Російські силовики зґвалтували та побили активіста Камардіна за фразу "Слава Киевской Руси". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Москві силовики зґвалтували та побили активіста Артема Камардіна, після чого змусили вибачитись на камеру за слова "Слава Київській Русі".
Про це пише "Новая Газета. Европа", інформує Цензор.НЕТ.
25 вересня Камардін виступав на "Маяковських читаннях" - заході, де поети читають свої вірші біля пам'ятника Володимиру Маяковському у центрі Москви. Організатори читань оголосили їх "антимобілізаційними".
Камардіна затримали вдень 26 вересня у квартирі разом із Олександрою Поповою (його дівчиною) та Олександром Менюковим. Поліція не пустила туди адвоката, пославшись на те, що проводиться "огляд приміщення". З квартири Попову та Камардіна вивели у наручниках, Менюкова - без наручників. Усіх активістів повезли до Слідчого відділу Тверського району.
Силовики "дуже сильно побили Камардіна і засунули йому в анальний отвір гантель". Вони записали на відео зґвалтування Артема та показували його Олександрі Поповій. Камардін досі у поліції.
Попова розповіла, що силовики знущалися над нею.
"На мені дуже багато суперклею, тому що силовики приклеювали мені на суперклей стікери до обличчя, намагалися заклеїти рота, виривали волосся, штовхали, загрожували зґвалтуванням уп'ятьох", - повідомила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Це боротись і робити хаос в рф вбиваючи слабовиків, єдиноросів і інших.
Або вмерти по причині могилізації.
Що оберете ви? Розумієте?
Їдьте до росії і там кличте їх на барикади. Мене закликати не треба.
Так що я все правильно про вас зрозумів, і правильно написав. Я ж не просто так написав про співчуваючих їм.
І навіть питання заклик я правильне поставив. Що оберете ви із цих двох варіантів? Боротись і вбивати окупаційний режим кремля в рф, чи проти волі їхати на війну де заставлятимуть вбивати мирних людей що зовсім тобі не вороги і там точно бути вбитим.
Це ж просте питання не перевірку вашої логіки. Чи ви це не поняли? Я ж спеціально уточнив чи є розуміння. Ви ж їм співчуваєте і навіть ставите себе на їх місце розмірковуючи в коментарі. Так які тоді проблеми якщо я вам задаю таке питання?
Очевидно що відповіді яка б змогла обгрунтувати вашу позицію і не виставити вас клоуном у вас просто немає. А тому ви мене і послали, а не відповіли чітко який з варіантів оберете.
Спробуємо дуже просто:
1) у росії приблизно 20 відсотків притомних і 80 упоротих
2) зусилля перших не може нічого змінити, бо других більше
Ось і все, що потрібно зрозуміти про ******* росію. Все інше Ваші домисли і упередженість. Повторюю: питання свої ставте росіянам. Я не жив там і дня і не знаю, як вони думають. Я просто намагався Вам пояснити, чому масові протести в росії неможливі сьогодні. Я все пояснив абсолютно чітко і зрозуміло. І не моя проблема, що Ви нічого не зрозуміли... Може Ви просто, як кажуть америкнці, не у своїй лізі? Може краще спуститися на рівень нижче?
Ви назвали золотими словами твердження "Не варто їх засуджувати", і далі в спорі почали доказувати всім що в рф нічого не можливо, а тому те що росіяни нічого не роблять так це ок і осуджувати їх не треба. А це зашквар та наратив рф. Вони з цим наративом навіть фільм "Левіафан" зняли щоб внушити стаду що нічого робити не треба бо це безглуздо, і ви зараз пропагуєте та внушаєте всім те саме. Тому я точно впевнений що правильно вас зрозумів. І саме тумо я ставив вам питання.
"Може краще спуститися на рівень нижче" - Опуститись до вашого рівня? Щоб ви нарешті зрозуміли? Ок і заодно перестану вдавати що в мене є хоч якась повага до тебе. Ти дурак. Мені жаль витрачати на тебе свій час, але може ще хтось прочитає...
Лише дурак типу тебе буде закопувати себе глибше доказуючи те що росіянам не треба боротись, не треба протестувати, треба їх жаліти, бо у них типу немає можливості. І це при факті що ті росіяни які не боротимуться чи хоча б не протестуватимуть стануть трупами. Смерть чи бутилка? Розумієш? А якщо вони будуть боротись то їх чекає максимум тюрма як того пацана що вальнув воєнкома і ніякої могилізації. Смерть чи тюрма? А якщо вони ще й будуть боротись розумно, то їм взагалі нічого поганого не буде бо хаос.
До чого був цей абзац про дурака? Піраміда Маслоу. А тому категорично заборонено жаліти росіян. Їх треба цькувати. Гарантувати їм смерть якщо вони мобілізуються. Їх треба заставити відчувати смертельну небезпеку, а все решта відбудеться саме. Звичайна психологія.
І 20% це дохера. Це значить що в самому фантастичному варіанті кожному з них треба вбити максимум 4. А якщо підходити реалістично то хватить лиш пари десятків тисяч щоб система посипалась. І це смішний відсоток...
P.S. Вилятимете далі і чітко не відповісте на питання, то зразу прощавайте. Ваша думка й так не важлива. А решта коментаторів вже отримали достатньо щоб оцінити яка у вас хибна позиція.
І останнє: силові спроби повалити режим у росії були можливі на початку правління путіна. Потім гайки закручувалися все сильніше і сильніше. Зараз цей недорейх остаточно кристалізувався і будь-які спроби тих 20% відсотків, про які я писав вище, щось змінити приречені на провал Особливо якщо вони представлені лише ліберальним прошарком і жодним чином не підтримуються так званим "глибинним народом". Це очевидені речі і не розуміти цього може лише абсолютний ідіот. Більшість за путіна, і вони з радістю підуть за нього помирати. Отже поки росія не зазнає нищівної поразки на полі бою, нічого не зміниться. Вони й далі вважатимуть себе обраною нацією, яка покликана змінити світоустрій і розпочати нову еру в історії людства. І якщо для цього треба розчавити Україну, вони з радістю це зроблять. Вони навіть не вагатимуться, якщо потрібно буде застосувати ядерну зброю. Підтримають і це.
Ось і все. А Ви і далі перебувайте в полні ілюзій. Згадуйте про "Лєвіафани", пляшку або смерть, цькування росіян, могилізацію і таке і інше. Як то кажуть, "блажен кто верует". Система не посиплеться - навіть і не сподівайтесь. Окремі спроби щось там таке зробити (як вбивство воєнкома) спорадичні і не роблять погоди. Готуйтесь до важких випробувань попереду. Псевдопатріотичний угар повільно, але вивітрюватиметься з Вашої голови. Просто під впливом об'єктивної реальності. І Ви рано чи пізно зрозумієте всю глибину Вашої неправоти...
Так чому ви досі продовжуєте до мене писати? Це було просте питання на логіку ви його завалили. Я ж вам написав що якщо ви не здатні дати чітку відповідь чи банально не вмієте висловити свої думки так щоб вас зрозуміли інші, то не пишіть і прощавайте.
https://streamable.com/50v3fr
https://streamable.com/49jjew
Тим не менш цивілізований світ не весь піддався вашій пропаганді, а тому правильні країни забороняють всім росіяни покидати рф. Ніхто не допуститься тої помилки що зробили з ссср коли приймали емігрантів чим затягнули його агонію на пів століття. Зараз котел закривають всіма засобами і будуть підіймати температуру поки він не рване або всі у ньому не будуть вбиті. Тому можете розказувати про свою правоту скільки завгодно, але вам це не поможе спасти рф бо всі союзники України дотримуються моїх тверджень і лиш гедоністи та лояльні до рф ні, но і їх ми майже переламали через коліно.
Це дуже зле що Україна не оголосила вс рф, єдину росію та слабовиків рф терористичними організаціями до членів яких дозволяється застосовувати тільки страта через перетворення їх мізків у фарш, як прийнято робити із членами іділ.
P.S. Хто не знає то ІДІЛ це держава, із своєю армією, слабовиками, журналістами та громадянами. Але в цивілізованому світі її членів ніхто не сортує і всіх її членів чекає лише смерть.
Мій пращур був учасником Коліївщини - різав поляків та євреїв (в Умані - теж Бо було за що!) Я ним пишаюсь і розказую внукам, як приклад служіння Україні Однак треба трохи "мать клепку в голові" і відрізнять справжній патріотизм від голослівного популізму, який базується на "псевдопатріотизмі"!
Там такі люди живуть, це не політика, це такий світогляд життя у людей.