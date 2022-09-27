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Справну ворожу БМП-3 захопили дніпропетровські тероборонівці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони затрофеїли ворожу БМП-3

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою нову бронемашину бійці показали у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захоплений українськими воїнами трофейний російський танк Т-62М. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
Стоимость На 2019 год цена на одну БМП-3 составляла 85 944 658 рублей.
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27.09.2022 09:50
+9
"Ленд ліз" відкрили нам кацапи,
Без грошей, просто так.
Віддали у "бандерські" лапи,
Найкраще все і на дурняк!
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27.09.2022 09:56
+8
Наші котики !!!
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27.09.2022 09:49
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Наші котики !!!
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27.09.2022 09:49 Відповісти
Головні поставки танків і БМП поки від РФ. Де там той шольц і його танки?
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27.09.2022 10:34 Відповісти
Стоимость На 2019 год цена на одну БМП-3 составляла 85 944 658 рублей.
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27.09.2022 09:50 Відповісти
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27.09.2022 09:52 Відповісти
"Ленд ліз" відкрили нам кацапи,
Без грошей, просто так.
Віддали у "бандерські" лапи,
Найкраще все і на дурняк!
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27.09.2022 09:56 Відповісти
Круто пацани на полювання сходили!
Браво!
Та й ролик зроблений круто, і відео ряд, і звук на «5»!
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27.09.2022 10:22 Відповісти
Вот так каломыйский! Понял? Днепряне без тебя справляются!!! А ты жадина, хоть бы какую гуманитарку землякам послал
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27.09.2022 10:25 Відповісти
снаружи вроде бы современно смотрится, а внутри сразу заметно по оборудованию, что аналоговнет
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27.09.2022 10:28 Відповісти
Все там норм,хорошая брычка. Побольше бы кацапня подгоняли.
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27.09.2022 12:46 Відповісти
- Ой бяда, бяда! Адно агарчение!
- Что случилась, Дамавёнок"?
- Сматрел вчера не телявизар хазяйский, а "кампутер" заграничнай!!! А там гаварят, шта наши не только не успевают вытаскивать с баз хранения и ремонтиравать технику на вайну - её украинцы быстрее разбивают и сжигают! Но ещё быстрее они эту технику брасают и передают украинцам целенькой - чтобы они против нас ваевали!
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27.09.2022 10:30 Відповісти
симпотная машинка
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27.09.2022 10:39 Відповісти
ЗАЛІЗО ЦЕ ДУЖЕ ДОБРЕ, АЛЕ Ж Е ДРУГЕ ПИТАНЯ БК , ТРЕБО ПРЕДАТИ ПРОХАНЯ ПРО ПОСТОЧАНЯ РАШИСКОМУ-ЛЕНДЛИЗУ БОЕКОМПЛЕКТУ І ЗАПЧАСТИН ДО ТОГО ОЗБРОЕНЯ
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27.09.2022 13:05 Відповісти
 
 