Російські силовики зґвалтували та побили активіста Камардіна за фразу "Слава Киевской Руси". ВIДЕО

У Москві силовики зґвалтували та побили активіста Артема Камардіна, після чого змусили вибачитись на камеру за слова "Слава Київській Русі".

Про це пише "Новая Газета. Европа", інформує Цензор.НЕТ.

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25 вересня Камардін виступав на "Маяковських читаннях" - заході, де поети читають свої вірші біля пам'ятника Володимиру Маяковському у центрі Москви. Організатори читань оголосили їх "антимобілізаційними".

Камардіна затримали вдень 26 вересня у квартирі разом із Олександрою Поповою (його дівчиною) та Олександром Менюковим. Поліція не пустила туди адвоката, пославшись на те, що проводиться "огляд приміщення". З квартири Попову та Камардіна вивели у наручниках, Менюкова - без наручників. Усіх активістів повезли до Слідчого відділу Тверського району.

Силовики "дуже сильно побили Камардіна і засунули йому в анальний отвір гантель". Вони записали на відео зґвалтування Артема та показували його Олександрі Поповій. Камардін досі у поліції.

Попова розповіла, що силовики знущалися над нею.

"На мені дуже багато суперклею, тому що силовики приклеювали мені на суперклей стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штовхали, загрожували зґвалтуванням уп'ятьох", - повідомила вона.

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