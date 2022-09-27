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Росія кидатиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт. Передусім на Харківщину, - Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ефект від мобілізації в РФ найближчими днями помітним не буде. Через 1-2 місяці окупанти почнуть посилювати своє угруповання.

Про це в ефірі НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Якщо вони направлять одразу якесь непідготовлене гарматне м'ясо на фронт, це ніяк на зміни обстановки безпосередньо не впливатиме. Але противник намагається мобілізувати таку масу людей, щоб їм вистачило не тільки для того, щоб екстреним порядком заткнути діри на фронті, підперти свою кадрову армію, але й сформувати резерви, частини другої, які не братимуть безпосередньої участі в бойових зіткненнях. Вони хочуть за допомогою цих мобілізованих додаткові сили кадрової армії передислокувати в Україну. Тобто замістити кадрові війська мобілізованими", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, якщо говорити про екстрений ефект від мобілізації, то його найближчими днями ніхто не побачить.

"Але в перспективі, приблизно 1-2 місяці, противник почне посилювати своє угруповання, збільшувати свій контингент в Україні і вони збільшуватимуть його за рахунок збільшення чисельності кадрових військ, мобілізованих. Звичайно, що це ускладнить український наступ, а з часом, якщо противник зможе озброїти ці резерви, може виділити сили для проведення більш активних наступальних дій", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

Також журналіст заявив, що перш за все командування РФ направлятиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт.

"Це Оскільська ділянка фронту, Харківська область. Передусім резерви йтимуть туди", - додав Бутусов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Щоб перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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27.09.2022 10:45
+6
Кацапы обвинили медведчука в краже 32,7млрд рублей, выделенных на «просветительскую» деятельность в Украине.
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27.09.2022 10:53
+5
коли медведчука будуть пердолити кацапи,можливо він згадає Стуса та інших дисидентів яких він допомагав гноїти в тюрмі.
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27.09.2022 10:58
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Щоб перебити ефект від очікуваного путінського ультиматуму про захист території росії будь-якою зброєю,

Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.

Це треба зробити терміново!
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27.09.2022 10:45 Відповісти
На це сподівалися, але ботокс не відізвав війська з Херсонщини
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27.09.2022 10:49 Відповісти
Йому відступити западло. Боїться втратити репутацію великого побідуна.
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27.09.2022 11:01 Відповісти
Він її вже втратив . За останні півроку у ***** - жодної побьєди .. Ні на фронті в Україні , ні на дипломатичному фронті , ні в економіці , ні де . Все йде шкереберть . Навіть казахи з таджиками вже відверто знущаються з підера , змушуючи його чекати на себе ( як от на саміті ШОС ) .
Акела вже промахнувся , коли не зумів захопити Київ - за три дні , потім взагалі втік з під нього , а через півроку почав задкувати на фронті і втратив Харківщину .
Ніякі мобіки його вже не врятують ,, їхня економіка самотужки війну однозначно не витягне , а лендлізу ( як під час війни 41-45 ) немає . Симпатії і допомога Заходу зараз навпаки - на боці їхнього ворога , у нас тобто .
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27.09.2022 11:40 Відповісти
З жодної сторони ніякі ультиматуми вже не працюють, бо іде повна війна і кожен робить те, що буде найбільш ефективним, а не найбільш красивим.
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27.09.2022 11:03 Відповісти
Мета такого нашого ультиматуму - не переконання путіна.
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:

1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
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27.09.2022 11:24 Відповісти
через 1-2 месяца мы там уже укрепимся и подтянем резервы...хз как они будут необучеными ваньками пытаться отбивать обратно территории вернее понятно как ...но кпд от мяса да еще и с херовым оружием почти нулевой будет.
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27.09.2022 10:46 Відповісти
ЗСУ звільнила на Харківщині ще одне село https://korrespondent.net/ukraine/4520024-vsu-osvobodyly-esche-odno-selo-na-kharkovschyne
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27.09.2022 10:51 Відповісти
Кацапы обвинили медведчука в краже 32,7млрд рублей, выделенных на «просветительскую» деятельность в Украине.
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27.09.2022 10:53 Відповісти
Віддасть гроші чи Оксана відпрацює ?
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27.09.2022 10:57 Відповісти
коли медведчука будуть пердолити кацапи,можливо він згадає Стуса та інших дисидентів яких він допомагав гноїти в тюрмі.
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27.09.2022 10:58 Відповісти
Сложно сказать, думаю, это какой-то этап эпопеи. Возможно захотят впихнуть его обратно, учитывая то, что опзж сейчас на «финансовом коне» - вон как деньги гребут из-за того, что в Раде по факту нет монобольшинства. Одновременно это выставит зеленского идиотом, что тоже на руку *****. Поглядим, как оно обернется.
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27.09.2022 11:06 Відповісти
У кума ***** є "залізний аргумєнт" - "хахли тупиє і слов нє панімают".
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27.09.2022 10:59 Відповісти
Доки вони там "чухаються" варто було б звільнити харківщину повністю і підготуватися до чергового набігу орди кацапських мобіків. Лишилось звільнити всього 6%.
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27.09.2022 10:57 Відповісти
Ти сьогодні зареєструвався щоб написати таку розумну думку?
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27.09.2022 11:06 Відповісти
Думаю,що уже менше чим 6%. ЗСУ роблять свою справу
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27.09.2022 10:59 Відповісти
варто не поспішати щоб не потрапити в котли і не штурмувати укріплення в лоб,мобілізовані не вирішать долю цієї війни вона артилерійська а не стрілкова.
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27.09.2022 11:02 Відповісти
Сподіваюсь саме так (артилерія) і буде зроблено.
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27.09.2022 11:06 Відповісти
Дивно,що на фоні бунтів хотять кадрових кинути на фронт, а зелених залишити,як армію світу. Пропаганда зробила свою справу, кадрові не кадрові усі мертві душі мертвої країни.
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27.09.2022 10:57 Відповісти
***** могилізатор кацапстану.
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27.09.2022 10:57 Відповісти
це їм розплата за те що вони 8 років бобмили Бомбасс,за "громадянську війну",за те що Крим сам прішол,что срусских войск там нет і какие ваши доказательства......
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27.09.2022 11:05 Відповісти
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27.09.2022 11:22 Відповісти
Том Купер, австрійський військовий аналітик:

"По суті розгромлена 1-а гвардійська танкова армія зс рф, до якої, ймовірно, входили елементи 2-ї гвардійської загальновійськової армії та 41-ї загальновійськової армії, поступилася атакам 25-ї механізованої та 66-ї мотострілецьких бригад ЗСУ.
З 23 по 25 вересня ці дві бригади звільнили Лозову та Піски-Радьківські, потім застали ворога зненацька, і, повернувши на схід, досягли села Нове та ще на північ Макіївки.
На південь від цього району рашисти повідомляють про втрату зв'язку з двома підрозділами ПВК («Барс-13» та «Барс-16») дві ночі тому /23.09.2022/, але ще один - Кубанський полк все ще тримається у Лимані."

Джерело: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-25-september-2022-f3dd59b0b5d1
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27.09.2022 11:05 Відповісти
Хрен там! Они наводнят мобилизованными лугандонию с додониею и захваченный юг, там где рухферендумы нарисовали и будут думать, что дальше учворить. кацапляндии скорее всего более выгоден длительный конфликт чем Украине ( я не про украинскую Илиту), как бы то ни было но пока ресурсов у них больше и судя по санкциям, эти "пока" растянуться на долго.
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27.09.2022 11:12 Відповісти
тобто є до 2місяців що б ЗСУ розвинули успіх..
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27.09.2022 11:14 Відповісти
А які заходи робить Україна у зв'язку зі скорим збільшенням гарматного маса з під.расії?
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27.09.2022 11:18 Відповісти
у Украины и так 400 к по казармам сидит в тылах (и еще куева туча которым с военкомата не перезвонили пока что)) реально воюет от силы 250к...остальные 300 к это мусорва,погранцы,бизнесменысбушники.
тут главное за союзниками чтобы не заржавело,бк и побольше чем эту биомассу утилизировать, а биологического ресурса нам пока хватает с запасом, вот матчасть хромает столько народу вооружить и екипировать.
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27.09.2022 12:13 Відповісти
__Водка ,огурцы ,сало .Потом сдача и плен .
Хто ж откажется в предверии зим и холодов от такого мирного предложения для скрепных. __
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27.09.2022 12:36 Відповісти
Надіюсь ми дихлофос проти чмобів вже підготували. Щоб потім раптом навала росіян для нас не стала несподіванкою яку не має чим зупинити.

Все ж це наша війна за виживання і ніхто не вправі нас осуджувати.

Якщо партнери не дають достатньо хаймарсів то треба свій дихлофос.
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27.09.2022 15:10 Відповісти
 
 