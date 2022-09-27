Справну ворожу БМП-3 захопили дніпропетровські тероборонівці. ВIДЕО

Воїни Дніпровського окремого батальйону територіальної оборони Дніпропетровської окремої бригади Сил територіальної оборони затрофеїли ворожу БМП-3

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою нову бронемашину бійці показали у соцмережах.

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