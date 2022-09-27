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Мобілізований із Кабардино-Балкарської Республіки РФ помер прямо на плацу військової частини: "Врача нет, скорой нет. Все. Он уже почернел". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Мобілізований росіянин із Кабардино-Балкарської Республіки РФ помер прямо на плацу військової частини

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому інші мобілізовані намагаються допомогти чоловікові, опублікований в соцмережах.

"Парень прямо на плацу свалился и умер! Врача нет, скорой нет, медбрата нет, санчасти нет, ничего нет! Всё, он уже всё, почернел!", - пише автор публікації в дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мужики сами о себе позаботьтесь": в армії РФ інструктують мобілізованих щодо забезпечення необхідними речами. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
ще мінус один. гарно але мало
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27.09.2022 11:14
+22
І це вони ще нічого не починали
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27.09.2022 11:17
+17
Путін ще одного вбив. І ні які референдуми, мобілізація не допоможуть йому. Аматорська армія Путіна терпить поразку в Україні
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27.09.2022 11:17
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ще мінус один. гарно але мало
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27.09.2022 11:14 Відповісти
Усі подохнуть, й швидко
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27.09.2022 11:20 Відповісти
Хоть сам почернел, а то мог почернеть и обуглиться от Джавелина или Хаймарса
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27.09.2022 12:16 Відповісти
Зекономив нам **********. Молодець. Дякуємо.
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27.09.2022 12:42 Відповісти
відкосив таки)))
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27.09.2022 14:41 Відповісти
молодець. хотів закосити,але щось пішло нетак😄
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27.09.2022 11:14 Відповісти
Класичний передоз.
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27.09.2022 11:53 Відповісти
Загинув під час планування операції.
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27.09.2022 11:15 Відповісти
...по перебазированию на новые рубежи=)
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27.09.2022 11:22 Відповісти
Путін ще одного вбив. І ні які референдуми, мобілізація не допоможуть йому. Аматорська армія Путіна терпить поразку в Україні
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27.09.2022 11:17 Відповісти
І це вони ще нічого не починали
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27.09.2022 11:17 Відповісти
**** така, батьків залишив без білої Лади і позор в сім'ї
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27.09.2022 11:18 Відповісти
Ось таке воно розгортання кацапоїдами в редакції постсовку. Неперевершені відморозки
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27.09.2022 11:19 Відповісти
чо то не по руски говорит, ничо не понятно, он чо уху ел?
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27.09.2022 11:19 Відповісти
це внуки тих гордих кабардинів, яких не змогли тоді зламати кацапи, оточували їх поселення, вирнізали навіть жінок і дітей, а решту обманом, що вивозять в іншу країну, втопили в морі, сьогодні воюють за вбивцію своїх дідів і прадідів?
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27.09.2022 11:20 Відповісти
Звична квцапська деградація
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27.09.2022 11:21 Відповісти
Та в Кабардино-Балкарії повно етнічних росіян. Наприклад, в тому ж Тирниаузі, де вже непрацюючий молібденовий комбінат. А балкарці налаштовані проукраїнськи. Бував там багато разів, знаю.
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27.09.2022 12:48 Відповісти
успішне тренування
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27.09.2022 11:20 Відповісти
Принаймі поховають з усіма руками і ногами
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27.09.2022 11:21 Відповісти
Могилизация тупорылых орков идет полным ходом, что поделать, если у них мозгов нет 🤷‍♂️
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27.09.2022 11:21 Відповісти
З цих вояків діла не буде, треба бабів мобілізувати. За пральну машинку руська баба танк на ходу зупинить і в палаючий окоп стрибне.
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27.09.2022 11:21 Відповісти
Накрілась беленькая лада...
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27.09.2022 11:23 Відповісти
Zдох Zа Zолотой унитаZ Путлера!
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27.09.2022 11:24 Відповісти
самоликвидация приветствуется. Диагноз - спонтанная каскадная диарея
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27.09.2022 11:26 Відповісти
Хитрец! Его жена успеет получить "ладу".
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27.09.2022 11:33 Відповісти
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27.09.2022 13:34 Відповісти
Как быстро почернел.Вампир штоле?
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27.09.2022 11:34 Відповісти
за 2 дня -2 и це ще не починали
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27.09.2022 11:34 Відповісти
а що вони там махають ? мухи відганяють?
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27.09.2022 11:36 Відповісти
велкам ту хелл, пдры
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27.09.2022 11:52 Відповісти
кабардино-баран сдох...
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27.09.2022 11:52 Відповісти
А вот интересно, лада полагается мамке или жонке? Или на ладу он еще не наслужил?
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27.09.2022 11:52 Відповісти
Та ніхренам не "полагаєтса".Лисий хрєн ***** ім полагаєтса.
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27.09.2022 11:56 Відповісти
... и то, только на картинке.
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27.09.2022 13:11 Відповісти
Конечно полагается.Только самовывоз.Пусь вдова призжает в воинскую часть,откуда призывался воин и забирает авто вместе с телом "хероя" ибо ***** лежать на плацу и вонять.

Только это-ключи про@бали.Заведете с "толкача".Прошу отнестись с пониманием.
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27.09.2022 13:45 Відповісти
шо значит почернел? может он и был такой чёрный от рождения?. просто афродагестанца мобилизовали. подгуляла его мамка с кем-то из дружественных к параше стран )
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27.09.2022 11:56 Відповісти
Принц Эритреи?
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27.09.2022 13:49 Відповісти
ушел без боя!
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27.09.2022 11:57 Відповісти
Облом сім*ї подохшого.Гробових не отримають.
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27.09.2022 12:05 Відповісти
Вот и чудненько.
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Интересно, он интересовался политикой?
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27.09.2022 12:06 Відповісти
Смерть рашко-мобіка - допомога ЗСУ
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27.09.2022 12:37 Відповісти
Почернел? Не так. Афроамериканул!
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27.09.2022 13:09 Відповісти
Було б дуже добре якби вони всі на місцях поперекидалися
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27.09.2022 13:33 Відповісти
вкусновато но маловато!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.09.2022 13:41 Відповісти
Сорвалась Лада, не дотянул до героической гибели в бою.
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27.09.2022 14:29 Відповісти
Вони ще не знають, що він дуже легко позбувся, а ось їм не так пощастила
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28.09.2022 00:18 Відповісти
 
 