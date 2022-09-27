Росія кидатиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт. Передусім на Харківщину, - Бутусов. ВIДЕО
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Ефект від мобілізації в РФ найближчими днями помітним не буде. Через 1-2 місяці окупанти почнуть посилювати своє угруповання.
Про це в ефірі НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Якщо вони направлять одразу якесь непідготовлене гарматне м'ясо на фронт, це ніяк на зміни обстановки безпосередньо не впливатиме. Але противник намагається мобілізувати таку масу людей, щоб їм вистачило не тільки для того, щоб екстреним порядком заткнути діри на фронті, підперти свою кадрову армію, але й сформувати резерви, частини другої, які не братимуть безпосередньої участі в бойових зіткненнях. Вони хочуть за допомогою цих мобілізованих додаткові сили кадрової армії передислокувати в Україну. Тобто замістити кадрові війська мобілізованими", - зазначив журналіст.
За словами Бутусова, якщо говорити про екстрений ефект від мобілізації, то його найближчими днями ніхто не побачить.
"Але в перспективі, приблизно 1-2 місяці, противник почне посилювати своє угруповання, збільшувати свій контингент в Україні і вони збільшуватимуть його за рахунок збільшення чисельності кадрових військ, мобілізованих. Звичайно, що це ускладнить український наступ, а з часом, якщо противник зможе озброїти ці резерви, може виділити сили для проведення більш активних наступальних дій", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.
Також журналіст заявив, що перш за все командування РФ направлятиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт.
"Це Оскільська ділянка фронту, Харківська область. Передусім резерви йтимуть туди", - додав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Україна має раніше за путіна поставити свій ультиматум:
Якщо він не накаже угрупованню на українській землі під Херсоном здатися, воно буде повністю знищене.
Це треба зробити терміново!
Акела вже промахнувся , коли не зумів захопити Київ - за три дні , потім взагалі втік з під нього , а через півроку почав задкувати на фронті і втратив Харківщину .
Ніякі мобіки його вже не врятують ,, їхня економіка самотужки війну однозначно не витягне , а лендлізу ( як під час війни 41-45 ) немає . Симпатії і допомога Заходу зараз навпаки - на боці їхнього ворога , у нас тобто .
Зараз під загрозою мобілізації рашистські барани шукають інформацію про реальні події за межами телевізору. Було-б важливо саме зараз:
1) у розпал мобілізації сказати їм, що вони будуть знищені
2) показати, що винним у цьому буде персонально путін
"По суті розгромлена 1-а гвардійська танкова армія зс рф, до якої, ймовірно, входили елементи 2-ї гвардійської загальновійськової армії та 41-ї загальновійськової армії, поступилася атакам 25-ї механізованої та 66-ї мотострілецьких бригад ЗСУ.
З 23 по 25 вересня ці дві бригади звільнили Лозову та Піски-Радьківські, потім застали ворога зненацька, і, повернувши на схід, досягли села Нове та ще на північ Макіївки.
На південь від цього району рашисти повідомляють про втрату зв'язку з двома підрозділами ПВК («Барс-13» та «Барс-16») дві ночі тому /23.09.2022/, але ще один - Кубанський полк все ще тримається у Лимані."
Джерело: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-25-september-2022-f3dd59b0b5d1
тут главное за союзниками чтобы не заржавело,бк и побольше чем эту биомассу утилизировать, а биологического ресурса нам пока хватает с запасом, вот матчасть хромает столько народу вооружить и екипировать.
Хто ж откажется в предверии зим и холодов от такого мирного предложения для скрепных. __
Все ж це наша війна за виживання і ніхто не вправі нас осуджувати.
Якщо партнери не дають достатньо хаймарсів то треба свій дихлофос.