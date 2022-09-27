Росія кидатиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт. Передусім на Харківщину, - Бутусов. ВIДЕО

Ефект від мобілізації в РФ найближчими днями помітним не буде. Через 1-2 місяці окупанти почнуть посилювати своє угруповання.

Про це в ефірі НВ заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Якщо вони направлять одразу якесь непідготовлене гарматне м'ясо на фронт, це ніяк на зміни обстановки безпосередньо не впливатиме. Але противник намагається мобілізувати таку масу людей, щоб їм вистачило не тільки для того, щоб екстреним порядком заткнути діри на фронті, підперти свою кадрову армію, але й сформувати резерви, частини другої, які не братимуть безпосередньої участі в бойових зіткненнях. Вони хочуть за допомогою цих мобілізованих додаткові сили кадрової армії передислокувати в Україну. Тобто замістити кадрові війська мобілізованими", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, якщо говорити про екстрений ефект від мобілізації, то його найближчими днями ніхто не побачить.

"Але в перспективі, приблизно 1-2 місяці, противник почне посилювати своє угруповання, збільшувати свій контингент в Україні і вони збільшуватимуть його за рахунок збільшення чисельності кадрових військ, мобілізованих. Звичайно, що це ускладнить український наступ, а з часом, якщо противник зможе озброїти ці резерви, може виділити сили для проведення більш активних наступальних дій", - пояснив головний редактор Цензор.НЕТ.

Також журналіст заявив, що перш за все командування РФ направлятиме мобілізованих туди, де в них руйнується фронт.

"Це Оскільська ділянка фронту, Харківська область. Передусім резерви йтимуть туди", - додав Бутусов.

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